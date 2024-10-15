1 день

Арзамас. Дивеево. Поездка на источник

Прибытие в Нижний Новгород.

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия. Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде.

07:20 Встреча в фойе гостиницы Ибис 3* (для прибывающих значительно раньше начала экскурсионной программы или накануне тура).

07:30 Гостиница Кортьярд 4*.

07:45 Начало посадки на пл. Ленина (800 метров от вокзала и для проживающих в гостинице Маринс Парк отель 4*).

08:05-08:10 Посадка на железнодорожном вокзале.

Место встречи с представителем туроператора у Царского павильона (этот красивый особняк находится справа от вокзала, если смотрим на него).

Посадка в автобус.

Вещи в таком случае можно взять с собой.

Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.

8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.

8:10 Отправление из Нижнего Новгорода от Московского вокзала на остановке перед Царским павильоном (пл. Революции, 2А).

Переезд в Арзамас.

Ориентировочное время в пути 2 часа (113 км).

Путевая экскурсия.

Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.

10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.

Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.

С ноября по май собор закрыт для посещения.

12:00 Прибытие в Дивеево.

Внимание! На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно

наличными.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит!

А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет.

Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

14:30 Обед в кафе Дивеево (за дополнительную плату 750 рублей с человека).

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.

20:00 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород.

Свободное время.