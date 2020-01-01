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Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Крутой переулок, Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, церковь Собора Пресвятой Богородицы, Усадьбу Рукавишникова, купеческие особняки, доходные дома на улицах Ильинской, Рождественской, Нижневолжской набережной, Большой Покровской, знаменитые площади города и памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Приглашаем Вас в расширенную ознакомительную экскурсию ⛳ по исторической части города Нижнего Новгорода, с включенным обедом, музеем и тремя тематическими экскурсиями.
Что входит
  • Обзорная автобусная экскурсия
  • Пешеходная экскурсия по нижегородскому Кремлю
  • Пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская
  • Обед
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишникова»
Что не входит
    Начало
    🚩 пл. Ленина
    Место завершения
    🏁 Музей "Усадьба Рукавишникова" (ул. Верхне-Волжская набережная, д. 7)
    Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
    Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
    Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
    Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду
    Обзорная 6-часовая экскурсия По Нижнему Новгороду

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    НижегородИнТур
    НижегородИнТур
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