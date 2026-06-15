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Д Денис Очень понравилась организация всего путешествия! Было видно, что команда, которая все спланировала, действительно вложила душу и сделала все на высшем уровне. Такой подход очень поднимает настроение и помогает полностью погрузиться в поездку. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Остались только приятные впечатления, никаких минусов. Обслуживание отличное, всё на хорошем уровне. Мы катались на нескольких теплоходах, каждая экскурсия была захватывающей и познавательной. Однозначно советую попробовать! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Хочу сказать спасибо всей команде за их усердие и хорошую слаженность в работе. Настоящие мастера своего дела! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Григорий Уже не первый год выбираем круизы только у этой компании. Обслуживание всегда на хорошем уровне, а сами корабли внутри держат в идеальной чистоте и порядке. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Тихо, комфортно и очень дружелюбные люди работают там Вам был полезен этот отзыв? Да Нет