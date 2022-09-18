Нашему городу невероятно повезло: в 19-20 вв. у нас жили и творили знаменитые фотографы Карелин и Дмитриев. На их работах запечатлен почти весь исторический центр города, его гости и горожане. Гуляя по кремлю и улицам, вы увидите, как поменялся город, узнаете о его прошлом и о судьбах его жителей. А после в музее углубимся в историю фотографии и посмотрим, как менялась фототехника.

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Описание

Что вас ожидает

Хроника нижегородского кремля

Здесь вы познакомитесь с историей города — от древней деревянной крепости до наших дней. Рассмотрите «Бронзовый город» и «Детинец», найдете кусочек Италии, услышите легенды, которые хранят эти стены, и сюжеты о Великих князьях, императорах и героях отечества.

На Большой Покровской

На главной пешеходной улице нашего города каждый дом — маленькая история. Мы полюбуемся роскошными особняками и уютными домиками, а старинные фотографии покажут нам их прошлое. Горький, Шаляпин, Кулибин, Зиновий Свердлов, Улыбышев и другие — в этих зданиях и переулках переплелись судьбы многих нижегородцев и гостей города.

Раскроет Покровка и свои фотографические секреты: например, как арка может стать рамкой для фотографии. Я тоже поделюсь с вами лайфхаками для съемки и покажу необычные локации и выгодные ракурсы.

Музей русской фотографии

Расположен он в бывшем фотоателье нижегородского фотографа Дмитриева. Камера-обскура, зеркальная комната, виртуальный фотограф и еще много интересного — вы рассмотрите экспонаты, а гид музея расскажет о том, как зарождалось и развивалось искусство светописи.

Организационные детали

Экскурсию по городу для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию по Музею русской фотографии (30-40 минут) проводит гид музея

Посещение музея возможно только в часы работы: с 11:00 до 19:00, понедельник выходной

Экскурсионное обслуживание в Музее русской фотографии включено в стоимость

Дополнительные расходы