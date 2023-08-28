Замки, дворцы и особняки Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Дворцы, замки и особняки» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
«Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700 за человека
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«В заключении насыщенной программы Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком»
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
  3. Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 тура от 10 800 до 11 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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