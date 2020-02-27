19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нижний Новгород от истоков до наших дней Вы увидите Нижегородский кремль, Михайло-Архангельский собор, историческое здание драмтеатра, старинные особняки и духовную архитектуру, созданную купцами в XVII-XIX веках. Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами.
Истории и легенды Нижнего Я раскрою секреты возникновения города и его необычных сословий. Вы услышите колоритные истории о том, как горожане принимали решения, повлиявшие на ход жизни Нижнего Новгорода и всей страны. Как особенности расположения города сказались на образе жизни и взглядах местных жителей и какие мысли пытались выразить в архитектуре представители различных слоев общества.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на пл. Минина и Пожарского.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Петр. Я автор трех книг, иронически обыгрывающих альтернативные истории «великого прошлого великого государства». На прогулках по городу я предлагаю путешественникам возможность по-новому взглянуть на историю Нижнего Новгорода. Мои экскурсии — это колоритный стендап в окружении памятников архитектуры, увлекательные сюжеты минувших дней и парадоксальное сочетание фактов и свидетельств.
Если выбираете среди множества экскурсий и гидов, не сомневайтесь , Петр- лучший. Мы были в НН первый раз, но, точно не в последний. Отличная подача материала, очень интересные факты. Даже несмотря на ненастную погоду, мы отлично провели время с Петром. Очень разносторонний и образованный гид. В общем, в следующий раз обязательно только к нему. Спасибо!
Анна
26 февраля 2020
Маршрут с отличными видами Нижнего Новгорода по факту занял 3 часа, вместо заявленных двух. Также вместо заявленных 4х человек на экскурсии по факту было 7. Очень много информации по ходу экскурсии, много интересного. Прогулка позволили взглянуть на город по новому.
В ходе рассказа постоянно происходят скачки во времени не всегда было понятно о каком именно времени говорил Петр.
При переходах с одной локации на другую экскурсовод не всегда дожидался всю группу и начинал рассказ для половины группы. К моменту, когда все подтягивались, история уже была в середине повествования и было не понятно о чем речь.
На все наши вопросы мы получили подробные ответы и советы по дальнейшему путешествию. Петр хорошо разбирается в материале и знает город.
В любом случае от экскурсии получили массу положительных впечатлений. Большое спасибо!
Наталия
24 февраля 2020
Отличная познавательная экскурсия.
Петр интересный рассказчик.
Наталья
24 февраля 2020
Отличная экскурсия, много интересной информации, рационально составленный маршрут. Время пролетело незаметно. Спасибо нашему гиду.
Екатерина
23 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Петр - человнк разносторонний знаний, вдумчивый и доброжелательный. С хорошим чувством юмора, любящий свой город. С удовольствием продолжила бы с ним прогулки по городу, если бы позволило время.
Виктория
20 февраля 2020
Петр очень интересно подает материал и просто кладезь знаний. Очень любит свой город. За самыми интересными фактами, точно сюда. Прекрасно для интересующихся взрослых. Как пожелание, Можно добавлять небольшие перерывы и чуть больше интерактива. В общем, отличные впечатления.
Ольга
4 февраля 2020
Пётр провёл интереснейшую экскурсию. Несмотря на холодную погоду, он почти 3 часа с невероятной энергетикой говорил об истории города, разбавляя рассказ необычными и забавными фактами. Кроме того, посоветовал места для самостоятельного посещения. Однозначно рекомендуем!
Екатерина
4 февраля 2020
Приехали с друзьями всего на 2 дня в Нижний Новгород, но благодаря Петру узнали о нем очень много всего невероятно интересного. Пётр — замечательный, неравнодушный, позитивный, интересующийся человек. Мы были потрясены тем, с какой любовью и горящими глазами он рассказывал о городе и его истории. Мы просто влюбились в Нижний Новгород и планируем вернуться туда снова, но уже в более теплое и приятное время года, чтобы полюбоваться красивейшими видами и закатами. Спасибо огромное за море эмоций и отличное настроение! Надеемся на скорую встречу :)
Анна
23 января 2020
Замечательную экскурсию провел Петр для нас по Нижнему. Петр предупредил заранее о погодных условиях, подарил в подарок конфеты по случаю ДР, Любезно и интересно рассказывал про город, его жителей, причинно-следственные связи, которые повлияли на культуру и историю города. Петр профессионально вел себя, отвечал на все вопросы, дал рекомендации по местам города. Его было приятно и интересно слушать. Спасибо за экскурсию, всем рекомендую.
Ольга
18 января 2020
Огромное спасибо Петру за экскурсию. Интересно, лаконично, с душой. За всю 3-х часовую прогулку была сохранена целостность повествования и чувствовалась очень глубокая проработка темы. Если бы не условия зимней прогулки, мы бы с удовольствием продолжили бы гулять с Петром. Рады, что нашли его.
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться открыточными видами и прогуляться по кремлю
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия откроет вам очарование древнего города. Мы успеем посетить все главные памятники и увидеть реликвии старинных храмов. Вы насладитесь потрясающими пейзажами набережной и завораживающим видом слияния Волги и Оки. А прогулка по территории Нижегородского кремля перенесет вас на восемь веков назад и подарит много новых открытий.
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России. Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги. Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции не оставят никого равнодушным.
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города. Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства. При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего. Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!