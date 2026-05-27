Мои заказы

Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)

Узнать легенды одного из древнейших городов России и увидеть ключевые локации
Приглашаем в путешествие по волнам истории.

Эта экскурсия позволит посмотреть на Великий Новгород с воды — именно так, как его видели древние купцы. Вы проплывёте мимо храмов, монастырей и Рюрикова городища.

А ещё из рассказов аудигида узнаете предания этих мест: от крещения города до строительства Сиверсова канала.
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)
Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)

Описание аудиогида

Древние храмы

  • Церковь Бориса и Глеба в Плотниках, посвящённая первым канонизированным русским святым.
  • Церковь Иоанна Богослова. Вы узнаете, как заложили храм в месте слияния Волхова и извилистой речки Витки.
  • Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Аудиогид расскажет историю кожевенных мастерских, которые дали название месту.
  • Церковь Успения в Колмово. Нестандартная архитектура напомнит о бывшем монастыре.
  • Церковь Святого Никиты. Посвящена епископу Новгородскому, который оставил глубокий след в духовной жизни региона.

Монастыри и скиты

  • Зверин женский монастырь. Точная дата основания утрачена, но обитель сохранила атмосферу древнерусского уединения.
  • Антониев монастырь. Сегодня в его прибрежных корпусах работает мастерская реставрации живописи им. Грековых.
  • Деревяницкий монастырь. Упоминается с 1335 года, когда здесь возвели первый каменный храм Воскресения Христова.
  • Юрьев монастырь. Главный Георгиевский собор служил усыпальницей новгородской знати и остаётся архитектурным ядром комплекса.
  • Перынский скит. Расположен на полуострове у истока Волхова. Здесь произошло символическое крещение Новгорода: языческое капище разрушили, а идолов сбросили в воду.

Исторические и инженерные объекты

  • Рюриково Городище. Название связано с легендой о князе Рюрике, который избрал это место своей резиденцией. Здесь вы увидите руины торгово-ремесленного центра Приильменья.
  • Сиверсов канал. Узнаете, как соединили Волхов и Мсту и обошли опасные отмели озера Ильмень.
  • Опоры недостроенной железной дороги. Посмотрите на два массивных пилона проекта 1913 года, который должен был соединить Санкт-Петербург и Орёл, но был прерван войной и революцией.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
  • Мы проводим инструктаж, на борту есть жилеты для всех пассажиров.
  • Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке.
  • За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки.
  • Прогулка может быть отменена из-за плохой погоды.
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды.

ежедневно в 10:45, 14:15 и 15:00

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Детский (до 10 лет)1300 ₽
Взрослый (10+)1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45, 14:15 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии на «Экскурсия «История Великого Новгорода» (на катере с аудиогидом)»

Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Пешая
1.5 часа
588 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4840 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
5600 ₽ за всё до 9 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная экскурсия
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная экскурсия
Прогуляться по самой загадочной улице Великого Новгорода и раскрыть тайны древнейшего кремля России
Начало: На площади Победы
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
8300 ₽ за всё до 25 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Пешая
1.5 часа
106 отзывов
Групповая
до 18 чел.
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
2 июн в 16:00
4 июн в 16:00
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде
1900 ₽ за человека