Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку

Илья О.
Илья О. – Гид из Нижнего Новгорода
Я проведу для вас увлекательную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду, на которой расскажу вам об основании Нова Города Низовской земли и его истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Кремль
  • Посад с домами XVII века
  • Два монастыря с уникальными архитектурными комплексами XVII века
Я проведу для вас увлекательную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду, на которой расскажу вам об основании Нова Города Низовской земли и его истории 📖.
О чём вы узнаете
О Кремле и его строителях. Об уникальных церквях, что стоять не могут, но нас перестоят. О древнейшей русской летописи, написанной здесь. О святых, ставивших монастыри и открывавших источники. О воцарении Романовых, начавшемся отсюда, и храме-памятнике. О крупнейшем торжище всея Европы. О величественных зданиях и незаметных балкончиках. О первом электротрамвае и шахматном казино. О капитане Нестерове и летчике Чкалове. О граде Нижнем.
Начало
🚩 По желанию клиента. Забираю на автомобиле.
Место завершения
🏁 Большая Покровская улица, Нижний Новгород
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды. 800 лет за одну прогулку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья О.
Илья О.
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