Вы услышите, как в 15 веке старец Макарий Желтоводский выстроил себе келью в устье лесной реки, как к нему присоединились другие подвижники и как обитель была уничтожена казанским ханом. Как монастырь находился в запустении 200 лет, как под его стенам появился торг и как в нем произошел пожар. Что случилось с ним в советские годы, как он превратился из мужского в женский и чем живет сейчас.
Местная монахиня проведет для вас экскурсию по территории монастыря и покажет его главные достопримечательности. Вы оцените величественные крепостные стены и башни, посетите небольшой ухоженный сад с древними могилами и полюбуетесь старинной колокольней. А также осмотрите знаковые храмы монастыря: Свято-Троицкий собор, надвратную церковь Архангела Михаила и Успенский храм.