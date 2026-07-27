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Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода

Отдохнуть в компании близких и увидеть известные локации
Проведите праздник с нами или разнообразьте досуг в городе закатов.

Ветер развевает волосы, пока вы изучаете Нижний с воды — этот ракурс позволит не спешить и по-новому влюбиться в локации. Начинаем в центре без переходов из удалённых яхт-клубов в ожидании красивых видов. Полюбуемся Стрелкой, величественным кремлём и Чкаловской лестницей.
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Вы увидите с воды:

  • кремль.
  • Стрелку (слияние Оки и Волги).
  • собор Александра Невского.
  • Чкаловскую лестницу.
  • набережную Федоровского.
  • канатную дорогу.
  • стадион и Ледовый дворец.
  • и другие объекты в центре города.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на просторном катере 10,5 м. на 3,5 м. — с комфортом разместятся 11 пассажиров (общий вес до 860 кг). На борту: туалет, душ, каюта, кухня, столовые приборы и посуда, мини-бар, холодильник, ТВ, музыка.
  • На судне есть спасательные жилеты, перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности.
  • Можно взять еду и напитки — кроме красного вина.
  • На борту вы находитесь без обуви или в бахилах (капитан предоставит). Обувь убираете в специальный рундук до конца прогулки.
  • За каждым ребёнком до 7 лет должен присматривать взрослый.
  • С вами будет капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У яхт-клуба в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — капитан с многолетним стажем. Работаю в команде опытных коллег. Проводим прогулки на катерах с 2023 года. Работаем официально: судно регулярно проходит техосмотр, а на борту есть всё необходимое для безопасного и комфортного плавания. Город с акватории Волги раскрывается совершенно по-новому, и мы с радостью покажем вам его с лучших ракурсов. Ждём вас на борту!

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