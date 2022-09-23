Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь

Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю

Макарьевский монастырь — один из важнейших центров волжского православия. Трижды за свою историю он приходил в запустение и каждый раз восстанавливался. Был он и мужским, и женским. Обо всем этом мы поговорим на экскурсии.

В компании местной монахини вы посетите главные храмы монастыря, прикоснетесь к его святыням и полюбуетесь чарующими видами Волги.
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы услышите, как в 15 веке старец Макарий Желтоводский выстроил себе келью в устье лесной реки, как к нему присоединились другие подвижники и как обитель была уничтожена казанским ханом. Как монастырь находился в запустении 200 лет, как под его стенам появился торг и как в нем произошел пожар. Что случилось с ним в советские годы, как он превратился из мужского в женский и чем живет сейчас.

Макарьевский монастырь изнутри

Местная монахиня проведет для вас экскурсию по территории монастыря и покажет его главные достопримечательности. Вы оцените величественные крепостные стены и башни, посетите небольшой ухоженный сад с древними могилами и полюбуетесь старинной колокольней. А также осмотрите знаковые храмы монастыря: Свято-Троицкий собор, надвратную церковь Архангела Михаила и Успенский храм.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • По территории монастыря экскурсию имеет право проводить только местная монахиня. Стоимость составляет 300 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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