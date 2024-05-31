Торговая сторона — тихая, неспешная, уютная. Здесь здания хранят истории значимых людей, а каждая улочка ведёт к интересным местам. Вы узнаете, как выглядело Ярославово дворище, что хранили в храмах купцы и где открыли первый в городе фонтан. А главные герои экскурсии — жители и гости губернского Новгорода — раскроют неожиданные факты и легенды.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На протяжении столетий Торг и его окрестности были самым оживлённым местом в Новгороде. Здесь можно было встретить людей всех сословий: от богатого купца до простого крестьянина. Да и сегодня здешние кварталы таят в себе множество сюрпризов! Вы увидите застройку 18-19 вв., необычные архитектурные формы и объекты культурного наследия. А то, что не сохранилось, рассмотрите на архивных фотографиях.

Маршрут прогулки

Экскурсия начинается на Ярославовом дворище. Далее по маршруту вы увидите:

Путевой дворец Екатерины II

Купеческие особняки на Иваньской, Большой Московской и Ильиной улицах

Здание, где когда-то располагались лучшая в городе гостиница и ресторан

Остатки жилой палаты и каменной крепостной стены 14 века

Всемирно известную церковь Спаса Преображения на Ильине улице, в которой сохранились фрески Феофана Грека

Современный, но сказочно красивый дом-«терем»

Организационные детали