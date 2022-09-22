Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля

На экскурсии мы поговорим о тайнах

На экскурсии мы поговорим о тайнах, мифах и легендах Нижегородского кремля, узнаем, мог ли кремль быть построен самим Леонардо ДаВинчи, в чем его уникальность, история его строительства, обороны и жизни кремлевских обитателей! В процессе экскурсии мы пройдем по всему Кремлю по самым красивым и известным местам от Чкаловской лестницы до Ивановского съезда.
Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля
Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля
Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля
Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля
Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля
Код ДаВинчи - тайны Нижегородского Кремля

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Минина и Пожарского
  • Памятник Чкалову
  • Чкаловскую лестницу
  • Кремль
  • Музей военной техники под открытым небом
  • Вечный огонь
  • Нижегородский фуникулер, объекты и здания нижегородского кремля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • тайны Чкаловской лестницы и Георгиевской башни.
  • узнаем, где молились в Нижнем Российские монархи.
  • зачем Александр Дюма отец часто бывал в нижегородском Кремле.
  • что объединяет нижегородский и московский кремль.
  • при чем здесь Кремль, немцы и город Фрязино.
  • мог ли Нижегородский кремль построить Леонардо ДаВинчи.
  • узнаем, почему нижегородские чиновнике в 19 веки хотели переименовать 2 башни.
  • кто избавил нижегородский кремль от пробок в 19 веке.
  • почему в 30-е годы 20 века часть кремля планировали снести.
  • Рассказы и легенды.
  • Также вы узнаете легенды и рассказы о башнях нашего кремля, почему кремль стал красным, как кремль помогал городу в период Великой Отечественной войны.
  • Храм, где хранятся мощи Минина.
На экскурсии мы с вами посетим храм, где хранятся мощи Минина, увидим и узнаем историю часов с необычным циферблатом, дом-самолет, фуникулер и еще много любопытных объектов и все это в легкой и ненавязчивой форме!
Мою экскурсию будут сопровождать исторические фотографии и документы, что поможет лучше представить историю кремля!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Демонстрационные материалы, иллюстрирующие экскурсию
Что не входит
  • Сувениры
  • Еда
  • Напитки
  • Посещение внутренних кремлевских музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина и Пожарского у памятника Чкалову
Завершение: Площадь Народного Единства или Кремль, Вечный огонь
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день в любое время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Если у Вас есть трудности со спуском по лестницам
  • Это обязательно будет учтено при составления маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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