Я проведу для вас увлекательную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду, на которой расскажу вам об основании Нова Города Низовской земли и его истории 📖.

О чём вы узнаете

О Кремле и его строителях. Об уникальных церквях, что стоять не могут, но нас перестоят. О древнейшей русской летописи, написанной здесь. О святых, ставивших монастыри и открывавших источники. О воцарении Романовых, начавшемся отсюда, и храме-памятнике. О крупнейшем торжище всея Европы. О величественных зданиях и незаметных балкончиках. О первом электротрамвае и шахматном казино. О капитане Нестерове и летчике Чкалове. О граде Нижнем.