Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне

Аудиоэкскурсия Великий Новгород

Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне
Аудиоэкскурсия Великий Новгород: прогулка по Торговой стороне

Что вы увидите 🤩

  • Ярославово дворище и Торг — самые оживленные места средневекового Новгорода
  • Воротная башня
  • Николо-Дворищенский собор — самая главная постройка Ярославова дворища
  • Церковь Федора Стратилата на Ручью, в которой сохранилась фресковая роспись второй половины 14-го века
  • Церковь Никиты-Мученика, которая, согласно летописям, стояла возле Государева двора Ивана Грозного
  • Набережная Александра Невского и памятник великому князю-полководцу
После знакомства с Новгородским кремлем отправляйтесь на другую сторону реки Волхов продолжать исследовать город!
На этой прогулке мы расскажем про Торговую часть города, которая известна архитектурным комплексом Ярославово дворище и Торгом. На этом месте которого когда-то стояли лавки и склады, кипела торговля, а к пристаням подходили заморские суда.
Но Торговая сторона не ограничивалось только торговлей, здесь также можно осмотреть множество церквей и соборов. Великолепие древних церквей Жен-Мироносиц, Прокопия, Параскевы Пятницы, Никольского и Знаменского соборов поразит простотой своей архитектуры.

Помимо всего вышеперечисленного на прогулке мы расскажем вам:

  • Кто такие новгородские ушкуйники и как они развлекались.
  • Насколько Иван Грозный давал простор своему озорству.
  • И сколько возов золота и серебра составляла его государственная казна?
Скорее в путь осматривать Торговую сторону Новгорода!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Территория Кремль, 5
🏁 Место завершения: набережная Александра Невского, 31
 Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • Аудиоэкскурсия проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip
  • Вы получите СМС сообщение со ссылкой на приложение для скачивания после бронирования
  • Вы не зависите от гида или группы. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендуем взять с собой наушники
Время проведения: Вы можете выбрать любое удобное время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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