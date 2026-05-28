За рулём катера по Волге

Управлять судном и увидеть Нижний Новгород с воды
Почувствуйте себя капитаном! Вас ждёт часовая прогулка на катере, которым вы будете управлять. Инструктор обучит азам навигации, будет рядом и в процессе при необходимости подскажет, что делать. А ещё вы посмотрите на главные достопримечательности города с необычного ракурса.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Чкаловскую лестницу
  • Нижегородский кремль
  • Нижне-Волжскую набережную
  • Стрелку
  • собор Александра Невского
  • стадион и пакгаузы

А ещё инструктор сделает фотографии и видео.

Организационные детали

  • Всем участникам выдаются спасательные жилеты, проводится инструктаж
  • Катер рассчитан на двух пассажиров и инструктора
  • Катером можно управлять с 18 лет. Дети допускаются только в сопровождения родителем
  • Возможна отмена прогулки из-за плохой погоды
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 584 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
и неформальное общение, чтобы за несколько часов вы смогли прожить все самые яркие, весёлые и трагические события из многовековой истории. Я и моя команда гидов, искренне увлечённых своим делом, будем рады стать вашими проводниками как на суше, в комфортабельной обзорной прогулке на машине и пешком, так и на воде, во время прогулки на катере или сап-досках по красотам Нижнего Новгорода и области.

