Нижегородский фуникулер, объекты и здания нижегородского кремля
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Описание
Что вас ждет:
тайны Чкаловской лестницы и Георгиевской башни.
узнаем, где молились в Нижнем Российские монархи.
зачем Александр Дюма отец часто бывал в нижегородском Кремле.
что объединяет нижегородский и московский кремль.
при чем здесь Кремль, немцы и город Фрязино.
мог ли Нижегородский кремль построить Леонардо ДаВинчи.
узнаем, почему нижегородские чиновнике в 19 веки хотели переименовать 2 башни.
кто избавил нижегородский кремль от пробок в 19 веке.
почему в 30-е годы 20 века часть кремля планировали снести.
Рассказы и легенды.
Также вы узнаете легенды и рассказы о башнях нашего кремля, почему кремль стал красным, как кремль помогал городу в период Великой Отечественной войны.
Храм, где хранятся мощи Минина.
На экскурсии мы с вами посетим храм, где хранятся мощи Минина, увидим и узнаем историю часов с необычным циферблатом, дом-самолет, фуникулер и еще много любопытных объектов и все это в легкой и ненавязчивой форме!
Мою экскурсию будут сопровождать исторические фотографии и документы, что поможет лучше представить историю кремля!
Начало: Площадь Минина и Пожарского у памятника Чкалову
Завершение: Площадь Народного Единства или Кремль, Вечный огонь
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день в любое время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Если у Вас есть трудности со спуском по лестницам
Это обязательно будет учтено при составления маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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