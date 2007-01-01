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Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь

5
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Новгорода
Индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 в музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы» и в один из первых православных монастырей — Свято-Юрьев (XII в.

), расположенный возле Ильмень-озера.

Увидим 52-метровую колокольню и узнаем много интересных фактов из истории 📖.
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Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь

Что вы увидите

  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Юрьев монастырь

На экскурсии 🧭 Вас ждет:

  • «Витославлицы» — необычный музей 🖼 под открытым небом неподалеку от Новгорода. Экспонаты в нем — дома, избы, часовни, построенные с XII по XVIII века. Произведения деревянного зодчества, перевезенные сюда из окрестных сел и деревень. Мы осмотрим их все.
  • Свято-Юрьев монастырь (XII век) расположен возле Ильмень-озера. Это первый православный монастырь в Новгородских землях, основанный великим киевским князем Ярославом. Увидим 52-метровую колокольню и пять его корпусов. Посетим Георгиевский собор, главный храм Юрьева монастыря, сохранившийся с домонгольского периода. Здесь находится усыпальница многих русских князей.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на вашем личном или арендованном автомобиле 🚘. Необходимо предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Аренда автомобиля
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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3 отзыва оставили туристы

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