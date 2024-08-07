1 день

Арзамас. Дивеево. Поездка на источник

Прибытие в Нижний Новгород.

Контактные данные представителя будут предоставлены в смс за сутки до начала тура.

Если приезжаете в Нижний Новгород рано или накануне, можно самостоятельно отвезти свои вещи в комнату хранения вашей гостиницы и подъехать к 07:45 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

Если приезжаете на вокзал в 07:16, то в 08:10 за вами подъедет экскурсионный автобус.

Место встречи с представителем туроператора у Царского павильона (этот красивый особняк находится справа от вокзала, если смотрим на него).

Посадка в автобус.

Вещи в таком случае можно взять с собой.

Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.

8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.

8:10 Отправление из Нижнего Новгорода от Московского вокзала на остановке перед Царским павильоном (пл. Революции, 2А).

Переезд в Арзамас.

Ориентировочное время в пути 2 часа. (113 км).

Путевая экскурсия.

Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.

10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.

Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.

В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту (с ноября по май собор закрыт).

12:00 Прибытие в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит!

А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет.

Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

14:00 Обед входит в стоимость.

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), возможность набрать святой воды, окунуться в источник (по желанию), необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00-20:00 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на пл. Ленина.

Размещение в отеле.

Свободное время.