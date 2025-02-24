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На этой экскурсии вы увидите всё самое красивое, интересное и уникальное, что есть в нашем городе.



Насладитесь разнообразной архитектурой, погуляете по территории Кремля и полюбуетесь панорамами, заглянете на Стрелку, посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы, оцените изящные церкви. И конечно, познакомитесь с его богатой на события и людей историей.