Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 18 400 ₽ за человека
Нижегородские загадки. Зимой на выходные
Начало: Россия, Нижний Новгород
20 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 15 500 ₽ за человека
Зимняя Нижегородская история. Тур на выходные
Начало: Россия, Нижний Новгород
20 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 15 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в январе 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 15 500 до 18 400.
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 15500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март