Вознесенский Печерский монастырь — один из самых древних на Нижегородской земле.
Вы увидите чудотворные иконы и фаянсовый иконостас, а также узнаете о летописи, которая здесь создана. В своё время она совершила переворот в исторической науке. А дальше — аттракцион. Канатная дорога (без очереди!) поднимет вас над Волгой с видом на город и окрестности.
Описание экскурсии
Вознесенский Печерский монастырь
- Мы пройдём по территории монастыря
- Увидим надвратную Ефимьевскую церковь и поговорим о её уникальной особенности
- Рассмотрим колокольню, архиерейский и братский корпуса, башни и церкви монастырской ограды
- Полюбуемся фаянсовым иконостасом и чудотворной иконой 15 века «Божья Матерь Печерская с предстоящими святыми»
- Летом зайдём в Вознесенский собор
- Пройдём по аллее династии Романовых и остановимся послушать мелодичный бой механических часов
- В монастырской чайной вы при желании попробуете бездрожжевой хлеб, местное мороженое и монастырскую выпечку
- На пути есть возможность приобрести волжскую копчёную и сушёную рыбу
Мы расскажем:
- как монах Дионисий прибыл из Киева и основал обитель
- как здесь была написана знаменитая Лаврентьевская летопись
- с именами каких известных людей и святых связано это место
Канатная дорога
- Поднимемся к месту старта пешком (10 мин) или доедем на такси (не входит в стоимость) — и отправимся в город Бор
- С гидом вы пройдёте без очереди через отдельный турникет
- С высоты откроется новый ракурс на Нижний Новгород и его окрестности
Организационные детали
- Монастырь действующий, просим соблюдять принятый дресс-код
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу — 150 ₽ с чел. При неблагоприятной погоде она может быть закрыта
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2960 туристов
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)
В
Экскурсия очень понравилась, Наталья оказалась отличным рассказчиком, было приятно слушать и общаться. Большое спасибо!
А
Наталья, как человек, очень понравилась, но экскурсией, стоимостью 9000 рублей я бы никогда это не назвала (и это мнение каждого, кто был со мной).
Больше было похоже на пешую прогулку до
Елена
Ответ организатора:
Анастасия, добрый день.
Данная экскурсия - наш пилотный проект, он только что стартовал. Мы действительно находимся на стадии понимания и формирования
И
Эта поездка 8800 не стоит. Можно самим проехаться на канатке и зайти в монастырь.
Во-первых нас передали другому гиду, мы прокатились на канатке, потом нам говорят, что нас присоединят в монастыре
от 7000 ₽ за экскурсию