Нижегородские просторы. Летний отдых

Нижегородские просторы
Нижний Новгород и Городец – два прекрасных места для короткой поездки на выходные. Нижний Новгород – один из старейших городов России, его история насчитывает более 800 лет.

Вы прогуляетесь по Нижегородскому
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кремлю, который был построен в 16 веке и представляет собой уникальное сочетание архитектурных стилей, а поднимаясь на канатной дороге, насладитесь великолепными видами на город. Городец – небольшой уютный городок, который славится как город мастеров.

Здесь Вы увидите и сможете приобрести изделия из дерева, керамики, текстиля и других материалов, созданные местными мастерами.

А также заглянете в Терем русского самовара – уникальный музей, посвященный истории и традициям русского самовара.

5
3 отзыва
Нижегородские просторы. Летний отдых
Нижегородские просторы. Летний отдых
Нижегородские просторы. Летний отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 Туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*13 95010 80010 100
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 17 45014 25013 200

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

1 ночь

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

1 ночь

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с 1 завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
17 сен 2024
Сам тур понравился. Все хорошо организовано, задержек нет. Все как обещали, все выполнили. Все заявленные места и достопримечательности посетили. Все в сопровождении экскурсовода. Все хорошо было организовано по времени.
Узнали много нового и про историю страны и Нижнего Новгорода.
Т
25 авг 2024
Для первого знакомства получился великолепный тур. Прекрасная организация, чудесные экскурсоводы и погода порадовала. Хочется теперь возвратиться в этот город и уже в своём ритме насладиться локациями, посетить музеи, сходить в театр. Благодарю всех организаторов и экскурсоводов за подаренный отдых и впечатления!
Т
19 авг 2024
Всем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: Нижний прекрасен (обзорка, Волга и Ока, канатная дорога)! Городец великолепен (множество промыслов, музеев, крупнейший в
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стране музей самоваров)! Погода была шикарная, организовано всё грамотно, интересно) Друзья, путешествуйте чаще, путешествуйте больше! Ведь это так нас обогащает! Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне в Нижнем Новгороде, устроившей эти мои прекрасные выходные) Фотографий сотни, на один только музей самоваров штук 50 пришлось)

Всем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: НижнийВсем здравствуйте! Ой, не знаю, с чего начать - столько эмоций) Начну с самого начала: Нижний

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