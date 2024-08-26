2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
23 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от 10 800₽ за человека
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
от 18 300₽ за человека
2.5 дня
Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Начало: Ул. Большая Покровская, 2
31 дек в 18:00
от 23 100₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь»
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