Волга, шум волн, бокал игристого, Чкаловская лестница в объективе, музыка из ваших плейлистов… Всё это ждёт вас на нашем катере. Вы насладитесь панорамами города с воды, увидите уединённые острова, куда нет доступа большим теплоходам, и проведёте время вдали от суеты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 20 000 ₽ за экскурсию

Панорамы Нижнего с воды

Пройдём мимо Стрелки, кремля, Чкаловской лестницы. Я расскажу главное о достопримечательностях (по желанию), а вы насладитесь видами.

Заливы и острова

Зайдём в укромные места к островам — эксклюзивные ракурсы, недоступные большим теплоходам. Идеально для фото и уединения.

Остановка в центре города

Сделаем паузу у самых фотогеничных ракурсов на город. Вы выйдете на нос, поднимете бокалы и поймаете в объектив лучшие виды.

Комфорт на борту

Тёплый салон с отоплением, пледы, съёмный столик, тент от дождя, подсветка, возможность включить вашу музыку.

