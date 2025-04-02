Недалеко от Великого Новгорода находится музей под открытым небом. Здесь можно познакомиться с чудесами деревянного зодчества. В коллекции музея дома, избы, часовни — все было построено с XII по XVIII века. Затем мы посетим один из первых православных монастырей — Свято-Юрьев монастырь. Он находится в уединенном месте на берегу Ильмень-озера.
Описание мастер-классаНа экскурсии Вас ждет: «Витославлицы» — необычный музей под открытым небом неподалеку от Новгорода. Экспонаты в нем — дома, избы, часовни, построенные с XII по XVIII века. Произведения деревянного зодчества, перевезенные сюда из окрестных сел и деревень. Мы осмотрим их все. Свято-Юрьев монастырь (XII век) расположен возле Ильмень-озера. Это первый православный монастырь в Новгородских землях, основанный великим киевским князем Ярославом. Увидим 52-метровую колокольню и пять его корпусов. Посетим Георгиевский собор, главный храм Юрьева монастыря, сохранившийся с домонгольского периода. Здесь находится усыпальница многих русских князей. Важная информация: Экскурсия проводится на вашем личном автомобиле. Необходимо предусмотреть 1 место для гида. Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
- Юрьев монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей: «Витославлицы» - 300 руб. с человека, Юрьев монастырь - 150 руб. с чел.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Большое спасибо за прекрасно проведенное время и познавательную экскурсию. Экскурсовод Ирина большой профессионал своего дела. Видно, что человек не просто много знает, но и умеет заинтересовать и интересно преподнести информацию. Посетили Перынский скит, Юрьев монастырь и Витославлицы.
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Я
Все понравилось, экскурсовод Шорохова Ирина Алексеевна рассказывает интересно и увлеченно, видно, что любит свою работу. Были на экскурсии вдвоем с женой, очень здорово, что есть возможность задавать вопросы и что-то обсуждать без балагана. Рекомендую
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n
Заказывали индивидуальную экскурсию в музей деревянного зодчества. Экскурсовод Денис очень харизматичные, провел экскурсию интересно и познавательно. Жаль, что часть музея отдано под реконструкцию, не все удалось посмотреть, но впечатления самые хорошие.
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С
Очень интересно оказалось ознакомиться с бытом Руси. Даже мы, взрослые, узнали много нового о деревенской жизни и познакомились с деревянным зодчеством северо-запада нашей страны. И экскурсия в Юрьев монастырь очень впечатляет. Спасибо!!
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С
Очень интересно оказалось ознакомиться с бытом Руси. Даже мы, взрослые, узнали много нового о деревенской жизни и познакомились с деревянным зодчеством северо-запада нашей страны. И экскурсия в Юрьев монастырь очень впечатляет. Спасибо!!
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С
Очень интересно оказалось ознакомиться с бытом Руси. Даже мы, взрослые, узнали много нового о деревенской жизни и познакомились с деревянным зодчеством северо-запада нашей страны. И экскурсия в Юрьев монастырь очень впечатляет. Спасибо!!
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