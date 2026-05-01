Познакомиться с работами местных мастеров - от древних икон до мыла и шкатулок
Шуйская земля — родина поэта-символиста Константина Бальмонта и князей Шуйских. Теперь в этих местах побываете и вы.
Я покажу самые интересные музеи: новинской деревянной игрушки, лаковой миниатюры, палехского искусства — и не только. Отвезу к старинной церкви и усадьбе фабриканта Павлова. Удивлю неожиданными историями. Кстати, люди здесь рукастые — так что без сувениров никто не уедет.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Нижнего Новгорода по Балахнинскому тракту
10:00 — Музей новинской деревянной игрушки (с осмотром экспозиции)
11:00 — Государственный музей палехского искусства. Здесь вы откроете для себя уникальный стиль — «палехская миниатюра»
12:00 — дом-музей И. И. Голикова. Познакомитесь с историей семьи и мастерством палехских художников
13:00 — Музей лаковой миниатюры. Узнаете, что такое тонкое мелочное письмо и сможете приобрести сувениры — в центре села множество лавочек с чёрно-лаковыми шкатулками и ларцами
14:00 — переезд в Шую, обед в кафе
15:00 — Крестовоздвиженская церковь и усадьба фабриканта Павлова. Вы рассмотрите старинные купеческие особняки и окунётесь в историю Шуйского дела 1922 года
15:30 — Литературно-краеведческий музей К. Бальмонта
16:00 — Музей мыла. Узнаете историю российского мыловарения и увидите более 500 редких образцов.
16:30 — торговые ряды и весовой павильон. Шопинг: шуйский текстиль, водка, мыло
20:00 — возвращение в Нижний Новгород
Организационные детали
Поедем на комфортабельном паркетнике или минивэне
Общее расстояние за день — 450 км
Программа 7+
Отдельно оплачиваются билеты в музеи, за каждый — 500 ₽ взрослый, 150-300 ₽ льготный, обед — по желанию (от 500 ₽ за чел.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
