Туры в Серафимо-Дивеевский монастырь

Найдено 3 тура в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
На автобусе
20 отзывов
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
23 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от 10 800 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
На автобусе
2 отзыва
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
от 18 300 за человека
Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Пешая
На автобусе
2.5 дня
Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Начало: Ул. Большая Покровская, 2
31 дек в 18:00
от 23 100 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
  3. Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Серафимо-Дивеевский монастырь
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Чкаловская лестница
  7. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в ноябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Серафимо-Дивеевский монастырь" можно забронировать 3 тура от 10 800 до 23 100. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Серафимо-Дивеевский монастырь», 22 ⭐ отзыва, цены от 10800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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