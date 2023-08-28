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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
«Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«В заключении насыщенной программы Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком»
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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