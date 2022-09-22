Что вас ждет:

тайны Чкаловской лестницы и Георгиевской башни.

узнаем, где молились в Нижнем Российские монархи.

зачем Александр Дюма отец часто бывал в нижегородском Кремле.

что объединяет нижегородский и московский кремль.

при чем здесь Кремль, немцы и город Фрязино.

мог ли Нижегородский кремль построить Леонардо ДаВинчи.

узнаем, почему нижегородские чиновнике в 19 веки хотели переименовать 2 башни.

кто избавил нижегородский кремль от пробок в 19 веке.

почему в 30-е годы 20 века часть кремля планировали снести.

Рассказы и легенды.

Также вы узнаете легенды и рассказы о башнях нашего кремля, почему кремль стал красным, как кремль помогал городу в период Великой Отечественной войны.

Храм, где хранятся мощи Минина.

На экскурсии мы с вами посетим храм, где хранятся мощи Минина, увидим и узнаем историю часов с необычным циферблатом, дом-самолет, фуникулер и еще много любопытных объектов и все это в легкой и ненавязчивой форме!

Мою экскурсию будут сопровождать исторические фотографии и документы, что поможет лучше представить историю кремля!