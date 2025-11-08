читать дальше сказать! Наше первое знакомство с Нижним Новгородом оставило массу впечатлений и стойкое желание вернуться в город самых красивых закатов снова. Благодарим за отличную организацию, выверенный маршрут, приятное общение, интересный рассказ! Мы обязательно приедем вновь и отправимся в следующее погружение в историю города вместе с Вами!

5 ноября мы с коллегами отправились в путешествие вместе с экскурсоводом Любовью. Сказать, что это было вдохновляюще, — ничего не