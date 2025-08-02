Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «С Фаролеро» в Нижнем Новгороде, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Пешая
1.5 часа
442 отзыва
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Завтра в 18:30
12 дек в 18:30
2300 ₽ за человека
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
10 дек в 18:30
14 дек в 15:30
2300 ₽ за человека
Новогодний променад «С горки по Покровке»
Пешая
1 час
Групповая
до 25 чел.
Новогодний променад «С горки по Покровке»
Окунуться в ностальгию, открыть новые грани знакомых мест и ощутить предвкушение чуда
Начало: На площади Горького
13 дек в 15:30
14 дек в 17:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гусев
    2 августа 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Дата посещения: 2 августа 2025
    Полностью оправдали ожидания. Порадовали форматом, вкусным чаем и особенно хороши бенгальские огни)
  • М
    Моисеева
    5 декабря 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Невероятная театрализованная экскурсия! Мероприятие интересное для любого возраста, задумка самой экскурсии очень необычная и увлекательная, узнаешь необычные факты о городе, которые не расскажут на других экскурсиях. Город раскрывается с другой стороны и сюда хочется вернуться
  • Л
    Людмила
    3 декабря 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Единственная экскурсия которую мы выбрали из всего изобилия, потому что хотелось чего-то необычного и мистичного. В итоге ни капли не
    пожалели, остались в полном восторге! Организация на высшем уровне, постоянная связь, начало вовремя, что не мало важно когда уже не совсем тепло) Всем выдали плащи и приемники с наушниками, звук отличный, хоть и вся экскурсия записана заранее, но актеры отыгрывали на все 100, большие молодцы! Много услышали интересных фактов, на проекторе показывали ролики по ходу рассказа, очень необычно, все люди обращали внимания на нашу необычную сказочную компанию😊 Мистику, которую ждали, тоже получили, заходя в тайные дворы) Приятным сюрпризом стал горячий чай из термоса с вкусной конфеткой))
    Эта экскурсия однозначно одно из лучших воспоминаний о Нижнем, с удовольствием летом сходим ещё раз и будем рекомендовать знакомым☺️

    
  • В
    Виктория
    20 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Отличная театрализованная экскурсия. Детишкам очень понравилось
  • М
    Марина
    12 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Это было не обычно! сначала насторожила обстановка люди в масках в плащах не понятное вступление, но потом всем раздали тематические
    плащи, аудио оборудование и выдвинулись в путь по старинным улицам, пропитанным духом истории, судьб человеческих, наушники помогли погрузится, очень интересно! Отдельно стоит отметить забавную реакцию прохожих на группу, было в экскурсии что то мистическое и смешное, отдельно порадовали танцы и горячий чай, особенно тронуло завершение, прям взывает в глубинам сознания, послушать себя глядя в ночную тьму, с набережной, на яркие огоньки отчуждая от шума окружающего города.

    
  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Спасибо организаторам за удивительный вечер, наполненный историей, театром, красотой города и атмосферой. Лучшая экскурсия на моей памяти! Все продумано, грамотно, артистично. Получили большое удовольствие и много что узнали! Спасибо! Процветания вам!
    
  • В
    Валентина
    9 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Хотим сказать Большое спасибо, за экскурсию по Рождественской с Форолеро!!! Очень интересно, как взрослым, так и детям, мои Внуки не
    отходили от старика Форолеро ни на секунду, ловили, каждое слово и взгляд осень много эмоций и восторгов. Очень доступная! экскурссия, позновательная, много узнали нового, Спасибо ведущим и организаторам за такой формат экскурссий!!! Мы обязательно ещё будим посещать Ваши мероприятия!!!

    
  • А
    Алла
    9 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Спасибо большое за очень увлекательную, интересную и познавательную экскурсию. Маршрут отлично продуман, узнали любопытные факты о городе.
    
  • М
    Мария
    7 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Замечательное театрализованное представление, после которого влюбляешься в город!!!
    
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Отличная организация, интересная подача информации, понравилось взрослым и детям!
    
  • Е
    Елена
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Необычный формат. Познавательно и интересно. Очень здорово. Советую. Спасибо всем организаторам за воплощение идеи.
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Данный формат экскурсии открыли для себя, когда были в Белоруссии. Это был театрализованный спектакль под открытым небом в г. Гродно.
    Эта экскурсия была сродни той. Задумка классная, но здесь меньше участников, актерской игры и вау-эффектов. Ещё есть над чем поработать. В целом организаторы молодцы, старались. Понравились угощения (чай, конфеты), и открытка почтой самому себе в конце экскурсии (надеюсь, дойдет). Рекомендуем к посещению.

    
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Детская экскурсия. Очень забавная и нестандартная. Есть неожиданные повороты сюжета:)
    
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Вчерашний вечер прошел под знаком волшебства! Пешая театрализованная экскурсия с фонарщиком превзошла все ожидания. Шли уставшие, думали, будет тяжело, а
    в итоге — пролетело на одном дыхании! Непривычный формат быстро увлек и детей, и взрослых. Мы стали искателями новгородских сокровищ, узнали кучу интересного, повеселились от души и помечтали!
    Отдельное удовольствие — наблюдать за реакцией окружающих. Прохожие останавливались и с неподдельным интересом и улыбками смотрели на нашу загадочную процессию с фонарём. Это придавало ощущение волшебства и исключительности происходящего.
    Спасибо огромное за этот вечер! Вы подарили нам не просто экскурсию, а настоящее путешествие в сказку, где переплелись история, игра и мечта.
    Однозначно рекомендую всем!

    
  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Очень интересная подача материала! Нас погрузили в атмосферу сказки и исполнения чудес, а в настоящее время это такая редкость!!! Однозначно рекомендую)))
    
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Нам очень понравилось!!! Была с мальчишками 9 и 14 лет. Услышать от них, что было здорово - прям успех)))) 1,5 часа пролетели очень быстро☺️ а самое главное, что много чего запомнилось
    Крайне рекомендую!
  • М
    Марина
    26 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Замечательный театрализованный квест, ходили семьями, интересно было всем.
    Организация на высоте, помощники Фаролеро следили за безопасностью передвижения группы по маршруту.
    
  • М
    Мария
    22 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Как обычно все на высоте
  • П
    Полина
    19 октября 2025
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Не экскурсия, а настоящее путешествие во времени!
    Актеры в костюмах не просто рассказывали — они проживали истории старых улиц, вовлекали в
    диалог, шутили и создавали потрясающую атмосферу.
    За полтора часа мы прошли всего пару километров, но совершили путешествие на сто лет назад. Узнали городские легенды и исторические факты, которые никогда бы не услышали на стандартной экскурсии. Идеальный вариант для тех, кто хочет совместить прогулку с яркими эмоциями и для гостей города, и для местных, которые думают, что уже всё знают. Однозначно рекомендую!

