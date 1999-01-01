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Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»

4.5
0 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нижнего Новгорода
Обзорная экскурсия ⛳ до Серафимо-Дивеевского монастыря и его посещение.

Вы узнаете историю 📖 основания монастыря – о прошлом и настоящем, а также о судьбах людей, которые связаны с этим духовным местом.

Комфортабельный автобус доставит вас до всех ключевых точек маршрута.

Вы сможете наслаждаться программой экскурсии 🧭 без лишних неудобств.

Сопровождение профессионального гида.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»

Что вы увидите

  • Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женский монастырь
  • Святая Канавка
  • Никольский женский монастырь
Экскурсионная программа: 08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Арзамас 113 км.
Путевая экскурсия
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», о святых Дивеевских источниках.
10:00 — остановка в Арзамасе на Соборной Площади
Небольшая экскурсия ⛳ по Арзамасу и посещение Никольского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт. )
12:00 — прибытие в Дивеево
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей 📖 и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
16:00 — выезд из Дивеево
19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина) Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.
Что входит
  • Комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • Живой диалог с гидом, готовым ответить на все ваши вопросы.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Покупка монастырских пирогов, хлеба, блинов, по желанию
  • Купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина
Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»
Дивеево и Арзамас — «четвертый удел божьей матери»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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