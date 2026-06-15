Прекрасная Волга, камерная Ока, речной ветер, красивые виды и приятная атмосфера — это будет отличный отдых.
На теплоходе вы пройдёте сразу по двум рекам, полюбуетесь знаковыми местами Нижнего Новгорода с воды и не заметите, как пролетит время.
На теплоходе вы пройдёте сразу по двум рекам, полюбуетесь знаковыми местами Нижнего Новгорода с воды и не заметите, как пролетит время.
Описание экскурсии
На комфортном теплоходе вы отправитесь по Волге и Оке — и увидите:
- Стрелку — визитную карточку Нижнего Новгорода
- стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года
- собор Александра Невского
- Метромост через Оку
- Чкаловскую лестницу с 560 ступенями и смотровыми площадками
- катер Волжской военной флотилии «Герой», который так любят местные молодожёны
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Идём на теплоходе «Москва-198» или «Москва-143»
- Судно оснащено салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами,
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный (пн — чт)
|650 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский 6-12 лет (пн — чт)
|450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень понравилась организация всего путешествия! Было видно, что команда, которая все спланировала, действительно вложила душу и сделала все на высшем уровне. Такой подход очень поднимает настроение и помогает полностью погрузиться в поездку.
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С
Остались только приятные впечатления, никаких минусов. Обслуживание отличное, всё на хорошем уровне. Мы катались на нескольких теплоходах, каждая экскурсия была захватывающей и познавательной. Однозначно советую попробовать!
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О
Хочу сказать спасибо всей команде за их усердие и хорошую слаженность в работе. Настоящие мастера своего дела!
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Г
Уже не первый год выбираем круизы только у этой компании. Обслуживание всегда на хорошем уровне, а сами корабли внутри держат в идеальной чистоте и порядке.
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Е
Тихо, комфортно и очень дружелюбные люди работают там
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Г
Отличный коллектив, несколько раз брали экскурсию у них. Всегда обслуживание на высоте, не подводят. Очень признательны всем, кто работает в компании и экипажу. Надеюсь, еще не раз пересечемся!
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