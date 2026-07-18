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Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом

Откройте для себя скрытые детали Нижнего Новгорода, изучая его историю через городские артефакты и архитектурные элементы
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Нижний Новгород через призму его исторических деталей.

Гости узнают о жизни города через знаки на кирпичах, колесоотбойные столбики и другие культурные артефакты.

Прогулка начинается у кремля и проходит через три исторических района, включая Большую Покровскую улицу и Започаинье. Это отличный способ углубить знания о городе и увидеть его с новой стороны
5
166 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗝️ Уникальные исторические детали
  • 🏰 Прогулка по историческим районам
  • 🔍 Углубление знаний о городе
  • 👣 Нетуристические тропы
  • 🖼️ Архитектурные стили
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Большая Покровская улица
  • Започаинье
  • Рождественская улица

Описание экскурсии

История, которую можно потрогать

Моя экскурсия посвящена городским деталям и культурным артефактам, которые говорят с нами о бытовой стороне истории. Вы не услышите о правителях и войнах — но узнаете, как люди жили здесь раньше, со своими проблемами и решениями. Мы будем искать нивелирные марки, колесоотбойные столбики, разнообразные знаки на кирпичах, столетние крышки колодцев, кованые решётки и занятный архитектурный декор. Последнему я уделю внимание как искусствовед и научу вас узнавать приметы архитектурных стилей.

Главные улицы и нетуристические тропы

Начнём прогулку возле кремля, на главной площади Минина и Пожарского, а закончим с другой стороны от нижегородской крепости. Мы сделаем кольцо, пересекая три исторических района и заглядывая во дворы. Пройдём по пешеходной Большой Покровской улице, которая всегда обладала столичным духом. В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых. А на Рождественской улице перенесёмся в деловой центр прошлого.

Кому подойдёт экскурсия

Это базовый обзорно-детальный маршрут, который будет интересен и полезен как местным жителям, так и гостям города. Даже если вы уже бывали в Нижнем Новгороде и видели достопримечательности по маршруту — на моей экскурсии вы углубите отношения с городом.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1496 туристов
Дипломированный историк искусства, краевед, исследователь городских деталей. Предпочитаю составлять нестандартные маршруты и рассказывать неочевидные истории. Люблю Нижний Новгород за неплохую сохранность исторической застройки и многослойность его культурного наследия. Здесь есть, что
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исследовать и что уточнять. Экскурсии — это мой способ делиться своими открытиями и наблюдениями с другими людьми. Я научу вас разбираться в архитектурных стилях и расскажу, какие артефакты и где можно найти в исторических городах нашей страны. Покажу город в единстве прошлого и настоящего — выберу для этого наглядные примеры и подлинные детали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
163
4
3
3
2
1
Наталья
От души благодарим Антона за первое внимательное знакомство с городом. Антон очень быстро создал у нас общее впечатление о городе, что захотелось приехать сюда снова и изучать каждый дом, каждую
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улицу как самим, так и вместе с Антоном.
А еще благодарим за совет зайти в магазинчик с сувенирами, он потрясающий 🥰 После экскурсии дочь рисует Ильинскую церковь, а я наслаждаюсь потрясающим видом на стрелку, кораблики на Оке и Волге, кремль, красивые крыши домов, построенных по проектам московских, питерских и местных архитекторов, и жду обещанный красивый закат.
Наталья и Елизавета из Москвы 🌸☀️🌄

От души благодарим Антона за первое внимательное знакомство с городом. Антон очень быстро создал у нас
От души благодарим Антона за первое внимательное знакомство с городом. Антон очень быстро создал у нас
От души благодарим Антона за первое внимательное знакомство с городом. Антон очень быстро создал у нас
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Кристина
Антону от всей нашей компании большое спасибо за экскурсию!
Было легко, не скучно и очень интересно!
Неспешная прогулка, где мы рассматривали детали города, после такого ходишь и хочется замечать еще больше (уже
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самостоятельно в других частях города).
Приятное общение, ответит на все интересующие вопросы, не пожалели, что пошли и вам рекомендуем!
Про Кремль и лестницы можно прочитать в интернете, а Антон откроет другую историю своего города. От человека прям веет интересом и любовью к городу и его истории!

Антону от всей нашей компании большое спасибо за экскурсию!
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Оксана
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит в НН. Погружение прошло более, чем успешно. Интересные места, очень колоритные виды. Рекомендую!
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит+6
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит
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Елена
Антон провел интересную экскурсию, познакомил нас с Нижним Новгородом. С удовольствием рекомендуем! Профессиональная работа, только положительные впечатления ☺️
Антон провел интересную экскурсию, познакомил нас с Нижним Новгородом. С удовольствием рекомендуем! Профессиональная работа, только положительные
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Дарья
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный маршрут, нестандартный вариант, сами бы не пошли бы на эти улочки.
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный
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D
Чудесно! Вы не просто увидите город. Вы увидите многие города, которые видели до, и которые увидите после - иначе.
Антон рассказывает свой Нижний - глубоко личный, очень настоящий, бесконечно любимый. Здесь
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на будет ни цитат из путеводителя, ни из Википедии, ни других клише. Только огромное уважение и искренняя любовь к своему городу, сопереживание и забота о нем. На меня прогулка произвела прекрасное впечатление.

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