Мы пройдём по центру города и увидим его значимые места.
Расскажем вам с два десятка историй о людях, которые здесь жили, любили, творили и оставили о себе память.
Драматизму многих судеб позавидовал бы сам Александр Дюма, который, кстати, тоже бывал в Нижнем Новгороде.
Расскажем вам с два десятка историй о людях, которые здесь жили, любили, творили и оставили о себе память.
Драматизму многих судеб позавидовал бы сам Александр Дюма, который, кстати, тоже бывал в Нижнем Новгороде.
Описание экскурсии
- Стартуем от Чкаловской лестницы. Вы узнаете о её истории и первом названии. Поймёте, причём здесь Сталин и главное — сколько же в ней ступеней.
- Пройдём через площадь Минина и Пожарского и поговорим о её исторической ретроспективе. Выясним, как менялся облик этого пространства.
- Заглянем в кремль с его главными башнями, домом губернатора и даже бывшей тюрьмой. Что было утрачено, а что удалось отстоять? Какие драмы скрыты за вековыми стенами? И при чём здесь коромысло? Всё обсудим на экскурсии.
- Познакомимся с главной улицей города — Большой Покровской. Здесь почти каждый дом с историей, и даже типовые городские скульптуры имеют реальных прототипов.
- Прогуляемся у театра, который построили специально ко всероссийской выставке 1896 года, где случилась история любви Фёдора Шаляпина.
- Финишируем возле Театральной лестницы, про которую знают не все нижегородцы. Вы услышите о её тайнах и назначении.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в самом центре Нижнего. По пути есть общественные туалеты и кофейни.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Чкаловской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 259 туристов
Мы — команда ярких, креативных и пытливых гидов. Весной 2025 года мы завершили обучение, получили аттестаты и с тех пор наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Мы словно открыли для себя
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас была экскурсовод Анна Емелина, очень приятный в общении и интересный, как рассказчик человек! Получилось так, что накануне у нас была экскурсия именно по Кремлю и, когда Анна сказала,
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо большое 🥰
Нашей команде очень приятно 🫶
Рады стараться.
Здорово, что экскурсия и гид подарили яркие впечатления.
Нашей команде очень приятно 🫶
Рады стараться.
Здорово, что экскурсия и гид подарили яркие впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «От самой большой восьмёрки Нижнего Новгорода - Чкаловской лестницы - до Театральной»
Групповая
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Кремль, Чкаловская лестница, Печёрский монастырь и другие достопримечательности - за 1 день
Начало: На Большой Покровской улице
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование Нижнего Новгорода
Откройте для себя уникальные достопримечательности Нижнего Новгорода, включая Кремль и Стрелку. Погрузитесь в историю и насладитесь архитектурой города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Послушать истории о людях и достоянии Нижнего, увидеть Чкаловскую лестницу и Рождественскую улицу
Начало: У Речного вокзала
Завтра в 11:00
29 мая в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнать Нижний Новгород за 3 часа
Посетить все топовые места города с дружелюбным профессиональным гидом
Начало: На площади Минина и Пожарского
3 июн в 08:00
5 июн в 08:30
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
-10%
до 31 мая
от 6390 ₽ за экскурсию