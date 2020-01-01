Крутой переулок, Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, церковь Собора Пресвятой Богородицы, Усадьбу Рукавишникова, купеческие особняки, доходные дома на улицах Ильинской, Рождественской, Нижневолжской набережной, Большой Покровской, знаменитые площади города и памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Приглашаем Вас в расширенную ознакомительную экскурсию ⛳ по исторической части города Нижнего Новгорода, с включенным обедом, музеем и тремя тематическими экскурсиями.
Что входит
Обзорная автобусная экскурсия
Пешеходная экскурсия по нижегородскому Кремлю
Пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская
Обед
Посещение музея «Усадьба Рукавишникова»
Что не входит
Начало
🚩 пл. Ленина
Место завершения
🏁 Музей "Усадьба Рукавишникова" (ул. Верхне-Волжская набережная, д. 7)
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.