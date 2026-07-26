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Паломничество в Арзамас и Дивеево - из Нижнего Новгорода

Николаевский и Дивеевский монастыри, Святая Канавка и источники
Ненадолго забудем о мирской суете — посетим места, где воздух напоён молитвой и ароматом ладана.

В Николаевском монастыре поклонимся чудотворным иконам, а в Дивеевской обители — мощам Серафима Саровского.

Наберём святой воды из источника и повторим путь Богородицы — пройдём по Святой Канавке, попросив Царицу Небесную о самом сокровенном.
Паломничество в Арзамас и Дивеево - из Нижнего Новгорода
Паломничество в Арзамас и Дивеево - из Нижнего Новгорода
Паломничество в Арзамас и Дивеево - из Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

8:00 — выезд

По пути вы услышите о четвёртом и последнем уделе Богородицы на земле, Серафиме Саровском, основательницах Дивеевского монастыря и их жизни в обители. Узнаете о Дивеевских источниках и Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли».

10:00 — Арзамас

Остановимся на Соборной площади. Немного изучим город и побываем в Николаевском монастыре с чудотворными иконами.

12:00 — Серафимо-Дивеевский монастырь

Погуляем по территории обители, поговорим об истории и обычаях. Посетим Преображенский собор и Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Будет время для покупок в церковной лавке, подачи записок и треб.

Пройдём по Святой Канавке, читая молитву Богородице. После обеда можно заглянуть в монастырскую трапезную за пирогами, хлебом, блинами. Заедем на источник (Казанский или матушки Александры), где желающие наберут святой воды или искупаются.

16:00–19:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, страховка от ДТП
  • Отдельно оплачивается обед — 700 ₽
  • Тайминг указан примерный. Порядок осмотра объектов может измениться без сокращения объёма программы
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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