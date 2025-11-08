Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
Самые интересные места и лучшие панорамы города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
Посетить главные достопримечательности и смотровые площадки города в комфортном формате
11 дек в 08:30
12 дек в 14:00
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород изнутри
Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНижний Новгород От и До: на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер и знакомство с Нижним Новгородом
Вас ждёт комфортный трансфер из аэропорта Чкалова и увлекательное знакомство с Нижним Новгородом. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕршова8 ноября 20255 ноября мы с коллегами отправились в путешествие вместе с экскурсоводом Любовью. Сказать, что это было вдохновляюще, — ничего не
- ММария9 июля 2025Выражаю безмерную благодарность Любови за невероятную экскурсию! Любовь пошла навстречу всем нашим пожеланиям по поводу маршрута, информации. Как же раскрылся
- ААндрей23 ноября 2024Спасибо гиду Надежде и водителю Сергею за отличные три часа экскурсии. Несмотря на плохую погоду всем участникам удалось получить исчерпывающую информацию по первому знакомству с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Ленинский район»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Ленинский район" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 737 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Ленинский район», 737 ⭐ отзывов, цены от 7400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль