Волга, шум волн, бокал игристого, Чкаловская лестница в объективе, музыка из ваших плейлистов… Всё это ждёт вас на нашем катере.
Вы насладитесь панорамами города с воды, увидите уединённые острова, куда нет доступа большим теплоходам, и проведёте время вдали от суеты.
Описание экскурсии
Панорамы Нижнего с воды
Пройдём мимо Стрелки, кремля, Чкаловской лестницы. Я расскажу главное о достопримечательностях (по желанию), а вы насладитесь видами.
Заливы и острова
Зайдём в укромные места к островам — эксклюзивные ракурсы, недоступные большим теплоходам. Идеально для фото и уединения.
Остановка в центре города
Сделаем паузу у самых фотогеничных ракурсов на город. Вы выйдете на нос, поднимете бокалы и поймаете в объектив лучшие виды.
Комфорт на борту
Тёплый салон с отоплением, пледы, съёмный столик, тент от дождя, подсветка, возможность включить вашу музыку.
Организационные детали
- Наш катер оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж по безопасности
- Можете взять с собой свои напитки
- С вами буду я — капитан с большим опытом управления судном в самых разных условиях
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 169 туристов
С 2021 года я показываю наш прекрасный город с воды. Мои главные ценности — комфорт, безопасность и настоящие эмоции. Я подхожу к каждой прогулке с душой и уверен: вода расслабляет,
от 20 000 ₽ за экскурсию