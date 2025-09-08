читать дальше

раз катались на прогулочных судах в Нижнем, узнали и увидели новое, ну и искупались в Волге с красивыми видами. Очень интересно рассказывает исторические факты, меня восхитила правильно поставленная речь (без слов-паразитов и тп). Это был наш первый опыт прогулки на подобном судне, супруг доверия изначально не испытывал абсолютно к этой затее, но уже через пять минут расслабился и в итоге остался доволен. Под парусом не ходили, чтобы успеть побольше, но посмотреть смогли, Данил нам его открыл специально и ещё кучу фотографий наделал нам на фоне паруса, за что ему отдельное спасибо. Однозначно рекомендуем!