Экскурсия по ул. Большой Покровской, с посещением музея-усадьбы Рукавишникова. Наше путешествие начнется с нижегородского «Арбата». Пройдем по старейшей центральной улице города. Полюбуемся на особняки и купеческие дома.

Посетим нижегородский Кремль, древнейшее фортификационное сооружение начала XVI века. Полюбуемся на величественный Михайло-Архангельский собор с могилой Козьмы Минина. Осмотрим окрестности с Верхневолжской набережной.

Продолжим экскурсию посещением усадьбы Рукавишникова. Это удивительно красивый дом в стиле итальянского палаццо. Пройдем по комнатам, поражающим воображение пышным убранством. Посетим Большую гостиную, выполненную в стиле рококо. Удивимся живописным работам академика Торопова.