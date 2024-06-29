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Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь

Погрузитесь в историю Макарьевского монастыря с местной монахиней. Узнайте о его восстановлении и насладитесь видами Волги. Подходит для всей семьи
Макарьевский монастырь - значимый центр волжского православия, трижды восстанавливался после запустения.

Экскурсия с местной монахиней откроет тайны его истории, начиная с 15 века, когда старец Макарий основал келью у лесной реки.
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Участники посетят крепостные стены, ухоженный сад и старинную колокольню. Визит в Свято-Троицкий собор и другие храмы позволит прикоснуться к святыням. Транспорт включен, поездка подходит для детей старше семи лет. Уникальная возможность увидеть монастырь изнутри

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️Погружение в историю
  • 🏰Посещение монастыря
  • 🚌Транспорт включен
  • 👨‍👩‍👧‍👦Подходит для семей
  • 🌊Виды на Волгу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Макарьевского монастыря - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по территории монастыря и окрестностям. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, однако возможны дожди и прохладная погода. Зимой посещение монастыря тоже возможно, но стоит учесть, что холод и снег могут ограничить передвижение по территории.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий собор
  • Надвратная церковь Архангела Михаила
  • Успенский храм
  • Крепостные стены
  • Старинная колокольня

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Вы услышите, как в 15 веке старец Макарий Желтоводский выстроил себе келью в устье лесной реки, как к нему присоединились другие подвижники и как обитель была уничтожена казанским ханом. Как монастырь находился в запустении 200 лет, как под его стенам появился торг и как в нем произошел пожар. Что случилось с ним в советские годы, как он превратился из мужского в женский и чем живет сейчас.

Макарьевский монастырь изнутри

Местная монахиня проведет для вас экскурсию по территории монастыря и покажет его главные достопримечательности. Вы оцените величественные крепостные стены и башни, посетите небольшой ухоженный сад с древними могилами и полюбуетесь старинной колокольней. А также осмотрите знаковые храмы монастыря: Свято-Троицкий собор, надвратную церковь Архангела Михаила и Успенский храм.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше семи лет
  • По территории монастыря экскурсию имеет право проводить только местная монахиня. Стоимость составляет 300 руб. с человека.
  • Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3606 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля. Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Н
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный, содержательный и эмоциональный рассказ об истории монастыря. И вот мы на месте. Красота вокруг, спокойствие на душе и чистота мыслей в голове. Дорога обратно прошла быстро, благодаря рассказам Елены об исторических фактах о Нижнем Новгороде, его современном развитии.
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
экскурсию нам провела Елена. Дорога была длинной, но мы ни минуты не скучали, слушали очень интересный,
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Наталья
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена - потрясающий рассказчик, столько интересного об истории и города и тех мест, куда ехали. Монастырь потрясает своей мощью и величием. Спасибо большое!
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена
31 октября совершили небольшое путешествие с Еленой в Макарьевский монастырь. Поездка не увеселительная, но духоподъемная). Елена
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А
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
Великолепная экскурсия, огромное спасибо!
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Елена
Экскурсию нам проводил Сергей. Поездка получилась интересной, проведена на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод во время поездки рассказывал историю монастыря и отвечал на все наши вопросы. Мы остались довольны качеством вождения
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автомобиля и качеством подачи материала.

Хочется отметить некоторые накладки - экскурсия занимает больше половины дня и когда мы приехали - перекусить было негде (день недели - четверг). Нам предложили обедать в трапезой монастыря. Это пища непривычная обычным людям, лучше было бы знать заранее, и мы взяли бы с собой бутерброды.

В остальном - все отлично, большое спасибо!!!

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М
Были 30.07 с Еленой. В жару доехали в прохладной машине с кондиционером и интересными рассказами о городе, улицах, домах. Великолепные пейзажи, прекрасная дорога, отличный экскурсовод! Спасибо! Еще вернемся)
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В
Замечательная получилась поездка! Алексей - интересная личность в полном смысле этого слова! А в самом монастыре монахиня Ольга провела очень содержательную экскурсию! Огромное спасибо!!! Успехов вам!
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