После знакомства с Новгородским кремлем отправляйтесь на другую сторону реки Волхов продолжать исследовать город!
На этой прогулке мы расскажем про Торговую часть города, которая известна архитектурным комплексом Ярославово дворище и Торгом. На этом месте которого когда-то стояли лавки и склады, кипела торговля, а к пристаням подходили заморские суда.
Но Торговая сторона не ограничивалось только торговлей, здесь также можно осмотреть множество церквей и соборов. Великолепие древних церквей Жен-Мироносиц, Прокопия, Параскевы Пятницы, Никольского и Знаменского соборов поразит простотой своей архитектуры.
Помимо всего вышеперечисленного на прогулке мы расскажем вам:
- Кто такие новгородские ушкуйники и как они развлекались.
- Насколько Иван Грозный давал простор своему озорству.
- И сколько возов золота и серебра составляла его государственная казна?
Скорее в путь осматривать Торговую сторону Новгорода!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.