1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
17 июня в 06:00
18 июня в 06:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
- ЕЕлена23 мая 2024Были на обзорной вечерней экскурсии 15 мая, сразу, как приехали в Нижний Новгород. Экскурсовод Татьяна отлично провела экскурсию! Нам с подругой всё понравилось! Ни разу не пожалели, что пошли! Всем туристам рекомендую!
- ООксана19 мая 2024Всё очень понравилось. Побывали в самых известных местах города. Сделали чудесные кадры города. Останется в памяти на долго. Из недостатков отсутствие наушников. Не всю информацию слышали).
- ВВладимир11 сентября 2023Мы были в Нижнем Новгороде один день, попросили Франца показать нам самые значимые и интересные места. Экскурсия прошла на одном
- ООльга28 августа 2023Очень понравилась экскурсия! Замечательный гид👍
- ООксана17 августа 2023Нам было очень интересно сегодня знакомиться с городом в компании с Францом. Рады что остановили выбор именно на его экскурсии.
- ВВадим4 июня 2023Был в Нижегородье+ Гороховец всего 3.5 дня. Болдино и Львовка, Чкаловск и Гороховецк, обзорка по Нижнем Новгороду. Поплавать на НН
- ЕЕлена15 сентября 2022Мини путешествие по воде. Прекрасные виды на город. Душевная беседа и вкуснейшая уха. Спасибо Пëтр.
- ООльга13 июня 2022Очень интересный формат, неплохой маршрут. Это для любителей совместить велосипедную прогулку и экскурсией. Нам понравился этот формат
- ДДарья22 августа 2021Спасибо Виктории за чудесную экскурсию в таком лёгком и приятном формате! Получили огромное удовольствие от рассказа и видов Волги. Удалось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Стадион Нижний Новгород»
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