За несколько часов мы пройдём и проедем самые интересные места в городе.
Вы посетите Нижегородскую ярмарку и Ильинскую слободу с купеческими особняками, увидите уникальные палаты 17 века и самую красивую местную церковь. Узнаете больше о нижегородцах и полюбуетесь заволжскими далями с высоких берегов.
Вы посетите Нижегородскую ярмарку и Ильинскую слободу с купеческими особняками, увидите уникальные палаты 17 века и самую красивую местную церковь. Узнаете больше о нижегородцах и полюбуетесь заволжскими далями с высоких берегов.
Описание экскурсии
- Площадь Минина и Пожарского — главная площадь города, окружённая историческими зданиями и памятниками.
- Улица Ильинская, где можно ощутить дух купеческого Нижнего Новгорода.
- Палаты Олисова — уникальный памятник архитектуры 17 века.
- Улица Рождественская — одна из старейших улиц города, известная красивой архитектурой, а также уютными кафе и ресторанами.
- Нижегородская ярмарка — символ купеческой культуры и предпринимательства города.
- Стрелка — место слияния рек Волги и Оки, откуда открываются потрясающие виды на историческую часть города.
- Площадь Народного Единства — самая молодая площадь Нижнего Новгорода на месте с многовековой историей.
- Чкаловская лестница — одна из самых красивых лестниц России, самый высокий подъём на волжских берегах.
- Панорама города с высокого Волжского берега — слияние Волги и Оки и потрясающие виды на Нижний Новгород и его окрестности.
Вы узнаете:
- как возник город и развивался на протяжении нескольких столетий.
- какой вклад внесли нижегородцы в укрепление государственности.
- что такое Нижегородская ярмарка — феномен российской экономической жизни.
- где жил Максим Горький и прототипы его произведений.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых путешественников и детей от 12 лет.
- Между локациями мы перемещаемся на автомобиле Nissan Qashqai и совершаем небольшие пешие прогулки — удобно для путешественников с любой физической подготовкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 97 туристов
Я профессиональный гид по Нижнему Новгороду. Родилась и выросла в этом удивительном городе, и моя любовь к его истории, культуре и архитектуре вдохновляет меня делиться своими знаниями с вами. На автомобильных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдуард
15 ноя 2025
Хочу поделиться впечатлениями от замечательной экскурсии по Нижнему Новгороду!
Три часа пролетели на одном дыхании — программа оказалась идеально выстроенной: чередование автомобильных переездов и пеших прогулок позволило увидеть максимум достопримечательностей без
Три часа пролетели на одном дыхании — программа оказалась идеально выстроенной: чередование автомобильных переездов и пеших прогулок позволило увидеть максимум достопримечательностей без
н
наталья
10 ноя 2025
Профессиональный экскурсовод Ольга, прекрасно излагает материал, профессионально преподносит информацию. Нашей семье(три взрослых человека) очень понравилось.
Алина
7 ноя 2025
Спасибо Ольге за максимально наполненную экскурсию! Комфортную, не спешную и интересную 🤗 Экскурсия в ноябре на автомобиле это очень удобно!
Е
Елена
26 окт 2025
26 октября посетили замечательную экскурсию, все прошло на одной дыхании, познавательно и интересно.
Ольга готова скорректировать экскурсию под ваш запрос, всегда отзывчива и внимательна к туристам
Ольга готова скорректировать экскурсию под ваш запрос, всегда отзывчива и внимательна к туристам
Г
Галина
26 окт 2025
Я и мои московские гости были в полном восторге от этой экскурсии. Ольга показала нам удивительный и прекрасный Нижний, рассказала о нем много интересного. Одни из самых лучших впечатлений - это отличный литературный язык Ольги, ее эрудированность и искренняя любовь к родному городу. Рекомендую как гостям, так и жителям НН.
Ксения
8 окт 2025
Прекрасная экскурсия по Нижнему Новгороду. Ольга показала нам таким образом город, что не влюбится в него было невозможно! Ольга профессионал и очень приятный в общении человек! Благодарим Ольгу за шикарную экскурсию, время пролетело незаметно! Экскурсия обязательна к посещению!
В
Валентина
17 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и комфортно. Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной о прекрасном городе Нижний Новгород. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!
Г
Георгий
25 авг 2025
Приехали с моей невестой в Нижний Новгород на выходные впервые и остались в полном восторге! Экскурсия была потрясающей! Наш гид Ольга — живое воплощение любви к родному городу. Она не
И
Ирина
24 авг 2025
Хотела бы дать обратную связь об автомобильно- пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду. Экскурсовод Ольга. Очень интересная, эмоционально окрашенная информация о городе. Особенно мне запомнилась история Нижегородской ярмарки, роли Грузинова в
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Групповая
до 14 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по кремлю
Исследуйте территорию Нижегородского кремля, узнавая его историю и наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Викторина поможет закрепить знания
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Сегодня в 17:30
19 ноя в 17:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: оживляя памятник
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля и откройте для себя его архитектурные секреты. Увлекательная прогулка по значимым местам ждёт вас
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
Начало: Площадь Минина и Пожарского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.