Туры в Арзамас из Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Арзамас» в Нижнем Новгороде, цены от 18 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
На автобусе
2 отзыва
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 18 300 за человека
Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
На автобусе
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 23 700 за человека
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 19 700 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Арзамас»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
  2. Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
  3. Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Большая Покровская улица
  3. Рождественская улица
  4. Серафимо-Дивеевский монастырь
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Чкаловская лестница
  7. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в ноябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Арзамас" можно забронировать 3 тура от 18 300 до 23 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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