Нижний Новгород впечатляет своим размахом и ландшафтом.
Вы узнаете, почему Илья Репин называл его «царственно поставленным», пройдёте по боевому ходу древнего кремля и разберётесь в хитросплетениях купеческих судеб.
Мы соединим главные символы города в одну прогулку: от головокружительной лестницы у Волги до места, где решалась судьба всей страны.
Описание экскурсии
Кремль и его легенды. Мы начнём прогулку у памятника Валерию Чкалову, откуда открывается один из лучших видов на слияние Волги и Оки.
- Устройство крепости: вы узнаете, как строился Нижегородский кремль, почему его башни имеют такие названия и сколько раз он выдерживал осады, оставаясь неприступным
- По следам императоров: я расскажу, за что Николай I невзлюбил нижегородские дороги и как его визиты изменили облик города
От дворянского блеска к народному единству. Мы пройдём по территории кремля, его скрытым уголкам, и спустимся к подножию холма, чтобы увидеть:
- инженерные чудеса: обсудим историю Чкаловской лестницы и поговорим о том, как в 19 веке в кремле появился первый фуникулёр и почему его возродили сейчас
- площадь Народного единства: завершим путь там, где Кузьма Минин произносил свои пламенные речи. Мы обсудим события Смутного времени и увидим, как история оживает на этих мостовых
Вкус Нижегородской земли. Чтобы прогулка запомнилась не только фактами, но и вкусом, вас ждёт гастрономический сюрприз — обед на ходу. Вы попробуете особое местное угощение — пирожки с солёными огурцами. Это старинный рецепт, который в 19 веке купцы называли быстрым перекусом. Поверьте, это сочетание вас удивит!
Организационные детали
- В стоимость включено традиционное угощение в конце прогулки
- Дополнительные расходы: проезд на фуникулёре — 350 ₽ с чел. (по желанию)
- Важно: экскурсия пешеходная с перепадами высот, поэтому выбирайте удобную обувь. Можно с детьми от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 176 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Нижнем Новгороде с рождения. Участвовала в конкурсе на звание лучшего гида города и в крупном образовательно-туристическом проекте «Уроки с путешествием». Жду вас на своих экскурсиях!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на ««Царственно поставленный город»: Нижний от кремля до Волги»
Групповая
до 20 чел.
В трендеНижегородский кремль: легенды старой крепости
Кремль - сердце Нижнего Новгорода. Исследуйте его 800-летнюю историю, от средневековья до современности, и откройте для себя уникальные места
Начало: На площади Минина и Пожарского
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2600 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 14 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля (в группе)
Исследуйте территорию Нижегородского кремля, узнавая его историю и наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Викторина поможет закрепить знания
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
4 мая в 17:30
6 мая в 17:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Историческая прогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Откройте для себя уникальные истории и легенды Нижнего Новгорода, наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Увлекательное путешествие сквозь века
5 мая в 10:00
6 мая в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 12 чел.
5%
Скидка при заказе до 27 мая
от 5510 ₽ за экскурсию
5800выгода 290 ₽
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.