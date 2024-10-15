2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта «Чкалов» в Нижний Новгород - или обратно
Добраться до места назначения на комфортном автомобиле
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
3 200₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
Завтра в 06:00
14 окт в 06:00
8 700₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прощальная поездка по Нижнему Новгороду (трансфер на Речной или ж/д вокзал, в аэропорт)
Напоследок увидеть самые красивые места города (с путевой экскурсией или без)
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 8 700.
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