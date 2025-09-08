Приглашаем на душевную вечернюю прогулку по Нижегородскому кремлю! Вы увидите все его знаковые места: Плац-парадную площадь, Арсенал и Михаило-Архангельский собор.
А также подниметесь на лифте на самую высокую смотровую площадку города, расположенную в Спасо-Преображенской колокольне. И полюбуетесь чарующими нижегородскими видами в закатных лучах солнца.
А также подниметесь на лифте на самую высокую смотровую площадку города, расположенную в Спасо-Преображенской колокольне. И полюбуетесь чарующими нижегородскими видами в закатных лучах солнца.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Минина и Пожарского — главную площадь города.
- Дом военного губернатора — памятник эпохи Николая I.
- Спасо-Преображенскую колокольню — мы поднимемся на её смотровую площадку.
- Арсенал — центр современного искусства, где раньше хранилось оружие.
- Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля.
- Михаило-Архангельский собор — редкий образец шатрового храма.
- Бронзовый макет Нижнего Новгорода начала 20 века.
Вы узнаете:
- Как начиналась история Нижнего Новгорода.
- Как строилась неприступная каменная крепость, стоявшая на страже русских земель.
- Какие тайны скрывают стены, башни и подземелья кремля.
- Что известно о приключениях Николая I в Нижнем Новгороде.
- Какие подвиги совершали нижегородцы.
- Какие необычные истории любви случались с жителями и гостями города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием радиогида.
- Билеты на колокольню включены в стоимость. Остальные достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 16 лет
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 3538 туристов
Мы покажем вам Нижний Новгород глазами влюблённых в его коренных жителей. Стержень и основа нашей работы — любовь к родному городу, которой хочется делиться. С нами вы станете участниками живой истории и прикоснётесь к культурному наследию. Мы создаём экскурсии как художественное путешествие во времени, где факты оживают в ярких образах, легендах, деталях.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда - прекрасный, душевный гид, которая отлично знает как целиком историю, так и историю своего города. Получила удовольствие от прогулки с ней. Особенно понравилось, что мы поднялись на колокольню, откуда
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Хотим искренне поблагодарить гида Евгению за невероятно увлекательную экскурсию по вечернему Нижегородскому кремлю. Мы очень рады, что наше незабываемое путешествие началось именно с этого необыкновенно душевного человека, прекрасная интересная подача информации и позитивный настрой оставили массу приятных впечатлений!
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Ходили на экскурсию в январе 2026года. Первый раз в Нижнем. Очень понравился формат. Днём мы прошли по Кремлю. А вечером уже были там на экскурсии. Рекомендую
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Т
Экскурсия понравилась!
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Интересный и продуманный экскурсионный маршрут. Обаятельная экскурсовод - Елена, огромное спасибо за незабываемую прогулку на красивейшем закате, за рассказ истории Нижнего Новгорода и связь с современностью. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Мы влюбились в Нижний. Время экскурсии пролетело незаметно, даже расставаться не хотелось. Рекомендуем от всей души!!!
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О
Чудесная экскурсия! Очень приятная экскурсовод Любовь, такая очаровательная. Все было хорошо слышно, у нас были индивидуальные гарнитуры у каждого. Все на высшем уровне, спасибо!
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