Сплавы по рекам на рафтах в Нижнем Новгороде

Найдено 9 экскурсий в категории «Сплавы и рафтинг» в Нижнем Новгороде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
На яхте
1 час
189 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Окунитесь в атмосферу Нижнего Новгорода с воды. Видовая прогулка и купание у Мочального острова ждут вас на борту комфортабельной яхты
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 995 ₽ за всё до 5 чел.
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Конные прогулки
1 час
11 отзывов
Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
SUP-прогулки
1.5 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Нижний Новгород славится своими закатами. Присоединяйтесь к увлекательной прогулке на сап-сёрфах и насладитесь великолепными видами на слиянии Оки и Волги
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2300 ₽ за человека
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
На яхте
1 час
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Управление парусной яхтой: мастер-класс на Волге
Хотите научиться управлять парусной яхтой? Присоединяйтесь к нашему мастер-классу на Волге! Опытный капитан научит вас всем базовым навыкам
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Могучие реки Нижнего: на катере по Волге и Оке
На яхте
На катере
1 час
9 отзывов
Водная прогулка
Могучие реки Нижнего: на катере по Волге и Оке
Насладитесь уникальной водной прогулкой по Волге и Оке. Откройте для себя Нижний Новгород с нового ракурса, погрузившись в его историю и природу
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 996 ₽ за всё до 5 чел.
На катере - по Волге
На катере
1 час
65 отзывов
Водная прогулка
На катере - по Волге
Насладитесь спокойствием Волжской акватории на комфортабельном катере. Восхитительные виды и уютная атмосфера ждут вас
Начало: Набережная Гребного канала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем Новгороде
На яхте
1 час
20 отзывов
Водная прогулка
Прогулка-экскурсия под парусами
Увлекательная водная прогулка по Волге и Оке подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с Нижним Новгородом
Начало: На Советской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
7.5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
11 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сап-приключение на озере Тосканка
SUP-прогулки
4.5 часа
Водная прогулка
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    8 сентября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Дата посещения: 1 августа 2025
    Всё было прекрасно! Данил учел наши пожелания по маршруту и предложил оптимальный вариант, учитывая, что мы ранее уже не один
    читать дальше

    раз катались на прогулочных судах в Нижнем, узнали и увидели новое, ну и искупались в Волге с красивыми видами. Очень интересно рассказывает исторические факты, меня восхитила правильно поставленная речь (без слов-паразитов и тп). Это был наш первый опыт прогулки на подобном судне, супруг доверия изначально не испытывал абсолютно к этой затее, но уже через пять минут расслабился и в итоге остался доволен. Под парусом не ходили, чтобы успеть побольше, но посмотреть смогли, Данил нам его открыл специально и ещё кучу фотографий наделал нам на фоне паруса, за что ему отдельное спасибо. Однозначно рекомендуем!

  • М
    Марина
    10 августа 2025
    Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем Новгороде
    Дата посещения: 9 августа 2025
    Семейная прогулка на яхте на 18-летие сына оправдала все ожидания. Погода была прекрасная. Капитан вежлив и аккуратен. Фотографии красивы. Яхта Rodos белоснежна и приветлива. Понравилось всё! Два часа пролетели незаметно. Обязательно вернёмся ещё раз.
  • К
    Карина
    25 июня 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Дата посещения: 24 июня 2025
    Яхта прекрасно оборудована: уютные места для отдыха, чистая палуба. Во время экскурсии мы с супругом наслаждались живописными видами, а Даниил
    читать дальше

    делился интересными фактами о местных достопримечательностях, успел пофотографировать нас на закате. Мы остались в полном восторге от этой поездки и рекомендуем всем попробовать экскурсию на яхте — это отличный способ отвлечься от повседневной суеты и насладиться красотой города.

  • О
    Ольга
    23 июня 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Дата посещения: 21 июня 2025
    Всем рекомендую данную прогулку, все вовремя, все организовано, наслаждались красотой Нижнего Новгорода с воды!
  • М
    Мария
    20 ноября 2025
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Дарили родителям «вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр» на 35 летнюю годовщину свадьбы.
    Хочу выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию.
    читать дальше

    Родителям все очень понравилось, необычный формат для них, было познавательно и красиво.
    Повезло с погодой, мороз и солнце.
    Маргарита понравилась глубиной знаний об истории. Так же отметили, что даже в мороз, родители замёрзнуть не успевали! Маргарита так выстраивала маршрут, что на пути всегда было место куда зайти, выпить чаю, сходить в туалет, пообедать. С собой привезли интересную книгу и фермерские сыры.

    Спасибо!
    Теперь захотелось устроить такое путешествие для себя!

    Дарили родителям «вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр» на 35 летнюю годовщину свадьбы
  • Г
    Горячева
    10 октября 2025
    Могучие реки Нижнего: на катере по Волге и Оке
    После посадки Данил сказал, что экскурсия будет либо до Чкаловской лестницы, либо до Стрелки, но без экскурсии, а за экскурсию
    читать дальше

    надо будет доплатить три тысячи. Доплатили, чтобы не портить день. Несмотря на то, что было начало октября, не было холодно, прекрасно чувствовалось на воде, гид даже дал порулить и интересно рассказывал.

  • Е
    Екатерина
    10 октября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Невероятно красивая прогулка. Видно и природу, и город, и сама река во всей красе.
    Невероятно красивая прогулка. Видно и природу, и город, и сама река во всей красе
  • Д
    Дарья
    6 октября 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    На лошадях катались впервые, нам очень понравилось!! Замечательный маршрут, красивый осенний лес 🍂🏇🏼
    Спасибо за непередаваемые впечатления и за то, что
    читать дальше

    Ольга любезно согласилась сделать нам фотографии и видео на память!
    Мы катались на лошадках по имени Мэри и Бам 🤎
    Наши пожелания для улучшения организации конной прогулки:
    проводить инструктаж для всех участников, чтобы каждый услышал важную информацию (если кто-то не понял что сейчас проводится инструктаж и все ещё умиляется своей лошадью в стороне, лучше позвать 😆)

  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем Новгороде
    Отличная экскурссия. Алексей -очень опытный, грамотный капитан. Не заметили как время пролетело. . Рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    27 сентября 2025
    Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем Новгороде
    Благодарность капитану! Алексей порадовал! Такая прекрасная прогулка🤩Были с подругой,впечатлились! Общение живое,интересное. Прекрасный день! Спасибо.
    Благодарность капитану! Алексей порадовал! Такая прекрасная прогулка🤩Были с подругой,впечатлились! Общение живое,интересное. Прекрасный день! Спасибо
  • Л
    Лейла
    27 сентября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Были на экскурсии 20.09.2025, вечером на закате, вид на город и закат был великолепен, организация и сама экскурсия просто потрясающе! Сам экскурсовод Данила, очень интересно рассказывает и отвечает на сопутствующие вопросы)
    Очень рекомендуем эту экскурсию)
    Были на экскурсии 20.09.2025, вечером на закате, вид на город и закат был великолепен, организация и
  • А
    Алена
    27 сентября 2025
    Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем Новгороде
    Если вы хотите не просто посмотреть на город с воды, но и послушать о его истории – вам понравится экскурсия.
    читать дальше

    Капитан Алексей – прекрасный рассказчик, подаёт информацию в формате живого общения, не сухо, с готовностью отвечает на вопросы.
    Можно сидеть возле капитана и слушать, можно залезть на нос и сделать великолепные кадры, а можно погреться в уютной каюте.
    Важно: не ждите гонку по воде, путешествие весьма спокойное.
    Мне очень понравилось! Уверенно рекомендую!

    Если вы хотите не просто посмотреть на город с воды, но и послушать о его истории
  • Н
    Наталия
    22 сентября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Очень понравилась прогулка и взрослым и детям, маршрут корректируется по нашим пожеланиям, Данил ответил на все вопросы, вернёмся ещё
  • А
    Анастасия
    21 сентября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Прогулка нам очень понравилась.
  • В
    Владимир
    20 сентября 2025
    Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем Новгороде
    Все прошло отлично. Погода пыталась поиграть в дождик. Но нет)
    Все прошло отлично. Погода пыталась поиграть в дождик. Но нет)
  • Я
    Яна
    16 сентября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Прогулка была чудесная, увидели всю панораму Нижнего, Данил замечательный рассказчик.
  • V
    Veronika
    15 сентября 2025
    Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
    Неторопливая прогулка по Волге с прекрасными видами на город, очень красиво и душевно. Спасибо Данилу за прекрасный рассказ о Нижнем Новгороде, и атмосферную экскурсию!
    Неторопливая прогулка по Волге с прекрасными видами на город, очень красиво и душевно. Спасибо Данилу за
  • К
    Киндеева
    14 сентября 2025
    На катере - по Волге
    При посещении прекрасного города Нижний Новгород, решили с подружками посмотреть закат с воды и я осталась в полном восторге 😍
    читать дальше

    Спустя месяц я забронировала прогулку для своих родителей, они остались в таком же восторге как и я! Спасибо Ивану за теплый прием, интересные беседы и прекрасную прогулку по воде)

  • М
    Мария
    12 сентября 2025
    На катере - по Волге
    Совершенно замечательный Иван, на отличном катере!
    Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям однозначно!
  • М
    Михаил
    10 сентября 2025
    На катере - по Волге
    Только положительные эмоции от речного путешествия. С воды вечерний город открывается новыми красками.

