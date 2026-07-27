Проведите праздник с нами или разнообразьте досуг в городе закатов.
Ветер развевает волосы, пока вы изучаете Нижний с воды — этот ракурс позволит не спешить и по-новому влюбиться в локации. Начинаем в центре без переходов из удалённых яхт-клубов в ожидании красивых видов. Полюбуемся Стрелкой, величественным кремлём и Чкаловской лестницей.
Ветер развевает волосы, пока вы изучаете Нижний с воды — этот ракурс позволит не спешить и по-новому влюбиться в локации. Начинаем в центре без переходов из удалённых яхт-клубов в ожидании красивых видов. Полюбуемся Стрелкой, величественным кремлём и Чкаловской лестницей.
Описание экскурсии
Вы увидите с воды:
- кремль.
- Стрелку (слияние Оки и Волги).
- собор Александра Невского.
- Чкаловскую лестницу.
- набережную Федоровского.
- канатную дорогу.
- стадион и Ледовый дворец.
- и другие объекты в центре города.
Организационные детали
- Прогулка проходит на просторном катере 10,5 м. на 3,5 м. — с комфортом разместятся 11 пассажиров (общий вес до 860 кг). На борту: туалет, душ, каюта, кухня, столовые приборы и посуда, мини-бар, холодильник, ТВ, музыка.
- На судне есть спасательные жилеты, перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности.
- Можно взять еду и напитки — кроме красного вина.
- На борту вы находитесь без обуви или в бахилах (капитан предоставит). Обувь убираете в специальный рундук до конца прогулки.
- За каждым ребёнком до 7 лет должен присматривать взрослый.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — капитан с многолетним стажем. Работаю в команде опытных коллег. Проводим прогулки на катерах с 2023 года. Работаем официально: судно регулярно проходит техосмотр, а на борту есть всё необходимое для безопасного и комфортного плавания. Город с акватории Волги раскрывается совершенно по-новому, и мы с радостью покажем вам его с лучших ракурсов. Ждём вас на борту!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода»
-
65%
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Пройти на парусной яхте вдоль достопримечательностей Нижнего Новгорода и отдохнуть
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:30
от 6999 ₽
19 995 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
Полюбоваться Нижним Новгородом и отдохнуть на волнах
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
от 15 890 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте по Волге
Прогулка, после которой Нижний Новгород запомнится навсегда
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:30
от 6999 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: В нашем яхт-клубе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 17 000 ₽ за экскурсию