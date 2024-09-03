2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 18 300₽ за человека
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 23 700₽ за человека
3 дня
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 19 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 сентября 2024Старинные храмы,чудотворные иконы,красивая роспись и мозаика соборов церквей, великолепие природы… люди душевные… если хотите отдохнуть душой… рекомендую по. бывать на Нижегородской земле
- ТТатьяна26 августа 2024Заказывал тур для мамы через Ваше агентство. Сервисом и сопровождением очень доволен. Благодарен за качественную услугу
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Арзамас»
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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в ноябре 2024
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