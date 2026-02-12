Нижний Новгород называли карманом России — здесь сходились торговые пути, капиталы и амбиции, соединявшие Поволжье, Сибирь, Европу и Восток.
Вы узнаете, как здесь зарабатывали, рисковали и отдыхали — и насколько далека реальность от образа шумного базара с конфетками-бараночками. Посмотрите на уникальный механизм больших денег, репутаций и решений изнутри — глазами купца.
Вы узнаете, как здесь зарабатывали, рисковали и отдыхали — и насколько далека реальность от образа шумного базара с конфетками-бараночками. Посмотрите на уникальный механизм больших денег, репутаций и решений изнутри — глазами купца.
Описание экскурсии
Экскурсия выстроена как рассказ опытного купца Нижегородской ярмарки, который делится знаниями с молодым приказчиком — будущим хозяином дела. Мы поговорим о масштабах торговли, дальних точках мира, которые связывала Ярмарка, и о том, как местные решения повлияли на экономику всей страны.
Вы увидите:
- Главное ярмарочное здание, созданное в эпоху подъёма русского национального самосознания
- Двухкилометровый остров, который был железной пристанью
- Кафедральный собор Александра Невского с уникальной внешней эстетикой
- Современные культурные пространства в бывших купеческих складах и цехах
- Неприступный каменный кремль со стороны Стрелки — живописного восточного венца старого царства
- Места съёмок популярного фильма 1950-х годов о жизни руководительницы городского порта
- Портальный подъёмный кран и здание фильтровальной станции в городе с первым в стране напорным водопроводом
- Первый «горбатый» мост и воды Оки
Вы узнаете, как заключались сделки, где выгоднее было арендовать склады, а где — цеха, как набирали людей в ремесленные артели и где купеческое сословие отдыхало так, чтобы это становилось частью репутации.
Мы разберёмся:
- как был устроен Нижний Новгород в ярмарочные времена и как город взаимодействовал с Ярмаркой
- как её воспринимали в Поволжье и как — в столицах
- зачем сюда приезжала провинциальная знать и как императоры реализовали мечту о грандиозной выставке по образцу парижской и чикагской
- кто из известных иностранцев бывал на Ярмарке и как она повлияла на формирование народной культуры всей страны
- что советская культура цеховиков унаследовала от купеческой среды
- как купеческие представления о деле, риске и успехе продолжали влиять на развитие города в новые эпохи
Организационные детали
Зимой портовый район между двумя реками отличается суровым микроклиматом из-за влажности и ветра. Пожалуйста, учитывайте это и одевайтесь по погоде.
ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
|Пенсионеры
|400 ₽
|Школьники
|400 ₽
|Студенты
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от остановки «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 6002 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что погодные условия были сложными, температура -25 градусов, все завалено снегом по колено и выше.
+2
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А
Пётр прекрасный рассказчик, интересные факты, связь между прошлым и современностью. Остались очень довольны проведённой экскурсией.
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Л
Были в НН 24-27.02.2026 с тремя детьми. Холодно, поэтому искали короткие, наполненные инфо авторские экскурсии.
Петр задал хороший темп, с юмором и глубоким знанием истории провел параллели между прошлым и настоящим:)
Петр задал хороший темп, с юмором и глубоким знанием истории провел параллели между прошлым и настоящим:)
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