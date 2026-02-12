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Тем не менее экскурсия состоялась, мы прошли весь маршрут, и нам все понравилось.



Экскурсия охватывала Старую ярмарку, продолжалась вдоль Оки, под Канавинским мостом, с выходом на Стрелку, мимо Александро-Невского собора, потом вдоль Волги с осмотром с расстояния пакгаузов, портового крана и стадиона.



От Старой ярмарки мы вышли к Оке, и прошли по её берегу к Стрелке. В старину это был портовый район. Причальная линия полностью состояла из дебаркадеров, суда швартовались «судно к судно» в несколько линий. В настоящее время судам здесь бросать якорь нельзя, что связано с инженерными особенностями обеспечения Нижнего Новгорода. Окскую набережную облагородили - на ней скамейки, смотровые площадки, деревянные трибуны, качели. С нее открывается красивый вид на Гребневский канал (рукав Оки) и остров Гребневские пески, густо покрытый растительностью, что создает в теплое время красивые виды и позволяет насладиться пением множества птиц. Вдоль Оки мы прошли под основным нижегородским мостом через Оку – Канавинским мостом, которому уже почти 100 лет, что позволяет отметить его выдающиеся инженерные особенности.



Перед выходом на саму Стрелку стоит знаменитый нижегородский храм - Александро-Невский Новоярмарочный собор. Через реку открывается парадный вид на Кремль. Если увеличить фото, то на льду можно увидеть рыбаков.



После Стрелки наш путь пролегал уже вдоль Волги. Это район бывшего грузового порта. Кстати именно его работа оказывается показана в фильме Екатерина Воронина. Теперь это облагороженное пространство, порта там нет, но на память установлен портовый кран. Также имеются объекты культурного наследия - пакгаузы — металлические конструкции XIX века. Открывается вид на стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года.



В целом экскурсия компактная и интересная. Весь поход сопровождается рассказом Петра об исторических событиях, купеческой жизни и бизнесе, инженерных сооружениях Нижнего Новгорода. Охваченное в рамках экскурсии пространство – реконструированное, оснащенное туристическими удобствами, позволяет насладиться шикарными видами на реки и Стрелку. Морозная погода и снег ничуть не помешали нам пройти весь путь (только одеваться надо соответствующе). Более того, увидеть все эти виды в снежном убранстве, а реки замерзшими – это особая удача. После экскурсии при желании можно было самостоятельно посетить Собор и осмотреть поближе пакгаузы.



Хочется отметить, что Петр проявил большую приверженность делу и ответственность, не отменив нашу экскурсию, несмотря на погодные условия, и на то, что нас было на ней всего два человека. Большое спасибо за эту Петру. Часть других экскурсий, которые мы пытались посетить, отменялись не сознательными организаторами даже без извинений. Приятно, когда делом занимается столь грамотный, образованный и ответственный человек.



Большое спасибо! Всем рекомендуем!