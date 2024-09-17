Вы прогуляетесь по Нижегородскому
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Городец - древнейший город земли Нижегородской
Завтрак в гостинице.
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.
Экскурсия в Городец.
Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря.
Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.
Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».
В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.
Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.
Экскурсия в музее «Терем русского самовара».
Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.
В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).
Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.
Свободное время для питания.
17:00 Туристы прибывают на Московский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|13 950
|10 800
|10 100
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|17 450
|14 250
|13 200
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с 1 завтраком шведский стол
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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