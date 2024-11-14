1. Поездка по центру Нижнего Новгорода — метро «Горьковская», кремль, Сенная площадь. Вы увидите все самые красивые места: набережные Волги и Оки, купеческие особняки, стрелку Оки и Волги, новую территорию стрелки, храмы и монастыри.
2. Трансфер из центра Нижнего Новгорода до аэропорта или вокзала (речной, железнодорожный, авиационный). Можем ехать сразу в аэропорт/на вокзал, а можем проложить путь через самые красивые места по вашему желанию.
3. Трансфер из центра Нижнего Новгорода в любую точку города или области или в обратную сторону.
4. Трансфер из аэропорта или с любого вокзала.
Наш водитель
Водитель — профессиональный дипломированный гид со стажем с 2013 года. У него высшее образование (техническое), профессиональная переподготовка и диплом гида-переводчика, большой опыт работы в журналистике, в защите памятников истории и архитектуры. Он может ехать молча и не докучать информацией, чтобы вы спокойно насладились прекрасными видами города. Или же расскажет вам про историю и современность Нижнего Новгорода за небольшую доплату.
Организационные детали
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал доступен только из центра города. Трансфер до Речного вокзала проводится в обе стороны
Трансфер проходит на чистой, ухоженной Ладе Калине без кондиционера. Есть бустер для детей. Места хватит для 1–3 человек, одного большого чемодана или двух небольших сумок и маленькой собачки:)
Если поездка более 2 часов, то тарификация — почасовая: 1000 ₽ за час
Доплата за путевую экскурсию (по желанию) — 2000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 6945 туристов
Экскурсии веду я, дипломированный гид, журналист и активист Сергей или гиды из моей команды, если я занят (отзывы о них — в моих отзывах). Мои экскурсии плотно насыщены историей, архитектурой, читать дальше
искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои туристы должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими. Нижнему 800+ лет, поэтому обзорку по городу я сделал из трёх частей: «Кремль и Покровка» (пешая 2 часа) — «зарабатываем» на деловой улице Старого Нижнего и смотрим самый старинный памятник города — кремль; «Дятловы горы» (пешая 2 часа) — «живём» в купеческих кварталах Старого Нижнего; «Авто 3 часа» — едем по самой элитной жилой и музейной верхней набережной, она же купеческая, научная и образовательная; спускаемся вниз и «отдыхаем и занимаемся спортом» на самой летней набережной у реки; знакомимся с самой деловой и храмовой улицей нижнего посада — Рождественской; «торгуем» на знаменитой Ярмарке. И это только 4% от всего современного Нижнего Новгорода. А есть еще 96% советского Нижнего (город Горький), закрытый военной-промышленный город, где есть своя жемчужина — Соцгород ГАЗа, город для рабочих, город-сад, город будущего, город мечты. Кроме этого, есть еще несколько тематических экскурсий по Старому Нижнему. В сезон и в праздники бронируют за месяц!