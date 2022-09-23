Макарьевский монастырь — один из важнейших центров волжского православия. Трижды за свою историю он приходил в запустение и каждый раз восстанавливался. Был он и мужским, и женским. Обо всем этом мы поговорим на экскурсии. В компании местной монахини вы посетите главные храмы монастыря, прикоснетесь к его святыням и полюбуетесь чарующими видами Волги.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы услышите, как в 15 веке старец Макарий Желтоводский выстроил себе келью в устье лесной реки, как к нему присоединились другие подвижники и как обитель была уничтожена казанским ханом. Как монастырь находился в запустении 200 лет, как под его стенам появился торг и как в нем произошел пожар. Что случилось с ним в советские годы, как он превратился из мужского в женский и чем живет сейчас.

Макарьевский монастырь изнутри

Местная монахиня проведет для вас экскурсию по территории монастыря и покажет его главные достопримечательности. Вы оцените величественные крепостные стены и башни, посетите небольшой ухоженный сад с древними могилами и полюбуетесь старинной колокольней. А также осмотрите знаковые храмы монастыря: Свято-Троицкий собор, надвратную церковь Архангела Михаила и Успенский храм.

Организационные детали