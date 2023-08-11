Экскурсии на каяках или каноэ в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки на каяках» в Нижнем Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Волге на каяках
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3.5 часа
14 отзывов
По Волге на каяках
Покачаться на волнах, отдохнуть на природе и полюбоваться видами Нижнего Новгорода с воды
Начало: На Волжской набережной
«Буквально на 5 минут: я расскажу, как надеть страховочные жилеты, как лучше грести и управлять каяками»
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
3 500 за человека
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
«Мы пользуемся морскими каяками, предназначенными для больших водных просторов»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
29 июня в 11:00
4 500 за человека
На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
Начало: Сергея Акимова 59
Расписание: По воскресениям в 11:00
26 июня в 11:00
27 июня в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    11 августа 2023
    Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
    Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!
  • Р
    Рябышева
    30 августа 2022
    На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
    Отличное, спортивное, интересное водное путешествие, с двумя остановками в живописных местах. Мечта детства, побывать по ту сторону Волги, сбылась. Успакаивающее
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    действие воды и красочное побережье действует гипнотически. Достойный заплыв для сыновей-будущих капитанов своей жизни. Стоит регулярно устраивать данное мероприятие. Спасение во время жары и полное погружение в реальную жизнь. Спасибо. Было замечательно

  • Д
    Диана
    15 августа 2022
    На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
    Это просто отличное путешествие по Волге! Берите купальник и солнцезащитный крем и вперёд! Мне очень понравилось. Такая экскурсия запомнится намного дольше, чем обычная обзорка на автобусе!))

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Прогулки на каяках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Волге на каяках
  2. Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
  3. На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Прогулки на каяках», 19 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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