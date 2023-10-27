Познакомьтесь с уникальными шедеврами деревянного зодчества и крестьянским бытом на живописной территории у озера Мячино
Представьте себе мир, где каждый дом и каждая церковь рассказывают историю. Где каждая дверь и каждое окно ведут в прошлое, к жизни наших предков. Эта экскурсия по деревянной архитектуре Великого Новгорода - ваш шанс погрузиться в этот мир.
На берегу озера Мячино раскинулся архитектурный и природный заповедник, где собраны шедевры деревянного зодчества из разных уголков Новгородской земли.
Вы увидите культовые, жилые и хозяйственные постройки, которые были аккуратно перевезены и восстановлены здесь. Экспозиции в домах XIX-XX веков погрузят вас в атмосферу жизни крестьян того времени. Узнайте, как строили дома без единого гвоздя, как квасили капусту и как отдыхали наши предки.
Витославлицы, один из лучших архитектурно-этнографических музеев под открытым небом России, откроет перед вами свои двери.
Здесь, на месте усадьбы графини Анны Орловой-Чесменской, вы сможете увидеть церкви и часовни XVI-XVIII столетий, в некоторых из которых воссозданы иконостасы.
Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления
На берегу озера Мячино раскинулся архитектурный и природный заповедник, где собраны шедевры деревянного зодчества из разных уголков Новгородской земли.
Вы увидите культовые, жилые и хозяйственные постройки, которые были аккуратно перевезены и восстановлены здесь. Экспозиции в домах XIX-XX веков погрузят вас в атмосферу жизни крестьян того времени. Узнайте, как строили дома без единого гвоздя, как квасили капусту и как отдыхали наши предки.
Витославлицы, один из лучших архитектурно-этнографических музеев под открытым небом России, откроет перед вами свои двери.
Здесь, на месте усадьбы графини Анны Орловой-Чесменской, вы сможете увидеть церкви и часовни XVI-XVIII столетий, в некоторых из которых воссозданы иконостасы.
Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Церкви и часовни XVI- XVIII столетий
- Музей архитектурно-этнографический Витославлицы
Описание
Архитектурный и природный заповедникВы прогуляетесь по живописной территории на берегу озера Мячино, увидите шедевры деревянного зодчества — культовые, жилые и хозяйственные постройки, перевезенные с просторов обширной Новгородской земли. Познакомитесь с экспозициями, отражающими крестьянский быт. Узнаете как жили наши предки: работали, отдыхали, строили дома без гвоздей, помочью квасили капусту. Что вы увидите:Витославлицы, один из лучших архитектурно-этнографический музеев под открытым небом России, находится на месте усадьбы графини Анны Орловой-Чесменской, камер-фрейлины императорского двора, где сохранился ее дом и флигель. Здесь представлены церкви и часовни XVI- XVIII столетий, в некоторых воссозданы иконостасы, экспозиции в домах XIX-XX века погружают в атмосферу жизни крестьян того времени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты: взрослые по 300 рублей, учащиеся по 200 рублей, дети до 14 лет - бесплатные
- Разрешение на проведение экскурсии - 700 рублей
- Место начала и завершения?
- Юрьевское шоссе, 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
27 окт 2023
Экскурсию проводила Вероника Шульгина. Все понравилось, интересная экскурсия.
Н
Наиалья
1 окт 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия. В приятном темпе нам показали и рассказали обо всех зданиях, рассказали о быте и знаковых событиях в жизни крестьян, ответили на все вопросы.
Ю
Юлия
27 сен 2023
Прекрасная погода, очарование осенней природы, рассказ Вероники об истории, традициях, секретах древней Руси - и мы полюбили, оценили, восхитились красотой Витославлиц!
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