Новогодняя экскурсия «Снежный Нижний» (на вашем авто)

Увидеть сверкающие достопримечательности города и погрузиться в праздничную атмосферу
В декабре-январе в Нижнем Новгороде царит новогоднее настроение.

Все главные туристические зоны украшены иллюминацией, в общественных пространствах проходят ярмарки и народные гуляния. Вы увидите, как нижегородцы отмечают новогодние праздники в наши дни. А также узнаете, как это было в конце 19 — начале 20 веков.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества в дореволюционном Нижнем Новгороде. Я расскажу:

  • Как совершались праздничные визиты
  • Какие особые столы накрывали в домах с достатком
  • Каковы традиции нижегородской благотворительности
  • Чем торговали в праздничное время
  • Какие развлечения предлагали на базарах
  • Что послужило прообразом фейерверков
  • Как готовились к наступлению Рождества и что происходило в эту ночь
  • Что нижегородцы делали в Святки
  • Чем публичные елки отличались от современных и кто их проводил

Маршрут

Стрелка — собор Александра Невского — стадион «Нижний Новгород» — Благовещенский монастырь — Нижневолжская набережная — Рождественская церковь — Речной вокзал — площадь Маркина — Блиновский пассаж — Чкаловская лестница — памятник Чкалову — катер «Герой» — набережная Федоровского — площадь Народного Единства — памятник Минину и Пожарскому — стены и башни Нижегородского кремля

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто, в нём должно быть место для гида
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный дипломированный экскурсовод, имею государственную аккредитацию по Нижегородской области. Представляю компанию увлечённых друзей-профессионалов, которых объединяют любовь к городу, интерес к его истории, загадкам и тайнам, а
читать дальше

также общие взгляды на принципы подачи информации и приёма гостей. Мы сторонники лёгкой и яркой подачи информации о городе, сочетаем исторические факты с городскими байками и легендами, рассказываем как о прошлом города, так и о современности, знакомим как с самыми популярными туристическими зонами, так и со скрытыми от глаз обывателя деталями. Считаем свою миссию выполненной, когда путешественники, уезжая, увозят в душе что-то тёплое о наших прекрасных местах — Дятловых горах, Стрелке, невероятных волжских просторах. Возможно, это заставит вас ещё не раз вернуться в этот царственно поставленный над всем востоком России город. С нетерпением ждём встречи!

