19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нижний Новгород от истоков до наших дней

Вы увидите Нижегородский кремль, Михайло-Архангельский собор, историческое здание драмтеатра, старинные особняки и духовную архитектуру, созданную купцами в XVII-XIX веках. Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами.

Истории и легенды Нижнего

Я раскрою секреты возникновения города и его необычных сословий. Вы услышите колоритные истории о том, как горожане принимали решения, повлиявшие на ход жизни Нижнего Новгорода и всей страны. Как особенности расположения города сказались на образе жизни и взглядах местных жителей и какие мысли пытались выразить в архитектуре представители различных слоев общества.