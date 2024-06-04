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Экскурсовод с энциклопедическими знаниями, прекрасным русским языком, отлично составивший маршрут путешествия по городу. Я хочу сказать большое спасибо Марине не только за интереснейшую экскурсию, но и за то, что она влюбила меня в свой город с первого взгляда и, уезжая домой, в Москву, я уже точно знала, что обязательно вернусь в Нижний, позвоню Марине, и мы снова будем бродить по древним улочкам, стоять на Стрелке и я буду слушать истории про древний город и его жителей.