пожалели, остались в полном восторге! Организация на высшем уровне, постоянная связь, начало вовремя, что не мало важно когда уже не совсем тепло) Всем выдали плащи и приемники с наушниками, звук отличный, хоть и вся экскурсия записана заранее, но актеры отыгрывали на все 100, большие молодцы! Много услышали интересных фактов, на проекторе показывали ролики по ходу рассказа, очень необычно, все люди обращали внимания на нашу необычную сказочную компанию😊 Мистику, которую ждали, тоже получили, заходя в тайные дворы) Приятным сюрпризом стал горячий чай из термоса с вкусной конфеткой))

Эта экскурсия однозначно одно из лучших воспоминаний о Нижнем, с удовольствием летом сходим ещё раз и будем рекомендовать знакомым☺️