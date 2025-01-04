Мы исследуем старинный район, что находится прямо в центре Нижнего Новгорода, с его уютными закоулками, древними постройками, современными арт-объектами и богатой историей.
Вы услышите легенды об исчезнувшей реке, зайдёте в многовековые храмы и узнаете, как с городом связан Жюль Верн и кто такая Алёна с коромыслом.
Вы услышите легенды об исчезнувшей реке, зайдёте в многовековые храмы и узнаете, как с городом связан Жюль Верн и кто такая Алёна с коромыслом.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь от древних границ города (и речь не про кремль) до набережной Фёдоровского и Парка 800-летия Нижнего Новгорода.
Пройдёте мимо дома-коммуны, допетровских палат и реки Почайны, которой нет.
Рассмотрите необычные арт-объекты на Почаинском бульваре, побываете в месте силы и зайдёте в старинные храмы.
А я расскажу:
- Как советская власть боролась с церквями и как их спасли
- Кто такая нижегородская девушка Алёна с коромыслом и почему её испугались ногайские и казанские войска
- Где варили самое вкусное пиво в Российской империи
- Куда исчезла река Почайна в центре города и что случится с ней в судный день
- Как связан с городом фантаст Жюль Верн и где происходили события из повести Максима Горького «Детство»
Организационные детали
Храмы вы посещаете самостоятельно — я буду ожидать вас у входа.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 492 туристов
Добрый день! Я дипломированный экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. А также городской блогер — обозреваю, изучаю и люблю Нижний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
4 янв 2025
Большое спасибо, за интересную экскурсию! Очень понравилось! Рекомендую!
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