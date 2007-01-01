«Витославлицы» — необычный музей 🖼 под открытым небом неподалеку от Новгорода. Экспонаты в нем — дома, избы, часовни, построенные с XII по XVIII века. Произведения деревянного зодчества, перевезенные сюда из окрестных сел и деревень. Мы осмотрим их все.
Свято-Юрьев монастырь (XII век) расположен возле Ильмень-озера. Это первый православный монастырь в Новгородских землях, основанный великим киевским князем Ярославом. Увидим 52-метровую колокольню и пять его корпусов. Посетим Георгиевский собор, главный храм Юрьева монастыря, сохранившийся с домонгольского периода. Здесь находится усыпальница многих русских князей.
Важная информация:
Экскурсия проводится на вашем личном или арендованном автомобиле 🚘. Необходимо предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музей
Аренда автомобиля
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.