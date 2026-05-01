Шуйская земля — родина поэта-символиста Константина Бальмонта и князей Шуйских. Теперь в этих местах побываете и вы. Я покажу самые интересные музеи: новинской деревянной игрушки, лаковой миниатюры, палехского искусства — и не только. Отвезу к старинной церкви и усадьбе фабриканта Павлова. Удивлю неожиданными историями. Кстати, люди здесь рукастые — так что без сувениров никто не уедет.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Нижнего Новгорода по Балахнинскому тракту

10:00 — Музей новинской деревянной игрушки (с осмотром экспозиции)

11:00 — Государственный музей палехского искусства. Здесь вы откроете для себя уникальный стиль — «палехская миниатюра»

12:00 — дом-музей И. И. Голикова. Познакомитесь с историей семьи и мастерством палехских художников

13:00 — Музей лаковой миниатюры. Узнаете, что такое тонкое мелочное письмо и сможете приобрести сувениры — в центре села множество лавочек с чёрно-лаковыми шкатулками и ларцами

14:00 — переезд в Шую, обед в кафе

15:00 — Крестовоздвиженская церковь и усадьба фабриканта Павлова. Вы рассмотрите старинные купеческие особняки и окунётесь в историю Шуйского дела 1922 года

15:30 — Литературно-краеведческий музей К. Бальмонта

16:00 — Музей мыла. Узнаете историю российского мыловарения и увидите более 500 редких образцов.

16:30 — торговые ряды и весовой павильон. Шопинг: шуйский текстиль, водка, мыло

20:00 — возвращение в Нижний Новгород

Организационные детали