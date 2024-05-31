Торговая сторона — тихая, неспешная, уютная. Здесь здания хранят истории значимых людей, а каждая улочка ведёт к интересным местам.
Вы узнаете, как выглядело Ярославово дворище, что хранили в храмах купцы и где открыли первый в городе фонтан.
А главные герои экскурсии — жители и гости губернского Новгорода — раскроют неожиданные факты и легенды.
Вы узнаете, как выглядело Ярославово дворище, что хранили в храмах купцы и где открыли первый в городе фонтан.
А главные герои экскурсии — жители и гости губернского Новгорода — раскроют неожиданные факты и легенды.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На протяжении столетий Торг и его окрестности были самым оживлённым местом в Новгороде. Здесь можно было встретить людей всех сословий: от богатого купца до простого крестьянина. Да и сегодня здешние кварталы таят в себе множество сюрпризов! Вы увидите застройку 18-19 вв., необычные архитектурные формы и объекты культурного наследия. А то, что не сохранилось, рассмотрите на архивных фотографиях.
Маршрут прогулки
Экскурсия начинается на Ярославовом дворище. Далее по маршруту вы увидите:
- Путевой дворец Екатерины II
- Купеческие особняки на Иваньской, Большой Московской и Ильиной улицах
- Здание, где когда-то располагались лучшая в городе гостиница и ресторан
- Остатки жилой палаты и каменной крепостной стены 14 века
- Всемирно известную церковь Спаса Преображения на Ильине улице, в которой сохранились фрески Феофана Грека
- Современный, но сказочно красивый дом-«терем»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут полностью пешеходный, но несложный, ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- При необходимости мы предложим вам радиогиды, чтобы лучше слышать рассказы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элита — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 152 туристов
Привет, я режиссёр документальных фильмов, преподавала в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, а сейчас режиссёр авторских экскурсий. Я собрала для вас самую интересную и важную информацию и разработала маршруты, полныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 мая 2024
Очень интересная экскурсия, не слишком загруженная, а позволяющая не спеша прогуливаться и получать интересную информацию о проходящих мимо зданиях и объектах. На интересующие вопросы также получите ответ!
Н
Наталья
6 мая 2024
Прекрасный маршрут. Знающий внимательный экскурсовод Илья - профессиональный историк. Показывал много старых фотографий тех зданий и локаций, про которые был рассказ. Погружение в глубину веков) очень интересно, получили большое удовольствие. Рекомендую)
Н
Наталья
14 апр 2024
Увлекательная экскурсия, которую провел для нашей компании Илья. Интересные факты, малоизвестные детали. Дружеская, непринужденная беседа, и просто приятная прогулка по историческим улицам Великого Новгорода. Большое спасибо организаторам и лично Илье!
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