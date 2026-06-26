Встаньте за штурвал и откройте Нижний Новгород с самого выгодного ракурса. Права и опыт не нужны, мы проведём инструктаж и предложим проверенные маршруты. Даже если вы впервые на воде — справитесь. Вы увидите панорамы города или тихие заводи, насладитесь скоростью и свежим ветром. Отличный формат для свидания, встречи с друзьями или семейного досуга.
Описание экскурсии
Панорамные виды
Стрелка Оки и Волги — Нижегородский кремль — Чкаловская лестница — собор Александра Невского — стадион — кремль — Нижне-Волжская набережная — мосты — Нижегородская ярмарка.
Выбор маршрута
Для первой прогулки советуем центр Нижнего Новгорода с красивыми панорамами и понятной логистикой. Если есть опыт, можно отправиться дальше — к тихим заводям, пляжам и живописным местам за городом.
Организационные детали
- Для прогулки предоставляется катер «Афалина-395» с тентом от дождя и ветра, музыкой на борту и вместимостью до 4 чел. Максимальная скорость — до 40 км/ч
- Для управления не нужны права ГИМС. Возраст капитана — от 18 лет
- Проводим инструктаж по технике безопасности и предоставляем спасательные жилеты
- Перед выходом на воду вносится возвратный залог наличными 10 000 ₽ — он возвращается после прогулки при соблюдении правил и отсутствии повреждений
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нижегородской ярмарки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я с детства люблю воду, и это увлечение определило мой путь. Я — сертифицированный дайвер с опытом подводной охоты и съёмки. За годы путешествий по миру и работы на разных судах
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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