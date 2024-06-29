Погрузитесь в историю Макарьевского монастыря с местной монахиней. Узнайте о его восстановлении и насладитесь видами Волги. Подходит для всей семьи
Макарьевский монастырь - значимый центр волжского православия, трижды восстанавливался после запустения.
Экскурсия с местной монахиней откроет тайны его истории, начиная с 15 века, когда старец Макарий основал келью у лесной реки. читать дальшеуменьшить
Участники посетят крепостные стены, ухоженный сад и старинную колокольню. Визит в Свято-Троицкий собор и другие храмы позволит прикоснуться к святыням. Транспорт включен, поездка подходит для детей старше семи лет. Уникальная возможность увидеть монастырь изнутри
Лучшее время для посещения Макарьевского монастыря - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по территории монастыря и окрестностям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, однако возможны дожди и прохладная погода. Зимой посещение монастыря тоже возможно, но стоит учесть, что холод и снег могут ограничить передвижение по территории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Троицкий собор
Надвратная церковь Архангела Михаила
Успенский храм
Крепостные стены
Старинная колокольня
Описание экскурсии
Погружение в прошлое
Вы услышите, как в 15 веке старец Макарий Желтоводский выстроил себе келью в устье лесной реки, как к нему присоединились другие подвижники и как обитель была уничтожена казанским ханом. Как монастырь находился в запустении 200 лет, как под его стенам появился торг и как в нем произошел пожар. Что случилось с ним в советские годы, как он превратился из мужского в женский и чем живет сейчас.
Макарьевский монастырь изнутри
Местная монахиня проведет для вас экскурсию по территории монастыря и покажет его главные достопримечательности. Вы оцените величественные крепостные стены и башни, посетите небольшой ухоженный сад с древними могилами и полюбуетесь старинной колокольней. А также осмотрите знаковые храмы монастыря: Свято-Троицкий собор, надвратную церковь Архангела Михаила и Успенский храм.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Транспорт включен в стоимость
Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше семи лет
По территории монастыря экскурсию имеет право проводить только местная монахиня. Стоимость составляет 300 руб. с человека.
Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3606 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город.
У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля.
Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный, содержательный и эмоциональный рассказ об истории монастыря. И вот мы на месте. Красота вокруг, спокойствие на душе и чистота мыслей в голове. Дорога обратно прошла быстро, благодаря рассказам Елены об исторических фактах о Нижнем Новгороде, его современном развитии.
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Наталья
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена - потрясающий рассказчик, столько интересного об истории и города и тех мест, куда ехали. Монастырь потрясает своей мощью и величием. Спасибо большое!
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А
Александр
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
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Елена
Экскурсию нам проводил Сергей. Поездка получилась интересной, проведена на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод во время поездки рассказывал историю монастыря и отвечал на все наши вопросы. Мы остались довольны качеством вождения читать дальшеуменьшить
автомобиля и качеством подачи материала.
Хочется отметить некоторые накладки - экскурсия занимает больше половины дня и когда мы приехали - перекусить было негде (день недели - четверг). Нам предложили обедать в трапезой монастыря. Это пища непривычная обычным людям, лучше было бы знать заранее, и мы взяли бы с собой бутерброды.
В остальном - все отлично, большое спасибо!!!
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М
Мира
Были 30.07 с Еленой. В жару доехали в прохладной машине с кондиционером и интересными рассказами о городе, улицах, домах. Великолепные пейзажи, прекрасная дорога, отличный экскурсовод! Спасибо! Еще вернемся)
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В
Вера
Замечательная получилась поездка! Алексей - интересная личность в полном смысле этого слова! А в самом монастыре монахиня Ольга провела очень содержательную экскурсию! Огромное спасибо!!! Успехов вам!
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