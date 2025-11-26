Семёнов — родина знаменитой хохломы. В суровой Керженской тайге все промыслы были связаны с лесом. Главным занятием стало изготовление деревянной посуды, которую сбывали на Нижегородской ярмарке. А ещё Семёнов известен как столица староверов: он приютил бежавших от царского гнева раскольников — и их наследие живёт в городке до сих пор.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Елена Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Вы увидите исторический центр города с его уютными улицами, деревянные дома с затейливой резьбой и старообрядческий храм.

Посетите два музея традиционных промыслов и магазин фабрики «Хохломская роспись».

По желанию встретитесь с местной художницей, членом Союза художников России. За чаем она расскажет о своём творчестве и предложит авторские сувениры.

Пообедаете традиционными блюдами местной кухни из сезонных продуктов Керженской земли.

Темы, которые обсудим

Хохлома: история, техника, современное производство

Семёнов как центр старообрядчества: какое наследие оно оставило в городе

Керженская тайга: природа и уклад

Традиционная провинциальная архитектура

Купеческий быт и история местных промыслов

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Нижнего Новгорода в Семёнов

10:00 — экскурсия по городу

11:00 — посещение музеев и фирменного магазина фабрики «Хохломская роспись»

14:00 — обед

15:00 — отправление обратно

16:30 — возвращение в Нижний Новгород

Временные рамки могут быть изменены по договорённости.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan. Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее.

Дополнительные расходы