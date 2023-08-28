Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 тура от 10 800 до 11 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5