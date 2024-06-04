Печерский Вознесенский монастырь – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Печерский Вознесенский монастырь» в Нижнем Новгороде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви
Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
17 отзывов
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500 за человека
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
    Илья - это интеллигентный, доброжелательный и внимательный человек. Очень продуманный маршрут, много новой интересной информации. Хорошая речь, увлекательная подача материала.
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    Отработал на 120%, даже по времени перебрали чуток. Старался ответить на все вопросы. Общение легкое и непринужденное. Вождение аккуратное. Кроме того, это очень заботливый человек. На улице была жара больше 30 гр., а Илья старался поставить машину в тень, работал кондиционер. Мы остались очень довольны, рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
    Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
    Экскурсия авторская, высочайшего уровня. Илья превосходно владеет материалом, русским языком, аудиторией. Высокодуховно, интеллигентно, с любовью к теме и собеседникам и, вместе с тем, без лишнего пафоса. Рекомендую всем, в том числе и тем, кто "не в теме"!
  • В
    Валентина
    23 мая 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Весь Нижний за один день
    Спасибо, Марине! Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная. Хорошо составлен маршрут. Рекомендуем!
  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Весь Нижний за один день
    Я благодарна случаю, который сделал свой выбор за меня. Мне невероятно повезло, что моим гидом по Нижнему Новгороду оказалась Марина.
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    Экскурсовод с энциклопедическими знаниями, прекрасным русским языком, отлично составивший маршрут путешествия по городу. Я хочу сказать большое спасибо Марине не только за интереснейшую экскурсию, но и за то, что она влюбила меня в свой город с первого взгляда и, уезжая домой, в Москву, я уже точно знала, что обязательно вернусь в Нижний, позвоню Марине, и мы снова будем бродить по древним улочкам, стоять на Стрелке и я буду слушать истории про древний город и его жителей.

  • К
    Ксения
    18 мая 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Отличная экскурсия. Татьяна очень интересно и содержательно рассказала о достопримечательностях. Увидели много красивых мест, перемещение было комфортным. Мы остались очень довольны.
  • М
    Марина
    18 мая 2024
    8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
    Сергей, спасибо за отличную экскурсию!!!
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
    Спасибо большое Илье за прекрасную экскурсию! Узнали много нового и прекрасно провели Праздничный день!
    Спасибо большое Илье за прекрасную экскурсию! Узнали много нового и прекрасно провели Праздничный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Печерский Вознесенский монастырь»

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  3. Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
  4. Нижний Новгород с нуля
  5. Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
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  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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