Сможете ли вы отличить современные сооружения от исторической застройки? Где та невидимая грань веков, которая отделяет одно от другого? Попробуем отыскать её возле Нижегородского кремля — древнего сердца города, которое хранит много преданий.
Вы узнаете, какие из них выдумки, какие похожи на правду и что было на самом деле за 8 веков истории Нижнего Новгорода.
Вы узнаете, какие из них выдумки, какие похожи на правду и что было на самом деле за 8 веков истории Нижнего Новгорода.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся от памятника Чкалову вдоль Кремлёвского бульвара и поговорим об истории города, которая неразрывно связана с историей Нижегородского кремля.
- Пройдём через Никольскую башню, увидим макеты города 19-20 вв., памятники Юрию Всеволодовичу, Дмитрию Донскому, Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
- Выйдем к смотровой площадке и полюбуемся городскими панорамами.
- Попытаемся представить Спасский и Успенский соборы кремля, разобранные в 30-е годы прошлого века.
- Вспомним любопытные нижегородские истории. Вы узнаете, где родился военный лётчик Пётр Нестеров, где встречался с героями своего романа Александр Дюма и в каком остроге сидел Александр Радищев.
в среду в 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 128 туристов
Люблю свой город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили! Помимо экскурсии всегда посоветую, где вкусно покушать и что посмотреть самостоятельно. Расскажу, какие выставки идут в нижегородских музеях.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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