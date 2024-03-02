Уроки истории в Печерском монастыре: Рюриковичи и Романовы
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Совершить путешествие в прошлое и встретиться лицом к лицу с российскими правителями

Вас ждёт экскурсия-лекция в уникальном парке «Аллея Рюриковичей и Романовых» на территории Печерского монастыря. Мы проследим путь становления российской государственности через судьбы самых знаковых правителей. Вспомним родоначальника первой династии Рюрика и его потомков. Поговорим о смутном времени, о правителях рода Романовых и затронем историю самого монастыря.
Уроки истории в Печерском монастыре: Рюриковичи и Романовы
Уроки истории в Печерском монастыре: Рюриковичи и Романовы
Уроки истории в Печерском монастыре: Рюриковичи и Романовы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Главные объекты нашего внимания на лекции — 48 бюстов правителей династии Рюриковичей и 20 бюстов представителей династии Романовых. Герои оживут, расскажут о своих судьбах, станут вам понятнее и ближе.
  • Мы взглянем на историю глазами царей и великих князей, познакомимся с их достижениями
  • Пройдём исторический путь с 9 века до начала 20 столетия, обсуждая в этом странствии важные события, вспоминая факты и мифы, которые сформировали историческую и культурную память нашего народа
  • Для закрепления материала составим генеалогическое древо правящих Рюриковичей или Романовых

Мы посетим:

  • Аллею бюстов Рюриковичей и Романовых
  • Благоустроенную территорию монастыря
  • Успенский собор. Вы увидите главную монастырскую святыню.
  • Падающую колокольню 17 века

Кому подойдёт

Экскурсия-лекция подойдёт школьникам старших классов и взрослым людям, которые интересуются историей России. Она станет отличным дополнением к школьным учебникам и уже имеющимся знаниям.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе, поэтому одевайтесь удобно и тепло

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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