читать дальше

ощущения спешки. Мы побывали в самых знаковых местах города, каждое из которых открывалось с неожиданной стороны благодаря увлекательным рассказам гида.

Ольга — настоящий профессионал! Её подача материала восхищает:

глубокие знания истории и архитектуры города;

умение удерживать внимание группы и вовлекать в диалог;

живые детали и малоизвестные факты, которые превращают стандартную экскурсию в захватывающее повествование;

чёткая организация маршрута без лишних задержек.

Особенно понравилось, как Ольга выстраивала связи между эпохами — стало понятно, как прошлое Нижнего Новгорода отражается в его современном облике. Её энтузиазм и любовь к родному городу чувствовались в каждом слове.

Экскурсия оставила яркое впечатление и желание вернуться, чтобы исследовать город дальше. Однозначно рекомендую Ольгу как гида и эту программу как отличный способ познакомиться с Нижним Новгородом!

Большое спасибо за прекрасно проведённое время!