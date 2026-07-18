Моя экскурсия посвящена городским деталям и культурным артефактам, которые говорят с нами о бытовой стороне истории. Вы не услышите о правителях и войнах — но узнаете, как люди жили здесь раньше, со своими проблемами и решениями. Мы будем искать нивелирные марки, колесоотбойные столбики, разнообразные знаки на кирпичах, столетние крышки колодцев, кованые решётки и занятный архитектурный декор. Последнему я уделю внимание как искусствовед и научу вас узнавать приметы архитектурных стилей.
Главные улицы и нетуристические тропы
Начнём прогулку возле кремля, на главной площади Минина и Пожарского, а закончим с другой стороны от нижегородской крепости. Мы сделаем кольцо, пересекая три исторических района и заглядывая во дворы. Пройдём по пешеходной Большой Покровской улице, которая всегда обладала столичным духом. В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых. А на Рождественской улице перенесёмся в деловой центр прошлого.
Кому подойдёт экскурсия
Это базовый обзорно-детальный маршрут, который будет интересен и полезен как местным жителям, так и гостям города. Даже если вы уже бывали в Нижнем Новгороде и видели достопримечательности по маршруту — на моей экскурсии вы углубите отношения с городом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1496 туристов
Дипломированный историк искусства, краевед, исследователь городских деталей. Предпочитаю составлять нестандартные маршруты и рассказывать неочевидные истории.
Люблю Нижний Новгород за неплохую сохранность исторической застройки и многослойность его культурного наследия. Здесь есть, что читать дальшеуменьшить
исследовать и что уточнять.
Экскурсии — это мой способ делиться своими открытиями и наблюдениями с другими людьми. Я научу вас разбираться в архитектурных стилях и расскажу, какие артефакты и где можно найти в исторических городах нашей страны. Покажу город в единстве прошлого и настоящего — выберу для этого наглядные примеры и подлинные детали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 166 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
От души благодарим Антона за первое внимательное знакомство с городом. Антон очень быстро создал у нас общее впечатление о городе, что захотелось приехать сюда снова и изучать каждый дом, каждую читать дальшеуменьшить
улицу как самим, так и вместе с Антоном. А еще благодарим за совет зайти в магазинчик с сувенирами, он потрясающий 🥰 После экскурсии дочь рисует Ильинскую церковь, а я наслаждаюсь потрясающим видом на стрелку, кораблики на Оке и Волге, кремль, красивые крыши домов, построенных по проектам московских, питерских и местных архитекторов, и жду обещанный красивый закат. Наталья и Елизавета из Москвы 🌸☀️🌄
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Кристина
Антону от всей нашей компании большое спасибо за экскурсию! Было легко, не скучно и очень интересно! Неспешная прогулка, где мы рассматривали детали города, после такого ходишь и хочется замечать еще больше (уже читать дальшеуменьшить
самостоятельно в других частях города). Приятное общение, ответит на все интересующие вопросы, не пожалели, что пошли и вам рекомендуем! Про Кремль и лестницы можно прочитать в интернете, а Антон откроет другую историю своего города. От человека прям веет интересом и любовью к городу и его истории!
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Оксана
Можно сказать, что Антон стал для нас проводником - 1ая экскурсия в первый для нас визит в НН. Погружение прошло более, чем успешно. Интересные места, очень колоритные виды. Рекомендую!
+6
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Елена
Антон провел интересную экскурсию, познакомил нас с Нижним Новгородом. С удовольствием рекомендуем! Профессиональная работа, только положительные впечатления ☺️
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Дарья
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось, на одном дыхании, то что нам нужно было. Альтернативный маршрут, нестандартный вариант, сами бы не пошли бы на эти улочки.
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D
Darya
Чудесно! Вы не просто увидите город. Вы увидите многие города, которые видели до, и которые увидите после - иначе. Антон рассказывает свой Нижний - глубоко личный, очень настоящий, бесконечно любимый. Здесь читать дальшеуменьшить
на будет ни цитат из путеводителя, ни из Википедии, ни других клише. Только огромное уважение и искренняя любовь к своему городу, сопереживание и забота о нем. На меня прогулка произвела прекрасное впечатление.
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