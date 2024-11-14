Прощальная поездка по Нижнему Новгороду: трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт

Напоследок увидеть самые красивые места города (с путевой экскурсией или без)
Мы заберём вас из нужного места, поможем с багажом и поедем в аэропорт/на вокзал по центральным улицам мимо достопримечательностей. Трансфер также возможен в любую точку города или области.

Помимо поездки, если захотите, будет и путевая экскурсия: водитель, он же профессиональный гид, интересно расскажет о Нижнем.
Прощальная поездка по Нижнему Новгороду: трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт
Прощальная поездка по Нижнему Новгороду: трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт
Прощальная поездка по Нижнему Новгороду: трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание трансфер

Маршруты на выбор:

1. Поездка по центру Нижнего Новгорода — метро «Горьковская», кремль, Сенная площадь. Вы увидите все самые красивые места: набережные Волги и Оки, купеческие особняки, стрелку Оки и Волги, новую территорию стрелки, храмы и монастыри.

2. Трансфер из центра Нижнего Новгорода до аэропорта или вокзала (речной, железнодорожный, авиационный). Можем ехать сразу в аэропорт/на вокзал, а можем проложить путь через самые красивые места по вашему желанию.

3. Трансфер из центра Нижнего Новгорода в любую точку города или области или в обратную сторону.

4. Трансфер из аэропорта или с любого вокзала.

Наш водитель

Водитель — профессиональный дипломированный гид со стажем с 2013 года. У него высшее образование (техническое), профессиональная переподготовка и диплом гида-переводчика, большой опыт работы в журналистике, в защите памятников истории и архитектуры. Он может ехать молча и не докучать информацией, чтобы вы спокойно насладились прекрасными видами города. Или же расскажет вам про историю и современность Нижнего Новгорода за небольшую доплату.

Организационные детали

  • Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал доступен только из центра города. Трансфер до Речного вокзала проводится в обе стороны
  • Трансфер проходит на чистой, ухоженной Ладе Калине без кондиционера. Есть бустер для детей. Места хватит для 1–3 человек, одного большого чемодана или двух небольших сумок и маленькой собачки:)
  • Если поездка более 2 часов, то тарификация — почасовая: 1000 ₽ за час
  • Доплата за путевую экскурсию (по желанию) — 2000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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