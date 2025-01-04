Започаинье: заповедный Нижний Новгород

Прогуляться по непарадным уголкам, где гармонично уживаются несколько эпох жизни города и страны
Мы исследуем старинный район, что находится прямо в центре Нижнего Новгорода, с его уютными закоулками, древними постройками, современными арт-объектами и богатой историей.

Вы услышите легенды об исчезнувшей реке, зайдёте в многовековые храмы и узнаете, как с городом связан Жюль Верн и кто такая Алёна с коромыслом.
5
1 отзыв
Започаинье: заповедный Нижний Новгород
Започаинье: заповедный Нижний Новгород
Започаинье: заповедный Нижний Новгород
Ближайшие даты:
30
янв31
янв1
фев2
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фев4
фев5
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь от древних границ города (и речь не про кремль) до набережной Фёдоровского и Парка 800-летия Нижнего Новгорода.

Пройдёте мимо дома-коммуны, допетровских палат и реки Почайны, которой нет.

Рассмотрите необычные арт-объекты на Почаинском бульваре, побываете в месте силы и зайдёте в старинные храмы.

А я расскажу:

  • Как советская власть боролась с церквями и как их спасли
  • Кто такая нижегородская девушка Алёна с коромыслом и почему её испугались ногайские и казанские войска
  • Где варили самое вкусное пиво в Российской империи
  • Куда исчезла река Почайна в центре города и что случится с ней в судный день
  • Как связан с городом фантаст Жюль Верн и где происходили события из повести Максима Горького «Детство»

Организационные детали

Храмы вы посещаете самостоятельно — я буду ожидать вас у входа.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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В
4 янв 2025
Большое спасибо, за интересную экскурсию! Очень понравилось! Рекомендую!
Большое спасибо, за интересную экскурсию! Очень понравилось! Рекомендую!Большое спасибо, за интересную экскурсию! Очень понравилось! Рекомендую!

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