Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом

Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии

Предлагаю прикоснуться к истории не только на словах, но и напрямую — встретив на улицах современного города дошедшие до нас приметы прошлой жизни: от знаков на кирпичах до декора. Они не бросаются в глаза, но могут значить больше, чем легенды о купцах или правителях.

Вы научитесь искать такие мелочи, проследите путь Нижнего, а ваши отношения с ним станут более личными.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
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Описание

Что вас ожидает

История, которую можно потрогать

Моя экскурсия посвящена городским деталям и культурным артефактам, которые говорят с нами о бытовой стороне истории. Вы не услышите о правителях и войнах — но узнаете, как люди жили здесь раньше, со своими проблемами и решениями. Мы будем искать нивелирные марки, колесоотбойные столбики, разнообразные знаки на кирпичах, столетние крышки колодцев, кованые решетки и занятный архитектурный декор. Последнему я уделю внимание как искусствовед и научу вас узнавать приметы архитектурных стилей.

Главные улицы и нетуристические тропы

Начнем прогулку возле кремля, на главной площади Минина и Пожарского, а закончим с другой стороны от нижегородской крепости. Мы сделаем кольцо, пересекая три исторических района и заглядывая во дворы. Пройдем по пешеходной Большой Покровской улице, которая всегда обладала столичным духом. В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых. А на Рождественской улице перенесемся в деловой центр прошлого.

Кому подойдет экскурсия

Это базовый обзорно-детальный маршрут, который будет интересен и полезен как местным жителям, так и гостям города. Даже если вы уже бывали в Нижнем Новгороде и видели достопримечательности по маршруту — на моей экскурсии вы углубите отношения с городом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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