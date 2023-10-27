Представьте себе мир, где каждый дом и каждая церковь рассказывают историю. Где каждая дверь и каждое окно ведут в прошлое, к жизни наших предков. Эта экскурсия по деревянной архитектуре Великого Новгорода - ваш шанс погрузиться в этот мир.



На берегу озера Мячино раскинулся архитектурный и природный заповедник, где собраны шедевры деревянного зодчества из разных уголков Новгородской земли.



Вы увидите культовые, жилые и хозяйственные постройки, которые были аккуратно перевезены и восстановлены здесь. Экспозиции в домах XIX-XX веков погрузят вас в атмосферу жизни крестьян того времени. Узнайте, как строили дома без единого гвоздя, как квасили капусту и как отдыхали наши предки.



Витославлицы, один из лучших архитектурно-этнографических музеев под открытым небом России, откроет перед вами свои двери.



Здесь, на месте усадьбы графини Анны Орловой-Чесменской, вы сможете увидеть церкви и часовни XVI-XVIII столетий, в некоторых из которых воссозданы иконостасы.



Эта экскурсия - не просто прогулка, это путешествие в прошлое, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления