Нижний Новгород в старой открытке

Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек,...

Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги.

Основан, предположительно, в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем.

В истории Руси Нижний (как его называют в народе) известен больше всего тем, что под его стенами земский староста Кузьма Минин собрал народное ополчение для освобождения Москвы от поляков.

Мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по городу, чтобы познакомиться с его богатой историей, которая повлияла на судьбу Руси.
Нижний Новгород в старой открытке
Нижний Новгород в старой открытке
Нижний Новгород в старой открытке
Нижний Новгород в старой открытке
Нижний Новгород в старой открытке
Нижний Новгород в старой открытке

Что вы увидите 🤩

  • ул. Большая Покровская
  • ул. Рождественская
  • Кремль
  • Михайло-Архангельский собор
  • Могила Козьмы Минина
  • Верхневолжская набережная
  • Усадьба Рукавишникова.
Экскурсия по ул. Большой Покровской, с посещением музея-усадьбы Рукавишникова. Наше путешествие начнется с нижегородского «Арбата». Пройдем по старейшей центральной улице города. Полюбуемся на особняки и купеческие дома.
Посетим нижегородский Кремль, древнейшее фортификационное сооружение начала XVI века. Полюбуемся на величественный Михайло-Архангельский собор с могилой Козьмы Минина. Осмотрим окрестности с Верхневолжской набережной.
Продолжим экскурсию посещением усадьбы Рукавишникова. Это удивительно красивый дом в стиле итальянского палаццо. Пройдем по комнатам, поражающим воображение пышным убранством. Посетим Большую гостиную, выполненную в стиле рококо. Удивимся живописным работам академика Торопова.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Место начала и завершения
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно по договоренности

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