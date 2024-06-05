Квесты для взрослых – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Квесты для взрослых» в Нижнем Новгороде, цены от 1 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Семейный квест «По следам Кулибина»
🚶 Пешая
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь
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    волшебство! Актёры замечательно выполняют свои роли, персонал очень вежливо общается, помогут, если есть какие то вопросы или неполадки. Подводя итог, можно однозначно порекомендовать это мероприятие, время будет проведено с удовольствием. Есть также второй маршрут на Нижегородской ярмарке, который также планируем посетить.

  • M
    Marina
    26 мая 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.
  • Л
    Любовь
    26 мая 2024
    Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
    Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
  • N
    Natalia
    18 мая 2024
    Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
    Просто вау! Очень понравилось! Такое сочетание смысла, фактов, интерактива, эмоций, душевности!
    Просто вау! Очень понравилось! Такое сочетание смысла, фактов, интерактива, эмоций, душевности!
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Доброго времени суток:) Вчера, вместе с ребятами побывала на интереснейшем квесте по Нижегородскому кремлю! И хочу сказать огромнейшее спасибо всем организаторам
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    за великолепную идею!!) Это было здорово 🔥🔥🔥 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВО! Да, пусть было солнечно и иногда жарковато, а ребята под конец просто устааааали, усталость эта была от беготни по солнышку, свежему воздуху и соображательной деятельности, а это гораздо интереснее, чем просто слушать рассказы про Нижний Новгород и кремль) ☀️ Ребят разделили на две небольшие команды, и с каждой был взрослый из школы+проводник-экскурсовод; ☀️ КАЖДОМУ в команде дали свою роль, каждый делал что-то полезное, и в общую победу своей команды тоже вложился КАЖДЫЙ (точно-точно, я наблюдала! 😂); ☀️Нам невероятно повезло с погодой, мы (и я в том числе) узнали много нового и интересного, все точки мы проходили в достаточно быстром темпе, всё четко, интересно, немножко смешно и уникально-познавательно) Большое всем спасибо ❤️

  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
    Были с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятно.
    Были с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятноБыли с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятноБыли с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятноБыли с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятноБыли с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятноБыли с 8-летним сыном, он был в восторге, нескучная и познавательная экскурсия. Несмотря на довольно прохладную погоду гулять было очень приятно

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Квесты для взрослых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  2. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
  3. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
  4. Загадки улицы Рождественской
  5. Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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