После знакомства с Новгородским кремлем отправляйтесь на другую сторону реки Волхов продолжать исследовать город!

На этой прогулке мы расскажем про Торговую часть города, которая известна архитектурным комплексом Ярославово дворище и Торгом. На этом месте которого когда-то стояли лавки и склады, кипела торговля, а к пристаням подходили заморские суда.

Но Торговая сторона не ограничивалось только торговлей, здесь также можно осмотреть множество церквей и соборов. Великолепие древних церквей Жен-Мироносиц, Прокопия, Параскевы Пятницы, Никольского и Знаменского соборов поразит простотой своей архитектуры.

Помимо всего вышеперечисленного на прогулке мы расскажем вам:

Кто такие новгородские ушкуйники и как они развлекались.

Насколько Иван Грозный давал простор своему озорству.

И сколько возов золота и серебра составляла его государственная казна?

Скорее в путь осматривать Торговую сторону Новгорода!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.