На этой экскурсии вы увидите всё самое красивое, интересное и уникальное, что есть в нашем городе.
Насладитесь разнообразной архитектурой, погуляете по территории Кремля и полюбуетесь панорамами, заглянете на Стрелку, посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы, оцените изящные церкви. И конечно, познакомитесь с его богатой на события и людей историей.
Насладитесь разнообразной архитектурой, погуляете по территории Кремля и полюбуетесь панорамами, заглянете на Стрелку, посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы, оцените изящные церкви. И конечно, познакомитесь с его богатой на события и людей историей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Нижегородскую Стрелку с превосходным ансамблем светских и церковных зданий. Мы познакомимся со Спасским собором и Главным ярмарочным домом, зайдём в собор Александра Невского и прогуляемся по арт-парку
- Нижневолжскую набережную и Рождественскую улицу — памятники городской усадебной архитектуры 19 века
- Строгановскую церковь — изящную жемчужину города
- Площадь Народного единства — комплекс памятников различных эпох под стенами Кремля
- Чкаловскую лестницу — визитную карточку Нижнего, хранящую тайны Волжских откосов
- Нижегородский кремль — уникальный памятник военного зодчества и комфортное общественное пространство. Здесь вас ждут знаковые памятники гражданской и церковной архитектуры и лучшие смотровые площадки
А ещё я расскажу:
- историю основания древнего города-крепости и строительства кремля
- как нижегородцы спасли отечество в смутное время
- как город превратился в купеческую столицу Российской империи
- кто строил знаменитую Ярмарку и соборы
- какой вклад внесли горьковчане в дело Великой Победы
- какие нижегородцы вписали своё имя в историю города и страны
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai
- Экскурсия подходит для детей от 7 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я — профессиональный историк и любительница путешествий и старины. Люблю показывать красоту и достопримечательности родного города и рассказывать истории людей и зданий.Задать вопрос
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