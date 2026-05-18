Печерский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде

Пройти по обители 17 века, услышать историю Лаврентьевской летописи и перелететь над Волгой
Вознесенский Печерский монастырь — один из самых древних на Нижегородской земле.

Вы увидите чудотворные иконы и фаянсовый иконостас, а также узнаете о летописи, которая здесь создана. В своё время она совершила переворот в исторической науке. А дальше — аттракцион. Канатная дорога (без очереди!) поднимет вас над Волгой с видом на город и окрестности.
3
3 отзыва
Печерский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Вознесенский Печерский монастырь

  • Мы пройдём по территории монастыря
  • Увидим надвратную Ефимьевскую церковь и поговорим о её уникальной особенности
  • Рассмотрим колокольню, архиерейский и братский корпуса, башни и церкви монастырской ограды
  • Полюбуемся фаянсовым иконостасом и чудотворной иконой 15 века «Божья Матерь Печерская с предстоящими святыми»
  • Летом зайдём в Вознесенский собор
  • Пройдём по аллее династии Романовых и остановимся послушать мелодичный бой механических часов
  • В монастырской чайной вы при желании попробуете бездрожжевой хлеб, местное мороженое и монастырскую выпечку
  • На пути есть возможность приобрести волжскую копчёную и сушёную рыбу

Мы расскажем:

  • как монах Дионисий прибыл из Киева и основал обитель
  • как здесь была написана знаменитая Лаврентьевская летопись
  • с именами каких известных людей и святых связано это место

Канатная дорога

  • Поднимемся к месту старта пешком (10 мин) или доедем на такси (не входит в стоимость) — и отправимся в город Бор
  • С гидом вы пройдёте без очереди через отдельный турникет
  • С высоты откроется новый ракурс на Нижний Новгород и его окрестности

Организационные детали

  • Монастырь действующий, просим соблюдять принятый дресс-код
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу — 150 ₽ с чел. При неблагоприятной погоде она может быть закрыта
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 2960 туристов
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — просвещение. С хорошей экскурсией решается вопрос скучного учителя истории:)

Основано на 3 отзывах
Экскурсия очень понравилась, Наталья оказалась отличным рассказчиком, было приятно слушать и общаться. Большое спасибо!
А
Наталья, как человек, очень понравилась, но экскурсией, стоимостью 9000 рублей я бы никогда это не назвала (и это мнение каждого, кто был со мной).
Больше было похоже на пешую прогулку до
читать дальше

монастыря, где в общей сложности 20 минут мы послушали общую сводку о нем, зайдя внутрь, нам немного рассказали про икону и дали 15 минут походить внутри храма. Далее обратный путь до канатки НН, общие разговоры с экскурсоводом, поездка на канатке и обратно-с вас 9000 рублей с учетом цены канатки.
Вот и вся «экскурсия», к самой Наталье вопросов нет, но хотелось бы получить заявленные два полных часа именно экскурсии!

Елена
Ответ организатора:
Анастасия, добрый день.
Данная экскурсия - наш пилотный проект, он только что стартовал. Мы действительно находимся на стадии понимания и формирования
читать дальше

данной экскурсии.
Мне искренне жаль, что впечатление от экскурсии оказалось недостаточно глубоким и информативным - возможно, сказались майские праздники и загруженность гида… (Сейчас внесли коррективы в текст и глубину самой экскурсии.
Что касается цены - мы тоже сделали её более демократичной.
Спасибо за ваш искренний отзыв - это помогает нам стать лучше.

И
Эта поездка 8800 не стоит. Можно самим проехаться на канатке и зайти в монастырь.
Во-первых нас передали другому гиду, мы прокатились на канатке, потом нам говорят, что нас присоединят в монастыре
читать дальшеуменьшить

к автобусной группе. Не против ли мы? Мы оплатили 8 тысяч, чтоб два часа для нас вели экскурсию. Конечно мы против, и экскурсовод довела наш маршрут и побежала к автобусу. Так не делается. Если Елена не может в эти дни и в то время, когда надо гостям города, то не надо браться за организацию этой экскурсии.

