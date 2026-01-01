Мои заказы

Развлечения в Нижнем Новгороде

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Нижнем Новгороде, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
На автобусе
Канатная дорога
2 дня
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 18 400 ₽ за человека
Нижегородские загадки. Зимой на выходные
На автобусе
Канатная дорога
2 дня
Нижегородские загадки. Зимой на выходные
Начало: Россия, Нижний Новгород
20 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 15 500 ₽ за человека
Зимняя Нижегородская история. Тур на выходные
На автобусе
Канатная дорога
2 дня
Зимняя Нижегородская история. Тур на выходные
Начало: Россия, Нижний Новгород
20 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 15 700 ₽ за человека

