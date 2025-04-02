Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Недалеко от Великого Новгорода находится музей под открытым небом. Здесь можно познакомиться с чудесами деревянного зодчества. В коллекции музея дома, избы, часовни — все было построено с XII по XVIII века. Затем мы посетим один из первых православных монастырей — Свято-Юрьев монастырь. Он находится в уединенном месте на берегу Ильмень-озера. 5 33 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Великом Новгороде Задать вопрос Личный мастер-класс 9150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 33 отзыва 3 часа 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание мастер-класса На экскурсии Вас ждет: «Витославлицы» — необычный музей под открытым небом неподалеку от Новгорода. Экспонаты в нем — дома, избы, часовни, построенные с XII по XVIII века. Произведения деревянного зодчества, перевезенные сюда из окрестных сел и деревень. Мы осмотрим их все. Свято-Юрьев монастырь (XII век) расположен возле Ильмень-озера. Это первый православный монастырь в Новгородских землях, основанный великим киевским князем Ярославом. Увидим 52-метровую колокольню и пять его корпусов. Посетим Георгиевский собор, главный храм Юрьева монастыря, сохранившийся с домонгольского периода. Здесь находится усыпальница многих русских князей. Важная информация: Экскурсия проводится на вашем личном автомобиле. Необходимо предусмотреть 1 место для гида. Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Юрьев монастырь Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в музей: «Витославлицы» - 300 руб. с человека, Юрьев монастырь - 150 руб. с чел.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.