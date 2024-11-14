Мы заберём вас из нужного места, поможем с багажом и поедем в аэропорт/на вокзал по центральным улицам мимо достопримечательностей. Трансфер также возможен в любую точку города или области. Помимо поездки, если захотите, будет и путевая экскурсия: водитель, он же профессиональный гид, интересно расскажет о Нижнем.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Маршруты на выбор:

1. Поездка по центру Нижнего Новгорода — метро «Горьковская», кремль, Сенная площадь. Вы увидите все самые красивые места: набережные Волги и Оки, купеческие особняки, стрелку Оки и Волги, новую территорию стрелки, храмы и монастыри.

2. Трансфер из центра Нижнего Новгорода до аэропорта или вокзала (речной, железнодорожный, авиационный). Можем ехать сразу в аэропорт/на вокзал, а можем проложить путь через самые красивые места по вашему желанию.

3. Трансфер из центра Нижнего Новгорода в любую точку города или области или в обратную сторону.

4. Трансфер из аэропорта или с любого вокзала.

Наш водитель

Водитель — профессиональный дипломированный гид со стажем с 2013 года. У него высшее образование (техническое), профессиональная переподготовка и диплом гида-переводчика, большой опыт работы в журналистике, в защите памятников истории и архитектуры. Он может ехать молча и не докучать информацией, чтобы вы спокойно насладились прекрасными видами города. Или же расскажет вам про историю и современность Нижнего Новгорода за небольшую доплату.

Организационные детали