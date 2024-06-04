1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви
Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
- ННаталья1 июня 2024Илья - это интеллигентный, доброжелательный и внимательный человек. Очень продуманный маршрут, много новой интересной информации. Хорошая речь, увлекательная подача материала.
- ЮЮлия1 июня 2024Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
- ССергей26 мая 2024Экскурсия авторская, высочайшего уровня. Илья превосходно владеет материалом, русским языком, аудиторией. Высокодуховно, интеллигентно, с любовью к теме и собеседникам и, вместе с тем, без лишнего пафоса. Рекомендую всем, в том числе и тем, кто "не в теме"!
- ВВалентина23 мая 2024Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
- ИИрина20 мая 2024Спасибо, Марине! Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная. Хорошо составлен маршрут. Рекомендуем!
- ООксана20 мая 2024Я благодарна случаю, который сделал свой выбор за меня. Мне невероятно повезло, что моим гидом по Нижнему Новгороду оказалась Марина.
- ККсения18 мая 2024Отличная экскурсия. Татьяна очень интересно и содержательно рассказала о достопримечательностях. Увидели много красивых мест, перемещение было комфортным. Мы остались очень довольны.
- ММарина18 мая 2024Сергей, спасибо за отличную экскурсию!!!
- ННаталья15 мая 2024Спасибо большое Илье за прекрасную экскурсию! Узнали много нового и прекрасно провели Праздничный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Печерский Вознесенский монастырь»
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