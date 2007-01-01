Гиды В. – Гид из Великого Новгорода

Индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 в музей 🖼 деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы» и в один из первых православных монастырей — Свято-Юрьев (XII в.



), расположенный возле Ильмень-озера.



Увидим 52-метровую колокольню и узнаем много интересных фактов из истории 📖.