Ненадолго забудем о мирской суете — посетим места, где воздух напоён молитвой и ароматом ладана. В Николаевском монастыре поклонимся чудотворным иконам, а в Дивеевской обители — мощам Серафима Саровского. Наберём святой воды из источника и повторим путь Богородицы — пройдём по Святой Канавке, попросив Царицу Небесную о самом сокровенном.

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Описание экскурсии

8:00 — выезд

По пути вы услышите о четвёртом и последнем уделе Богородицы на земле, Серафиме Саровском, основательницах Дивеевского монастыря и их жизни в обители. Узнаете о Дивеевских источниках и Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли».

10:00 — Арзамас

Остановимся на Соборной площади. Немного изучим город и побываем в Николаевском монастыре с чудотворными иконами.

12:00 — Серафимо-Дивеевский монастырь

Погуляем по территории обители, поговорим об истории и обычаях. Посетим Преображенский собор и Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Будет время для покупок в церковной лавке, подачи записок и треб.

Пройдём по Святой Канавке, читая молитву Богородице. После обеда можно заглянуть в монастырскую трапезную за пирогами, хлебом, блинами. Заедем на источник (Казанский или матушки Александры), где желающие наберут святой воды или искупаются.

16:00–19:00 — обратная дорога

Организационные детали