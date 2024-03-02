Совершить путешествие в прошлое и встретиться лицом к лицу с российскими правителями
Вас ждёт экскурсия-лекция в уникальном парке «Аллея Рюриковичей и Романовых» на территории Печерского монастыря. Мы проследим путь становления российской государственности через судьбы самых знаковых правителей. Вспомним родоначальника первой династии Рюрика и его потомков. Поговорим о смутном времени, о правителях рода Романовых и затронем историю самого монастыря.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Главные объекты нашего внимания на лекции — 48 бюстов правителей династии Рюриковичей и 20 бюстов представителей династии Романовых. Герои оживут, расскажут о своих судьбах, станут вам понятнее и ближе.
- Мы взглянем на историю глазами царей и великих князей, познакомимся с их достижениями
- Пройдём исторический путь с 9 века до начала 20 столетия, обсуждая в этом странствии важные события, вспоминая факты и мифы, которые сформировали историческую и культурную память нашего народа
- Для закрепления материала составим генеалогическое древо правящих Рюриковичей или Романовых
Мы посетим:
- Аллею бюстов Рюриковичей и Романовых
- Благоустроенную территорию монастыря
- Успенский собор. Вы увидите главную монастырскую святыню.
- Падающую колокольню 17 века
Кому подойдёт
Экскурсия-лекция подойдёт школьникам старших классов и взрослым людям, которые интересуются историей России. Она станет отличным дополнением к школьным учебникам и уже имеющимся знаниям.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе, поэтому одевайтесь удобно и тепло
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1158 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!
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