Экскурсии на стадион Нижний Новгород

Найдено 5 экскурсий в категории «Стадион Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
17 июня в 06:00
18 июня в 06:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
    Были на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отлично провела экскурсию! Нам с подругой всё понравилось! Ни разу не пожалели, что пошли! Всем туристам рекомендую!
    Были на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отличноБыли на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отлично
  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
    Всё очень понравилось. Побывали в самых известных местах города. Сделали чудесные кадры города. Останется в памяти на долго. Из недостатков отсутствие наушников. Не всю информацию слышали).
  • В
    Владимир
    11 сентября 2023
    Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
    Мы были в Нижнем Новгороде один день, попросили Франца показать нам самые значимые и интересные места. Экскурсия прошла на одном
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    дыхании, все было замечательно. Франц прекрасный рассказчик, образованный, эрудированный, отвечал на все наши вопросы, провел нас по самым красивым местам, рассказал много интересной информации о Нижнем Новгороде. Захотелось сюда еще вернуться! Спасибо большое. Рекомендую этого гида.

  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
    Очень понравилась экскурсия! Замечательный гид👍
  • О
    Оксана
    17 августа 2023
    Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
    Нам было очень интересно сегодня знакомиться с городом в компании с Францом. Рады что остановили выбор именно на его экскурсии.
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    Интересный рассказчик, внимательный, деликатный и красивый человек! С Францом было легко договориться и по маршруту, так как мы с тремя детьми и нам было важно, чтобы не пересекались информация и локации с местами, где были уже забронированы квесты (кстати сказать не все гиды с этого ресурса готовы были на корректировку своих маршрутов). В общем однозначно рекомендуем!! Обязательно воспользуемся еще услугами в следующий наш приезд. Мы влюбились в этот город!!

  • В
    Вадим
    4 июня 2023
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем Новгороду. Поплавать на НН
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    на воздушном шаре было не суждено, помешали погодные условия. Вишенкой же на торте оказалась вечерняя экскурсия на парусно-моторной яхте с Петром и шкипером Андреем. Отличная погода, потрясающие панорамы города, интересный рассказ гида, историка по образованию. Однако на вишенке оказалась еще одна вишенка. Это уха из осетрины, которую приготовил Петр. В эти дни я дважды ходил в ресторан Безухов и заказывал калью. Это такая уха из волжских рыб, среди которых числилась и осетрина. с наполнителем из перловки. Мне ее посоветовали заказать друзья. Ничего не скажешь, вкусна. Но та уха, которую соорудил Петр, была музыкой небесных сфер! Самое главное - аромат! Она пахла детством (мне 74), и я помню запах настоящей осетрины. Ничего подобного я не ел давно. Петр рассказал, что долго работал над ее рецептом, экспериментировал с ингредиентами и режимом варки. А еще он угостил меня напитком из трав. По вкусу напиток напомнил кока-колу, но был изготовлен из натуральных составляющих. Потрясающий вкус… И все это с фантастическими видами на закат (мы отплыли от берега в 7 вечера). которые, как известно, в НН самые красивые. В следующий раз специально приеду в НН, что еще раз проплыть с Петром вдоль Волжских берегов на его яхте и обязательно повторить его знаменитую уху. Спасибо, Петр!

    Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по НижнемБыл в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по НижнемБыл в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по НижнемБыл в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем
  • Е
    Елена
    15 сентября 2022
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Мини путешествие по воде. Прекрасные виды на город. Душевная беседа и вкуснейшая уха. Спасибо Пëтр.
  • О
    Ольга
    13 июня 2022
    Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
    Очень интересный формат, неплохой маршрут. Это для любителей совместить велосипедную прогулку и экскурсией. Нам понравился этот формат
  • Д
    Дарья
    22 августа 2021
    Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
    Спасибо Виктории за чудесную экскурсию в таком лёгком и приятном формате! Получили огромное удовольствие от рассказа и видов Волги. Удалось
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    попасть но вновь открытую Стрелку. Виктория прекрасный, эрудированный гид, отвечала на все дополнительные вопросы, сопровождала рассказ иллюстрациями, внимательно относилась к нашей маленькой дочке. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Стадион Нижний Новгород»

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  3. Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
  4. Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
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  2. Рождественская улица
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  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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