Первый день тура

7:00-10:30 Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на Московском ж/д вокзале. Трансфер в отель 🏨 (вещи в камеру хранения).

11:00 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу.

В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица ⭐️ Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей 📖 создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту».

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Второй день тура

07:30 Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.

08:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути 2 часа, 88 км. На протяжении всей дороги путевая экскурсия.

В Семенове полностью сохранен исторический центр, Вы сможете с легкостью окунуться в атмосферу прошлых веков. Семенов знаменит своими старообрядческими корнями. Здесь Вы посетите Никольскую старообрядческую церковь ⛪, в настоящее время действующую. Узнаете о русских купцах-старообрядцах, одним из которых был Афанасий Носов, увидите его старинный особняк, который поражает своей неповторимой красотой. Услышите историю о ремесле старообрядцев, которое связано с возникновением хохломского искусства росписи по дереву и резьбы.

10:00 Посещение историко-художественного музея, расположенного в доме купца Шарыгина. Визитной карточкой музея является интерьер купеческого быта XIX в. Особый интерес представляют экспозиции в которых отражен быт и жизнь старообрядцев. В музее представлена коллекция резьбы по дереву, собрание деревянной игрушки и многое другое.

11:00 Посещение фирменного магазина «Золотая Хохлома», где можно приобрести подарки на любой вкус, от небольших сувениров до предметов мебели и домашнего обихода.

12:00 Обед по желанию (350 рублей).

12:30-13:30 Свободное время в центре города.

13:40 Переезд на озеро Светлояр (51 км), ориентировочное время в пути 45 минут.

В керженских лесах, недалеко от городка Семенов, известного на весь мир хохломской росписью, находится озеро Светлояр. Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения. Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж — мифический чудесный город 🏙️, который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым. При приближении войск город, якобы, исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр.

В последующих веках легенда преобразовалась, старообрядцы описывали Китеж уже как убежище последователей старой веры.

14:30 Свободное время для самостоятельной прогулки вокруг озера, посещения церкви Казанской Божьей Матери. А для тех, кто чувствует в себе силу осилить 4 км (дорога туда и обратно) можно сходить на святой источник «Кибелек», вода которого считается святой и исцеляет от всех болезней.

16:00 Отправление в Нижний Новгород.

18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород на ж/д вокзал.

Организационные детали