Мои заказы

Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода

Познакомиться с работами местных мастеров - от древних икон до мыла и шкатулок
Шуйская земля — родина поэта-символиста Константина Бальмонта и князей Шуйских. Теперь в этих местах побываете и вы.

Я покажу самые интересные музеи: новинской деревянной игрушки, лаковой миниатюры, палехского искусства — и не только. Отвезу к старинной церкви и усадьбе фабриканта Павлова. Удивлю неожиданными историями. Кстати, люди здесь рукастые — так что без сувениров никто не уедет.
Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода
Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода
Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Нижнего Новгорода по Балахнинскому тракту

10:00 — Музей новинской деревянной игрушки (с осмотром экспозиции)

11:00 — Государственный музей палехского искусства. Здесь вы откроете для себя уникальный стиль — «палехская миниатюра»

12:00 — дом-музей И. И. Голикова. Познакомитесь с историей семьи и мастерством палехских художников

13:00 — Музей лаковой миниатюры. Узнаете, что такое тонкое мелочное письмо и сможете приобрести сувениры — в центре села множество лавочек с чёрно-лаковыми шкатулками и ларцами

14:00 — переезд в Шую, обед в кафе

15:00 — Крестовоздвиженская церковь и усадьба фабриканта Павлова. Вы рассмотрите старинные купеческие особняки и окунётесь в историю Шуйского дела 1922 года

15:30 — Литературно-краеведческий музей К. Бальмонта

16:00 — Музей мыла. Узнаете историю российского мыловарения и увидите более 500 редких образцов.

16:30 — торговые ряды и весовой павильон. Шопинг: шуйский текстиль, водка, мыло

20:00 — возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном паркетнике или минивэне
  • Общее расстояние за день — 450 км
  • Программа 7+
  • Отдельно оплачиваются билеты в музеи, за каждый — 500 ₽ взрослый, 150-300 ₽ льготный, обед — по желанию (от 500 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода»

Панорамы древнего Нижнего с канаткой и посещением Печерского монастыря
На автобусе
Канатная дорога
4.5 часа
1018 отзывов
Групповая
Панорамы древнего Нижнего с канаткой и посещением Печерского монастыря
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
2650 ₽ за человека
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
1 июн в 09:30
2 июн в 09:30
от 12 000 ₽ за человека
Мастер-класс по керамике в Нижнем Новгороде
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по керамике в Нижнем Новгороде
Творческий отдых в Нижнем Новгороде: искусство керамики, атмосфера старого города и уникальные изделия, которые вы создадите сами
Начало: На ул. Рождественской
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
29 мая в 10:00
2500 ₽ за человека
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Откройте для себя Нижегородский кремль и создайте сувенир на мастер-классе по керамике. Узнайте о прошлом города и оставьте себе память на долгие годы
Начало: На улице Большая Покровская
4 июн в 10:00
6 июн в 12:00
от 12 600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 45 000 ₽ за экскурсию