Приглашаем в путешествие по волнам истории.
Эта экскурсия позволит посмотреть на Великий Новгород с воды — именно так, как его видели древние купцы. Вы проплывёте мимо храмов, монастырей и Рюрикова городища.
А ещё из рассказов аудигида узнаете предания этих мест: от крещения города до строительства Сиверсова канала.
Описание аудиогида
Древние храмы
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках, посвящённая первым канонизированным русским святым.
- Церковь Иоанна Богослова. Вы узнаете, как заложили храм в месте слияния Волхова и извилистой речки Витки.
- Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Аудиогид расскажет историю кожевенных мастерских, которые дали название месту.
- Церковь Успения в Колмово. Нестандартная архитектура напомнит о бывшем монастыре.
- Церковь Святого Никиты. Посвящена епископу Новгородскому, который оставил глубокий след в духовной жизни региона.
Монастыри и скиты
- Зверин женский монастырь. Точная дата основания утрачена, но обитель сохранила атмосферу древнерусского уединения.
- Антониев монастырь. Сегодня в его прибрежных корпусах работает мастерская реставрации живописи им. Грековых.
- Деревяницкий монастырь. Упоминается с 1335 года, когда здесь возвели первый каменный храм Воскресения Христова.
- Юрьев монастырь. Главный Георгиевский собор служил усыпальницей новгородской знати и остаётся архитектурным ядром комплекса.
- Перынский скит. Расположен на полуострове у истока Волхова. Здесь произошло символическое крещение Новгорода: языческое капище разрушили, а идолов сбросили в воду.
Исторические и инженерные объекты
- Рюриково Городище. Название связано с легендой о князе Рюрике, который избрал это место своей резиденцией. Здесь вы увидите руины торгово-ремесленного центра Приильменья.
- Сиверсов канал. Узнаете, как соединили Волхов и Мсту и обошли опасные отмели озера Ильмень.
- Опоры недостроенной железной дороги. Посмотрите на два массивных пилона проекта 1913 года, который должен был соединить Санкт-Петербург и Орёл, но был прерван войной и революцией.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- Мы проводим инструктаж, на борту есть жилеты для всех пассажиров.
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке.
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки.
- Прогулка может быть отменена из-за плохой погоды.
- С вами будет опытный капитан из нашей команды.
ежедневно в 10:45, 14:15 и 15:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 10 лет)
|1300 ₽
|Взрослый (10+)
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45, 14:15 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
