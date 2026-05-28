Почувствуйте себя капитаном! Вас ждёт часовая прогулка на катере, которым вы будете управлять. Инструктор обучит азам навигации, будет рядом и в процессе при необходимости подскажет, что делать. А ещё вы посмотрите на главные достопримечательности города с необычного ракурса.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Чкаловскую лестницу
- Нижегородский кремль
- Нижне-Волжскую набережную
- Стрелку
- собор Александра Невского
- стадион и пакгаузы
А ещё инструктор сделает фотографии и видео.
Организационные детали
- Всем участникам выдаются спасательные жилеты, проводится инструктаж
- Катер рассчитан на двух пассажиров и инструктора
- Катером можно управлять с 18 лет. Дети допускаются только в сопровождения родителем
- Возможна отмена прогулки из-за плохой погоды
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 584 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
