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Мини-группа
3.5 часа
По Волге на каяках
Покачаться на волнах, отдохнуть на природе и полюбоваться видами Нижнего Новгорода с воды
Начало: На Волжской набережной
«Буквально на 5 минут: я расскажу, как надеть страховочные жилеты, как лучше грести и управлять каяками»
15 июня в 10:00
26 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
«Мы пользуемся морскими каяками, предназначенными для больших водных просторов»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
29 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
Начало: Сергея Акимова 59
Расписание: По воскресениям в 11:00
26 июня в 11:00
27 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила11 августа 2023Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!
- РРябышева30 августа 2022Отличное, спортивное, интересное водное путешествие, с двумя остановками в живописных местах. Мечта детства, побывать по ту сторону Волги, сбылась. Успакаивающее
- ДДиана15 августа 2022Это просто отличное путешествие по Волге! Берите купальник и солнцезащитный крем и вперёд! Мне очень понравилось. Такая экскурсия запомнится намного дольше, чем обычная обзорка на автобусе!))
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Прогулки на каяках»
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