Лучшее время для фото-прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город утопает в зелени. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка будет интересной, но холодной, поэтому стоит одеться теплее.

Нижний Новгород - город с богатой историей, запечатленной на фотографиях Карелина и Дмитриева. На индивидуальной фото-прогулке вы пройдете по историческому центру, узнаете о судьбах горожан и гостей города. Прогулка по Кремлю и Большой Покровской улице откроет перед вами множество интересных фактов и легенд. Завершите день в Русском музее фотографии, где вас ждет погружение в мир фототехники и искусства светописи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Хроника нижегородского кремля

Здесь вы познакомитесь с историей города — от древней деревянной крепости до наших дней. Рассмотрите «Бронзовый город» и «Детинец», найдете кусочек Италии, услышите легенды, которые хранят эти стены, и сюжеты о Великих князьях, императорах и героях отечества.

На Большой Покровской

На главной пешеходной улице нашего города каждый дом — маленькая история. Мы полюбуемся роскошными особняками и уютными домиками, а старинные фотографии покажут нам их прошлое. Горький, Шаляпин, Кулибин, Зиновий Свердлов, Улыбышев и другие — в этих зданиях и переулках переплелись судьбы многих нижегородцев и гостей города.

Раскроет Покровка и свои фотографические секреты: например, как арка может стать рамкой для фотографии. Я тоже поделюсь с вами лайфхаками для съемки и покажу необычные локации и выгодные ракурсы.

Русский музей фотографии

Расположен он в бывшем фотоателье нижегородского фотографа Дмитриева. Камера-обскура, зеркальная комната, виртуальный фотограф и еще много интересного — вы рассмотрите экспонаты, а гид музея расскажет о том, как зарождалось и развивалось искусство светописи.

Организационные детали

Экскурсию по городу для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию по Русскому музею фотографии (30-40 минут) проводит гид музея

Посещение музея возможно только в часы работы: с 11:00 до 19:00, понедельник выходной

Экскурсионное обслуживание в Музее русской фотографии включено в стоимость

Дополнительные расходы