Два монастыря с уникальными архитектурными комплексами XVII века
Я проведу для вас увлекательную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду, на которой расскажу вам об основании Нова Города Низовской земли и его истории 📖.
О чём вы узнаете
О Кремле и его строителях. Об уникальных церквях, что стоять не могут, но нас перестоят. О древнейшей русской летописи, написанной здесь. О святых, ставивших монастыри и открывавших источники. О воцарении Романовых, начавшемся отсюда, и храме-памятнике. О крупнейшем торжище всея Европы. О величественных зданиях и незаметных балкончиках. О первом электротрамвае и шахматном казино. О капитане Нестерове и летчике Чкалове. О граде Нижнем.
Начало
🚩 По желанию клиента. Забираю на автомобиле.
Место завершения
🏁 Большая Покровская улица, Нижний Новгород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.