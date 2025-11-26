Мои заказы

Уютный Семёнов: матрёшки, хохлома и традиции староверов

Из Нижнего Новгорода - в городок, где переплелись яркие ремёсла и строгий дух старообрядчества
Семёнов — родина знаменитой хохломы. В суровой Керженской тайге все промыслы были связаны с лесом. Главным занятием стало изготовление деревянной посуды, которую сбывали на Нижегородской ярмарке.

А ещё Семёнов известен как столица староверов: он приютил бежавших от царского гнева раскольников — и их наследие живёт в городке до сих пор.
Описание экскурсии

Вы увидите исторический центр города с его уютными улицами, деревянные дома с затейливой резьбой и старообрядческий храм.

Посетите два музея традиционных промыслов и магазин фабрики «Хохломская роспись».

По желанию встретитесь с местной художницей, членом Союза художников России. За чаем она расскажет о своём творчестве и предложит авторские сувениры.

Пообедаете традиционными блюдами местной кухни из сезонных продуктов Керженской земли.

Темы, которые обсудим

  • Хохлома: история, техника, современное производство
  • Семёнов как центр старообрядчества: какое наследие оно оставило в городе
  • Керженская тайга: природа и уклад
  • Традиционная провинциальная архитектура
  • Купеческий быт и история местных промыслов

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Нижнего Новгорода в Семёнов
10:00 — экскурсия по городу
11:00 — посещение музеев и фирменного магазина фабрики «Хохломская роспись»
14:00 — обед
15:00 — отправление обратно
16:30 — возвращение в Нижний Новгород

Временные рамки могут быть изменены по договорённости.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan. Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее.

Дополнительные расходы

  • Билеты + экскурсии в музеях: от 180 ₽ за чел., цены уточняйте в переписке
  • Обед — около 700 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 199 туристов
Давайте знакомиться. Я историк по образованию, окончила истфак Нижегородского университета, имею диплом гида. Коренная нижегородка, очень люблю свой город и хочу открыть его вам с лучшей стороны. Нижний этого заслуживает!

