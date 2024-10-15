Благодать дивного Дивеево. Зима-весна

Благодать дивного Дивеево
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.

Сделаете остановку в Арзамасе, а также познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов – Нижним Новгородом.
5
3 отзыва
Благодать дивного Дивеево. Зима-весна
Благодать дивного Дивеево. Зима-весна
Благодать дивного Дивеево. Зима-весна
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Арзамас. Дивеево. Поездка на источник

Прибытие в Нижний Новгород.

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия. Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде.

07:20 Встреча в фойе гостиницы Ибис 3* (для прибывающих значительно раньше начала экскурсионной программы или накануне тура).

07:30 Гостиница Кортьярд 4*.

07:45 Начало посадки на пл. Ленина (800 метров от вокзала и для проживающих в гостинице Маринс Парк отель 4*).

08:05-08:10 Посадка на железнодорожном вокзале.

Место встречи с представителем туроператора у Царского павильона (этот красивый особняк находится справа от вокзала, если смотрим на него).

Посадка в автобус.

Вещи в таком случае можно взять с собой.

Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.

8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.

8:10 Отправление из Нижнего Новгорода от Московского вокзала на остановке перед Царским павильоном (пл. Революции, 2А).

Переезд в Арзамас.

Ориентировочное время в пути 2 часа (113 км).

Путевая экскурсия.

Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.

10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.

Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.

С ноября по май собор закрыт для посещения.

12:00 Прибытие в Дивеево.

Внимание! На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно
наличными.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит!

А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет.

Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

14:30 Обед в кафе Дивеево (за дополнительную плату 750 рублей с человека).

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.

20:00 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород.

Свободное время.

Арзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источник
2 день

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль

Завтрак в отеле.

Сдача номеров.

Вещи в камеру хранения отеля.

Самостоятельное прибытие к месту начала экскурсии: 11:30 пл. Ленина.

Автобусная часть (2 часа).

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.

Место слияния называется Стрелкой.

Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.

Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Пешеходная часть (1 час).

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.

В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане – фронту".

14:30 Окончание экскурсионной программы на территории Нижегородского Кремля.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремльОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремльОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремльОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремльОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремльОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура
Стоимость доп.
суток
проживания с
человека
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)10 8004000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
13 8006000
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)10 0003000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)12 2006000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
16 0008000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
11 4004000

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

1 ночь

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3

Гостиница Ботаника лофт 3

1 ночь

Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.

К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3

Маринс Парк отель 4

1 ночь

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4

Гостиница Кортьярд 4

1 ночь

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.

Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.

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Гостиница Азимут 4

1 ночь

«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 1 ночь
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание: 1 завтрак (в гостинице по системе шведский стол)
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание: завтрак в первый день, обед в Дивеево (750 рублей с человека), ужины
  • Личные расходы
  • Экскурсионное обслуживание на территории Дивеевского монастыря
  • Трансфер на железнодорожный вокзал во второй экскурсионный день
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Какие организационные детали тура?
  • смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
  • в автобусе предварительное распределение мест;
  • в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 окт 2024
Все понравилось
И
15 окт 2024
Организация на хорошем уровне! Спасибо за приятные воспоминания!
Я
12 сен 2024
Организация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на все вопросы всегда отвечали быстро. Благодарим вас 🙏🏻
Организация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на все

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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