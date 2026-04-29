Нижний Новгород впечатляет своим размахом и ландшафтом. Вы узнаете, почему Илья Репин называл его «царственно поставленным», пройдёте по боевому ходу древнего кремля и разберётесь в хитросплетениях купеческих судеб. Мы соединим главные символы города в одну прогулку: от головокружительной лестницы у Волги до места, где решалась судьба всей страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кремль и его легенды. Мы начнём прогулку у памятника Валерию Чкалову, откуда открывается один из лучших видов на слияние Волги и Оки.

Устройство крепости: вы узнаете, как строился Нижегородский кремль, почему его башни имеют такие названия и сколько раз он выдерживал осады, оставаясь неприступным

По следам императоров: я расскажу, за что Николай I невзлюбил нижегородские дороги и как его визиты изменили облик города

От дворянского блеска к народному единству. Мы пройдём по территории кремля, его скрытым уголкам, и спустимся к подножию холма, чтобы увидеть:

инженерные чудеса: обсудим историю Чкаловской лестницы и поговорим о том, как в 19 веке в кремле появился первый фуникулёр и почему его возродили сейчас

площадь Народного единства: завершим путь там, где Кузьма Минин произносил свои пламенные речи. Мы обсудим события Смутного времени и увидим, как история оживает на этих мостовых

Вкус Нижегородской земли. Чтобы прогулка запомнилась не только фактами, но и вкусом, вас ждёт гастрономический сюрприз — обед на ходу. Вы попробуете особое местное угощение — пирожки с солёными огурцами. Это старинный рецепт, который в 19 веке купцы называли быстрым перекусом. Поверьте, это сочетание вас удивит!

Организационные детали