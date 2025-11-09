В декабре-январе в Нижнем Новгороде царит новогоднее настроение.
Все главные туристические зоны украшены иллюминацией, в общественных пространствах проходят ярмарки и народные гуляния. Вы увидите, как нижегородцы отмечают новогодние праздники в наши дни. А также узнаете, как это было в конце 19 — начале 20 веков.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества в дореволюционном Нижнем Новгороде. Я расскажу:
- Как совершались праздничные визиты
- Какие особые столы накрывали в домах с достатком
- Каковы традиции нижегородской благотворительности
- Чем торговали в праздничное время
- Какие развлечения предлагали на базарах
- Что послужило прообразом фейерверков
- Как готовились к наступлению Рождества и что происходило в эту ночь
- Что нижегородцы делали в Святки
- Чем публичные елки отличались от современных и кто их проводил
Маршрут
Стрелка — собор Александра Невского — стадион «Нижний Новгород» — Благовещенский монастырь — Нижневолжская набережная — Рождественская церковь — Речной вокзал — площадь Маркина — Блиновский пассаж — Чкаловская лестница — памятник Чкалову — катер «Герой» — набережная Федоровского — площадь Народного Единства — памятник Минину и Пожарскому — стены и башни Нижегородского кремля
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем авто, в нём должно быть место для гида
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный дипломированный экскурсовод, имею государственную аккредитацию по Нижегородской области. Представляю компанию увлечённых друзей-профессионалов, которых объединяют любовь к городу, интерес к его истории, загадкам и тайнам, аЗадать вопрос
