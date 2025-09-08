Злата читать дальше уменьшить открывается прекрасный вид, почти на закате, когда играл звонарь! Она уделила мне даже больше времени, чем положено, рассказала много интересных фактов, показала красивые неочевидные смотровые площадки на закат! Очень рекомендую экскурсию с ней! Надежда - прекрасный, душевный гид, которая отлично знает как целиком историю, так и историю своего города. Получила удовольствие от прогулки с ней. Особенно понравилось, что мы поднялись на колокольню, откуда Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Вероника Хотим искренне поблагодарить гида Евгению за невероятно увлекательную экскурсию по вечернему Нижегородскому кремлю. Мы очень рады, что наше незабываемое путешествие началось именно с этого необыкновенно душевного человека, прекрасная интересная подача информации и позитивный настрой оставили массу приятных впечатлений! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Ходили на экскурсию в январе 2026года. Первый раз в Нижнем. Очень понравился формат. Днём мы прошли по Кремлю. А вечером уже были там на экскурсии. Рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Экскурсия понравилась! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Интересный и продуманный экскурсионный маршрут. Обаятельная экскурсовод - Елена, огромное спасибо за незабываемую прогулку на красивейшем закате, за рассказ истории Нижнего Новгорода и связь с современностью. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Мы влюбились в Нижний. Время экскурсии пролетело незаметно, даже расставаться не хотелось. Рекомендуем от всей души!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет