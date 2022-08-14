Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История, которую можно потрогать
Моя экскурсия посвящена городским деталям и культурным артефактам, которые говорят с нами о бытовой стороне истории. Вы не услышите о правителях и войнах — но узнаете, как люди жили здесь раньше, со своими проблемами и решениями. Мы будем искать нивелирные марки, колесоотбойные столбики, разнообразные знаки на кирпичах, столетние крышки колодцев, кованые решетки и занятный архитектурный декор. Последнему я уделю внимание как искусствовед и научу вас узнавать приметы архитектурных стилей.
Главные улицы и нетуристические тропы
Начнем прогулку возле кремля, на главной площади Минина и Пожарского, а закончим с другой стороны от нижегородской крепости. Мы сделаем кольцо, пересекая три исторических района и заглядывая во дворы. Пройдем по пешеходной Большой Покровской улице, которая всегда обладала столичным духом. В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых. А на Рождественской улице перенесемся в деловой центр прошлого.
Кому подойдет экскурсия
Это базовый обзорно-детальный маршрут, который будет интересен и полезен как местным жителям, так и гостям города. Даже если вы уже бывали в Нижнем Новгороде и видели достопримечательности по маршруту — на моей экскурсии вы углубите отношения с городом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Искусствовед, краевед, исследователь городских деталей. Люблю составлять нестандартные маршруты и рассказывать неочевидные истории.