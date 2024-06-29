Макарьевский монастырь - значимый центр волжского православия, трижды восстанавливался после запустения.Экскурсия с местной монахиней откроет тайны его истории, начиная с 15 века, когда старец Макарий основал келью у лесной реки.

Участники посетят крепостные стены, ухоженный сад и старинную колокольню. Визит в Свято-Троицкий собор и другие храмы позволит прикоснуться к святыням. Транспорт включен, поездка подходит для детей старше семи лет. Уникальная возможность увидеть монастырь изнутри

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Макарьевского монастыря - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по территории монастыря и окрестностям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, однако возможны дожди и прохладная погода. Зимой посещение монастыря тоже возможно, но стоит учесть, что холод и снег могут ограничить передвижение по территории.

Сейчас август — это идеальное время.