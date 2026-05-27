Свидание с Нижним Новгородом на катере

Два часа наедине с лучшими видами - от Стрелки и Чкаловской лестницы до скрытых островов
Волга, шум волн, бокал игристого, Чкаловская лестница в объективе, музыка из ваших плейлистов… Всё это ждёт вас на нашем катере.

Вы насладитесь панорамами города с воды, увидите уединённые острова, куда нет доступа большим теплоходам, и проведёте время вдали от суеты.
Описание экскурсии

Панорамы Нижнего с воды

Пройдём мимо Стрелки, кремля, Чкаловской лестницы. Я расскажу главное о достопримечательностях (по желанию), а вы насладитесь видами.

Заливы и острова

Зайдём в укромные места к островам — эксклюзивные ракурсы, недоступные большим теплоходам. Идеально для фото и уединения.

Остановка в центре города

Сделаем паузу у самых фотогеничных ракурсов на город. Вы выйдете на нос, поднимете бокалы и поймаете в объектив лучшие виды.

Комфорт на борту

Тёплый салон с отоплением, пледы, съёмный столик, тент от дождя, подсветка, возможность включить вашу музыку.

Организационные детали

  • Наш катер оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж по безопасности
  • Можете взять с собой свои напитки
  • С вами буду я — капитан с большим опытом управления судном в самых разных условиях

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 169 туристов
С 2021 года я показываю наш прекрасный город с воды. Мои главные ценности — комфорт, безопасность и настоящие эмоции. Я подхожу к каждой прогулке с душой и уверен: вода расслабляет,
заряжает, и делает моменты по-настоящему особенными. Прогулка может быть как просто красивой поездкой, так и чем-то большим — романтическим свиданием, предложением руки и сердца, уютной встречей с друзьями или сюрпризом для ваших близких. Любые ваши идеи и планы — обсудим и воплотим в жизнь! На воде отдыхают не только гости, но и я сам. Поэтому здесь нет формального сервиса — только теплый, искренний подход и атмосфера, которую хочется запомнить. До встречи на борту!

