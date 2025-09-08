Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Окунитесь в атмосферу Нижнего Новгорода с воды. Видовая прогулка и купание у Мочального острова ждут вас на борту комфортабельной яхты
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 995 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Нижний Новгород славится своими закатами. Присоединяйтесь к увлекательной прогулке на сап-сёрфах и насладитесь великолепными видами на слиянии Оки и Волги
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Управление парусной яхтой: мастер-класс на Волге
Хотите научиться управлять парусной яхтой? Присоединяйтесь к нашему мастер-классу на Волге! Опытный капитан научит вас всем базовым навыкам
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Могучие реки Нижнего: на катере по Волге и Оке
Насладитесь уникальной водной прогулкой по Волге и Оке. Откройте для себя Нижний Новгород с нового ракурса, погрузившись в его историю и природу
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
19 996 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
На катере - по Волге
Насладитесь спокойствием Волжской акватории на комфортабельном катере. Восхитительные виды и уютная атмосфера ждут вас
Начало: Набережная Гребного канала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка-экскурсия под парусами
Увлекательная водная прогулка по Волге и Оке подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с Нижним Новгородом
Начало: На Советской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
11 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сап-приключение на озере Тосканка
Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Начало: В Ворсме
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААся8 сентября 2025Прогулка на яхте - видовая или с купанием у островаДата посещения: 1 августа 2025Всё было прекрасно! Данил учел наши пожелания по маршруту и предложил оптимальный вариант, учитывая, что мы ранее уже не один
- ММарина10 августа 2025Прогулка-экскурсия под парусами в Нижнем НовгородеДата посещения: 9 августа 2025Семейная прогулка на яхте на 18-летие сына оправдала все ожидания. Погода была прекрасная. Капитан вежлив и аккуратен. Фотографии красивы. Яхта Rodos белоснежна и приветлива. Понравилось всё! Два часа пролетели незаметно. Обязательно вернёмся ещё раз.
- ККарина25 июня 2025Прогулка на яхте - видовая или с купанием у островаДата посещения: 24 июня 2025Яхта прекрасно оборудована: уютные места для отдыха, чистая палуба. Во время экскурсии мы с супругом наслаждались живописными видами, а Даниил
- ООльга23 июня 2025Прогулка на яхте - видовая или с купанием у островаДата посещения: 21 июня 2025Всем рекомендую данную прогулку, все вовремя, все организовано, наслаждались красотой Нижнего Новгорода с воды!
- ММария20 ноября 2025Дарили родителям «вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр» на 35 летнюю годовщину свадьбы.
Хочу выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию.
- ГГорячева10 октября 2025После посадки Данил сказал, что экскурсия будет либо до Чкаловской лестницы, либо до Стрелки, но без экскурсии, а за экскурсию
- ЕЕкатерина10 октября 2025Невероятно красивая прогулка. Видно и природу, и город, и сама река во всей красе.
- ДДарья6 октября 2025На лошадях катались впервые, нам очень понравилось!! Замечательный маршрут, красивый осенний лес 🍂🏇🏼
Спасибо за непередаваемые впечатления и за то, что
- ЕЕлена28 сентября 2025Отличная экскурссия. Алексей -очень опытный, грамотный капитан. Не заметили как время пролетело. . Рекомендуем.
- ААнастасия27 сентября 2025Благодарность капитану! Алексей порадовал! Такая прекрасная прогулка🤩Были с подругой,впечатлились! Общение живое,интересное. Прекрасный день! Спасибо.
- ЛЛейла27 сентября 2025Были на экскурсии 20.09.2025, вечером на закате, вид на город и закат был великолепен, организация и сама экскурсия просто потрясающе! Сам экскурсовод Данила, очень интересно рассказывает и отвечает на сопутствующие вопросы)
Очень рекомендуем эту экскурсию)
- ААлена27 сентября 2025Если вы хотите не просто посмотреть на город с воды, но и послушать о его истории – вам понравится экскурсия.
- ННаталия22 сентября 2025Очень понравилась прогулка и взрослым и детям, маршрут корректируется по нашим пожеланиям, Данил ответил на все вопросы, вернёмся ещё
- ААнастасия21 сентября 2025Прогулка нам очень понравилась.
- ВВладимир20 сентября 2025Все прошло отлично. Погода пыталась поиграть в дождик. Но нет)
- ЯЯна16 сентября 2025Прогулка была чудесная, увидели всю панораму Нижнего, Данил замечательный рассказчик.
- VVeronika15 сентября 2025Неторопливая прогулка по Волге с прекрасными видами на город, очень красиво и душевно. Спасибо Данилу за прекрасный рассказ о Нижнем Новгороде, и атмосферную экскурсию!
- ККиндеева14 сентября 2025При посещении прекрасного города Нижний Новгород, решили с подружками посмотреть закат с воды и я осталась в полном восторге 😍
- ММария12 сентября 2025Совершенно замечательный Иван, на отличном катере!
Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям однозначно!
- ММихаил10 сентября 2025Только положительные эмоции от речного путешествия. С воды вечерний город открывается новыми красками.
