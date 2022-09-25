Лучшее время для фото-прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город утопает в зелени. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка будет интересной, но холодной, поэтому стоит одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
Большая Покровская улица
Русский музей фотографии
Описание фото-прогулки
Хроника нижегородского кремля
Здесь вы познакомитесь с историей города — от древней деревянной крепости до наших дней. Рассмотрите «Бронзовый город» и «Детинец», найдете кусочек Италии, услышите легенды, которые хранят эти стены, и сюжеты о Великих князьях, императорах и героях отечества.
На Большой Покровской
На главной пешеходной улице нашего города каждый дом — маленькая история. Мы полюбуемся роскошными особняками и уютными домиками, а старинные фотографии покажут нам их прошлое. Горький, Шаляпин, Кулибин, Зиновий Свердлов, Улыбышев и другие — в этих зданиях и переулках переплелись судьбы многих нижегородцев и гостей города. Раскроет Покровка и свои фотографические секреты: например, как арка может стать рамкой для фотографии. Я тоже поделюсь с вами лайфхаками для съемки и покажу необычные локации и выгодные ракурсы.
Русский музей фотографии
Расположен он в бывшем фотоателье нижегородского фотографа Дмитриева. Камера-обскура, зеркальная комната, виртуальный фотограф и еще много интересного — вы рассмотрите экспонаты, а гид музея расскажет о том, как зарождалось и развивалось искусство светописи.
Организационные детали
Экскурсию по городу для вас проведу я или другой гид из нашей команды; экскурсию по Русскому музею фотографии (30-40 минут) проводит гид музея
Посещение музея возможно только в часы работы: с 11:00 до 19:00, понедельник выходной
Экскурсионное обслуживание в Музее русской фотографии включено в стоимость
Дополнительные расходы
Входные билеты в Русский музей фотографии: 300 руб. взрослый, 150 руб. льготный
По желанию можно включить в экскурсию посещение галереи «Кладовка» — душевное место для фотосессии; стоимость билета 100 руб. /чел.
Экскурсию можно провести в сопровождении профессионального фотографа (оплата по договоренности)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3607 туристов
Мы покажем вам Нижний Новгород глазами влюблённых в его коренных жителей. Стержень и основа нашей работы — любовь к родному городу, которой хочется делиться.
С нами вы станете участниками живой истории и прикоснётесь к культурному наследию. Мы создаём экскурсии как художественное путешествие во времени, где факты оживают в ярких образах, легендах, деталях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсия и фотосессия 2в1 отличный формат индивидуальной экскурсии, только возможно необходимо тогда закладывать чуть больше времени, что бы успеть пройти важные достопримечательности, послушать экскурсовода и сделать красивые фото. В остальном Надежда очень приятный и интересный рассказчик.
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