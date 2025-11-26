Уютный Семёнов: матрёшки, хохлома и традиции староверов
Из Нижнего Новгорода - в городок, где переплелись яркие ремёсла и строгий дух старообрядчества
Семёнов — родина знаменитой хохломы. В суровой Керженской тайге все промыслы были связаны с лесом. Главным занятием стало изготовление деревянной посуды, которую сбывали на Нижегородской ярмарке.
А ещё Семёнов известен как столица староверов: он приютил бежавших от царского гнева раскольников — и их наследие живёт в городке до сих пор.
Описание экскурсии
Вы увидите исторический центр города с его уютными улицами, деревянные дома с затейливой резьбой и старообрядческий храм.
Посетите два музея традиционных промыслов и магазин фабрики «Хохломская роспись».
По желанию встретитесь с местной художницей, членом Союза художников России. За чаем она расскажет о своём творчестве и предложит авторские сувениры.
Пообедаете традиционными блюдами местной кухни из сезонных продуктов Керженской земли.
Темы, которые обсудим
Хохлома: история, техника, современное производство
Семёнов как центр старообрядчества: какое наследие оно оставило в городе
Керженская тайга: природа и уклад
Традиционная провинциальная архитектура
Купеческий быт и история местных промыслов
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Нижнего Новгорода в Семёнов 10:00 — экскурсия по городу 11:00 — посещение музеев и фирменного магазина фабрики «Хохломская роспись» 14:00 — обед 15:00 — отправление обратно 16:30 — возвращение в Нижний Новгород
Временные рамки могут быть изменены по договорённости.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan. Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее.
Дополнительные расходы
Билеты + экскурсии в музеях: от 180 ₽ за чел., цены уточняйте в переписке
Обед — около 700 ₽ за чел.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 199 туристов
Давайте знакомиться. Я историк по образованию, окончила истфак Нижегородского университета, имею диплом гида. Коренная нижегородка, очень люблю свой город и хочу открыть его вам с лучшей стороны. Нижний этого заслуживает!