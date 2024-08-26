Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Серафимо-Дивеевский монастырь" можно забронировать 3 тура от 10 800 до 23 100. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5