Мы исследуем старинный район, что находится прямо в центре Нижнего Новгорода, с его уютными закоулками, древними постройками, современными арт-объектами и богатой историей. Вы услышите легенды об исчезнувшей реке, зайдёте в многовековые храмы и узнаете, как с городом связан Жюль Верн и кто такая Алёна с коромыслом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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за 1-5 человек или 960 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Анатолий Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь от древних границ города (и речь не про кремль) до набережной Фёдоровского и Парка 800-летия Нижнего Новгорода.

Пройдёте мимо дома-коммуны, допетровских палат и реки Почайны, которой нет.

Рассмотрите необычные арт-объекты на Почаинском бульваре, побываете в месте силы и зайдёте в старинные храмы.

А я расскажу:

Как советская власть боролась с церквями и как их спасли

Кто такая нижегородская девушка Алёна с коромыслом и почему её испугались ногайские и казанские войска

Где варили самое вкусное пиво в Российской империи

Куда исчезла река Почайна в центре города и что случится с ней в судный день

Как связан с городом фантаст Жюль Верн и где происходили события из повести Максима Горького «Детство»

Организационные детали

Храмы вы посещаете самостоятельно — я буду ожидать вас у входа.