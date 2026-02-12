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Как стать купцом Нижегородской ярмарки?

Погрузиться в жизнь главной оптовой базы на Волге до эпохи железных дорог
Нижний Новгород называли карманом России — здесь сходились торговые пути, капиталы и амбиции, соединявшие Поволжье, Сибирь, Европу и Восток.

Вы узнаете, как здесь зарабатывали, рисковали и отдыхали — и насколько далека реальность от образа шумного базара с конфетками-бараночками. Посмотрите на уникальный механизм больших денег, репутаций и решений изнутри — глазами купца.
5
3 отзыва
Как стать купцом Нижегородской ярмарки?
Как стать купцом Нижегородской ярмарки?
Как стать купцом Нижегородской ярмарки?

Описание экскурсии

Экскурсия выстроена как рассказ опытного купца Нижегородской ярмарки, который делится знаниями с молодым приказчиком — будущим хозяином дела. Мы поговорим о масштабах торговли, дальних точках мира, которые связывала Ярмарка, и о том, как местные решения повлияли на экономику всей страны.

Вы увидите:

  • Главное ярмарочное здание, созданное в эпоху подъёма русского национального самосознания
  • Двухкилометровый остров, который был железной пристанью
  • Кафедральный собор Александра Невского с уникальной внешней эстетикой
  • Современные культурные пространства в бывших купеческих складах и цехах
  • Неприступный каменный кремль со стороны Стрелки — живописного восточного венца старого царства
  • Места съёмок популярного фильма 1950-х годов о жизни руководительницы городского порта
  • Портальный подъёмный кран и здание фильтровальной станции в городе с первым в стране напорным водопроводом
  • Первый «горбатый» мост и воды Оки

Вы узнаете, как заключались сделки, где выгоднее было арендовать склады, а где — цеха, как набирали людей в ремесленные артели и где купеческое сословие отдыхало так, чтобы это становилось частью репутации.

Мы разберёмся:

  • как был устроен Нижний Новгород в ярмарочные времена и как город взаимодействовал с Ярмаркой
  • как её воспринимали в Поволжье и как — в столицах
  • зачем сюда приезжала провинциальная знать и как императоры реализовали мечту о грандиозной выставке по образцу парижской и чикагской
  • кто из известных иностранцев бывал на Ярмарке и как она повлияла на формирование народной культуры всей страны
  • что советская культура цеховиков унаследовала от купеческой среды
  • как купеческие представления о деле, риске и успехе продолжали влиять на развитие города в новые эпохи

Организационные детали

Зимой портовый район между двумя реками отличается суровым микроклиматом из-за влажности и ветра. Пожалуйста, учитывайте это и одевайтесь по погоде.

ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00

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Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный500 ₽
Дети до 12 лет300 ₽
Пенсионеры400 ₽
Школьники400 ₽
Студенты300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от остановки «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 6002 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
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опытом парусных путешествий по рекам Восточной Европы, пеших и конных маршрутов по Шёлковому пути, я уделил внимание взглядам и образу жизни купцов, рассказываю не только о торговцах 19 века, но и ранних периодов истории. Показываю, какую роль в возникновении и развитии Нижнего Новгорода сыграло это сословие. Интересующихся историей путешественников не оставляет равнодушными наглядное и выразительное применение причинно-следственных связей к реальным объектам городской среды. Любителей впечатлений привлекает подборка видовых точек по маршруту и пункты движения с выходом к огромным городским холмам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что погодные условия были сложными, температура -25 градусов, все завалено снегом по колено и выше.
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Тем не менее экскурсия состоялась, мы прошли весь маршрут, и нам все понравилось.

Экскурсия охватывала Старую ярмарку, продолжалась вдоль Оки, под Канавинским мостом, с выходом на Стрелку, мимо Александро-Невского собора, потом вдоль Волги с осмотром с расстояния пакгаузов, портового крана и стадиона.

От Старой ярмарки мы вышли к Оке, и прошли по её берегу к Стрелке. В старину это был портовый район. Причальная линия полностью состояла из дебаркадеров, суда швартовались «судно к судно» в несколько линий. В настоящее время судам здесь бросать якорь нельзя, что связано с инженерными особенностями обеспечения Нижнего Новгорода. Окскую набережную облагородили - на ней скамейки, смотровые площадки, деревянные трибуны, качели. С нее открывается красивый вид на Гребневский канал (рукав Оки) и остров Гребневские пески, густо покрытый растительностью, что создает в теплое время красивые виды и позволяет насладиться пением множества птиц. Вдоль Оки мы прошли под основным нижегородским мостом через Оку – Канавинским мостом, которому уже почти 100 лет, что позволяет отметить его выдающиеся инженерные особенности.

Перед выходом на саму Стрелку стоит знаменитый нижегородский храм - Александро-Невский Новоярмарочный собор. Через реку открывается парадный вид на Кремль. Если увеличить фото, то на льду можно увидеть рыбаков.

После Стрелки наш путь пролегал уже вдоль Волги. Это район бывшего грузового порта. Кстати именно его работа оказывается показана в фильме Екатерина Воронина. Теперь это облагороженное пространство, порта там нет, но на память установлен портовый кран. Также имеются объекты культурного наследия - пакгаузы — металлические конструкции XIX века. Открывается вид на стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года.

В целом экскурсия компактная и интересная. Весь поход сопровождается рассказом Петра об исторических событиях, купеческой жизни и бизнесе, инженерных сооружениях Нижнего Новгорода. Охваченное в рамках экскурсии пространство – реконструированное, оснащенное туристическими удобствами, позволяет насладиться шикарными видами на реки и Стрелку. Морозная погода и снег ничуть не помешали нам пройти весь путь (только одеваться надо соответствующе). Более того, увидеть все эти виды в снежном убранстве, а реки замерзшими – это особая удача. После экскурсии при желании можно было самостоятельно посетить Собор и осмотреть поближе пакгаузы.

Хочется отметить, что Петр проявил большую приверженность делу и ответственность, не отменив нашу экскурсию, несмотря на погодные условия, и на то, что нас было на ней всего два человека. Большое спасибо за эту Петру. Часть других экскурсий, которые мы пытались посетить, отменялись не сознательными организаторами даже без извинений. Приятно, когда делом занимается столь грамотный, образованный и ответственный человек.

Большое спасибо! Всем рекомендуем!

4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что+2
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
4.02.2026 г. мы посетили 1,5-часовую экскурсию «Как стать купцом Нижегородской ярмарки?» с Петром. Надо отметить, что
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А
Пётр прекрасный рассказчик, интересные факты, связь между прошлым и современностью. Остались очень довольны проведённой экскурсией.
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Л
Были в НН 24-27.02.2026 с тремя детьми. Холодно, поэтому искали короткие, наполненные инфо авторские экскурсии.
Петр задал хороший темп, с юмором и глубоким знанием истории провел параллели между прошлым и настоящим:)
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