Виталий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде Организатор данного мероприятия

На сайте с 2025 года

Я — капитан с многолетним стажем. Работаю в команде опытных коллег. Проводим прогулки на катерах с 2023 года. Работаем официально: судно регулярно проходит техосмотр, а на борту есть всё необходимое для безопасного и комфортного плавания. Город с акватории Волги раскрывается совершенно по-новому, и мы с радостью покажем вам его с лучших ракурсов. Ждём вас на борту!