Ленинский район – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Ленинский район» в Нижнем Новгороде, цены от 7400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Нижнему Новгороду на автомобиле
На машине
3.5 часа
478 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
Самые интересные места и лучшие панорамы города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
На машине
2.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
Посетить главные достопримечательности и смотровые площадки города в комфортном формате
11 дек в 08:30
12 дек в 14:00
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород изнутри
На машине
На автобусе
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород изнутри
Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
На машине
На автобусе
3 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер и знакомство с Нижним Новгородом
Вас ждёт комфортный трансфер из аэропорта Чкалова и увлекательное знакомство с Нижним Новгородом. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
8800 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ершова
    8 ноября 2025
    Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
    5 ноября мы с коллегами отправились в путешествие вместе с экскурсоводом Любовью. Сказать, что это было вдохновляюще, — ничего не
    читать дальше

    сказать! Наше первое знакомство с Нижним Новгородом оставило массу впечатлений и стойкое желание вернуться в город самых красивых закатов снова. Благодарим за отличную организацию, выверенный маршрут, приятное общение, интересный рассказ! Мы обязательно приедем вновь и отправимся в следующее погружение в историю города вместе с Вами!

  • М
    Мария
    9 июля 2025
    Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
    Выражаю безмерную благодарность Любови за невероятную экскурсию! Любовь пошла навстречу всем нашим пожеланиям по поводу маршрута, информации. Как же раскрылся
    читать дальше

    город! Хочется теперь приехать ещё раз, чтобы глубже окунуться в его историю. Время пролетело незаметно! Удивительно душевный человек.
    Мы от всей души благодарим и надеемся на новые встречи!

  • А
    Андрей
    23 ноября 2024
    Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
    Спасибо гиду Надежде и водителю Сергею за отличные три часа экскурсии. Несмотря на плохую погоду всем участникам удалось получить исчерпывающую информацию по первому знакомству с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Ленинский район»

