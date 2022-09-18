Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии

Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото

Нашему городу невероятно повезло: в 19-20 вв. у нас жили и творили знаменитые фотографы Карелин и Дмитриев. На их работах запечатлен почти весь исторический центр города, его гости и горожане.

Гуляя по кремлю и улицам, вы увидите, как поменялся город, узнаете о его прошлом и о судьбах его жителей. А после в музее углубимся в историю фотографии и посмотрим, как менялась фототехника.
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
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Описание

Что вас ожидает

Хроника нижегородского кремля

Здесь вы познакомитесь с историей города — от древней деревянной крепости до наших дней. Рассмотрите «Бронзовый город» и «Детинец», найдете кусочек Италии, услышите легенды, которые хранят эти стены, и сюжеты о Великих князьях, императорах и героях отечества.

На Большой Покровской

На главной пешеходной улице нашего города каждый дом — маленькая история. Мы полюбуемся роскошными особняками и уютными домиками, а старинные фотографии покажут нам их прошлое. Горький, Шаляпин, Кулибин, Зиновий Свердлов, Улыбышев и другие — в этих зданиях и переулках переплелись судьбы многих нижегородцев и гостей города.
Раскроет Покровка и свои фотографические секреты: например, как арка может стать рамкой для фотографии. Я тоже поделюсь с вами лайфхаками для съемки и покажу необычные локации и выгодные ракурсы.

Музей русской фотографии

Расположен он в бывшем фотоателье нижегородского фотографа Дмитриева. Камера-обскура, зеркальная комната, виртуальный фотограф и еще много интересного — вы рассмотрите экспонаты, а гид музея расскажет о том, как зарождалось и развивалось искусство светописи.

Организационные детали

  • Экскурсию по городу для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию по Музею русской фотографии (30-40 минут) проводит гид музея
  • Посещение музея возможно только в часы работы: с 11:00 до 19:00, понедельник выходной
  • Экскурсионное обслуживание в Музее русской фотографии включено в стоимость

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Музей русской фотографии: 150 руб. взрослый, 75 руб. льготный
  • По желанию можно включить в экскурсию посещение галереи «Кладовка» — душевное место для фотосессии; стоимость билета 100 руб. /чел.
  • Экскурсию можно провести в сопровождении профессионального фотографа (оплата по договоренности)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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